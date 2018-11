Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Das Gärtnerhaus wird seit gut einem Jahr saniert. Vor der letzten Gemeinderatssitzung haben sich die Gremiumsmitglieder die Fortschritte auf der Baustelle angeschaut. Öffentlich war die Begehung nicht, weil vieles im historischen Gebäude am Rande des Schlossparks noch in Arbeit ist und die Unfallgefahr für die Allgemeinheit zu groß sei, so Bürgermeister Timo Wolf.

Derzeit hängen die Handwerker etwa drei Monate dem Bauzeitplan hinterher. Statt mit einer Einweihung des sanierten Gebäudes Ende März 2019 halten die Verantwortlichen nun Ende Juni für wahrscheinlicher. Anfragen von Paaren, die im Frühjahr heiraten und im renovierten Gärtnerhaus aus diesem Anlasse feiern wollten, habe man ablehnen müssen. Auch wurde die ehemalige Schlossgärtnerei bewusst nicht für Feierlichkeiten im Rahmen des 1250-Jahr-Feier im kommenden Jahr berücksichtigt, erklärt Bürgermeister Timo Wolf.

Der Grund für die Verzögerung findet sich unter dem Dach des Hauses: Einige Balken waren in einem schlechteren Zustand als zunächst angenommen und mussten ausgetauscht werden. Die Zeiten für diese zusätzlichen Zimmererarbeiten waren nicht eingeplant. Damit verzögerten sich auch nachfolgende Gewerke. Jetzt hofft man darauf, dass die Elektroarbeiten zügig abgeschlossen werden können, damit die Heizung verlegt und die Wände verschlossen werden können. Dann kann der Estrich gegossen werden, womit man zum Jahresende fertig sein will, erläutert Architekt Ulli G. Hässig.

Ob die zusätzlichen Arbeiten, die Putzarbeiten nach sich gezogen haben, im Kostenrahmen enthalten sind, könne er erst im Januar beantworten, so der Planer. Derzeit sei man schon 71.000 Euro über den geschätzten Kosten, befinde sich aber noch im veranschlagten Puffer bei den Gesamtkosten.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einen Teil des Leistungspakets IV für 212.000 Euro vergeben: Darin enthalten sind die Glasinnenwände, für die zunächst keine Angebote abgegeben worden waren, dann aber drei Bieter gefunden wurden. Rund 132.000 Euro sind für den Glasinnenausbau nötig. Die gleiche Schreinerei wurde auch mit den Innentüren für knapp 32.000 Euro beauftragt. Parkett und Linoleum kosten knapp 48.000 Euro. Momentan in Planung ist noch der Küchenausbau im Anbau. Hier wird in Abstimmung mit den Vereinen, die künftig hauptsächlich die Großküche benutzen werden, der Ausbau geplant.

Noch unter einem zweiten Tagesordnungspunkt beschäftigte sich der Rat indirekt mit dem historischen Gebäude. Da der Schlosspark in Zukunft autofrei werden soll, wird für rund 81.000 Euro auf dem benachbarten Gelände, der Eppinger Straße 8, ein Parkplatz gebaut. Auf diesem sollen dann auch die Bewohner des Schlosses parken können, zudem werden Plätze für die Nutzer des Gärtnerhauses zur Verfügung stehen.