Sinsheim/Angelbachtal. (abc) "Kleinvieh macht auch Mist", sagt ein Sprichwort, wobei dies auch für den vermeintlich besten Freund des Menschen gilt. So gern Hundehalter ihr Haustier auch haben mögen – mit den Hinterlassenschaften der Vierbeiner nehmen es manche von ihnen nicht so genau. Daher setzen nicht wenige Kommunen rund um die Sinsheim auf Kotbeutelspender. Aus denen können die Hundehalter eine Plastiktüte ziehen, mit dieser dann die Häufchen aufnehmen und im nächsten Abfalleimer entsorgen. Doch an der Sinnhaftigkeit scheiden sich die Geister.

"Sinsheim sagt klipp und klar Nein dazu", hatte Reihens Ortsvorsteher Willibald Hönig während einer Sitzung des Ortschaftsrates im Mai vergangenen Jahres verkündet. Demnach setze man im Rathaus seit Langem auf die Vernunft und das Verantwortungsgefühl der Hundehalter. Die Beutelstationen zu kaufen und zu unterhalten sei teuer, der erhoffte Nutzen nicht eingetreten, hieß es damals weiter. Und der Umstand wurde anschließend auf der Facebook-Seite der RNZ angeregt diskutiert: "Für so eine Große Kreisstadt sehr traurig. Genug Hundesteuer bekommt die Stadt ja von uns", hieß es dort. Weiterhin wurden fehlende Abfallkörbe moniert – Kommunen wie Eppingen oder Angelbachtal wurden als positive Gegenbeispiele angeführt.

Tatsächlich finden sich im Schlosspark Eichtersheim etliche Kotbeutelspender, sogar mit Entsorgungsbehälter. Doch das macht den Ort nicht automatisch zum "Tal der Glückseligen". Schon vor ziemlich genau vier Jahren hatte sich der Gemeinderat dort mit dem Thema beschäftigt, aber keine Lösung finden können. Denn obwohl es damals zwölf "Gassibeutelbehälter" innerhalb der Ortsgrenzen gab, sei es, wie Bürgermeister Frank Werner sagte, trotzdem weiterhin zu Verunreinigungen gekommen. Zu den Beschaffungs- und Aufstellkosten von rund 1000 Euro pro Stück addierte er insgesamt mehr als 5000 Euro pro Jahr für die Tüten, die Arbeit des Bauhofpersonals und die Entsorgung.

Letztere funktioniert auch in Neckarbischofsheim, wo es ebenfalls Kotbeutelspender gibt, nicht wie gewünscht. "40 Kackbeutel innerhalb von zehn Quadratmetern" hatte Gemeinderat Michael Krieger Anfang Mai vergangenen Jahres im Untergimperner Wiesental gezählt und dies den Kollegen des Ortsgremiums während einer Sitzung mitgeteilt. Der Amtskollege Ruven Dotterer und seine Familie hatten auf einem 300 Meter langen Streckenabschnitt sogar einen stattlichen Haufen gefüllter Tüten sowie etliche offenbar achtlos aus dem Spender gerissene unbenutzte Exemplare zusammengetragen. Krieger bemängelte zusätzliche Umweltbelastungen durch den Plastikmüll und forderte, die Stadt solle die Beutelstationen "sofort abschaffen". Dann lägen wenigstens nicht 60.000 Tüten in der Natur herum, die Neckarbischofsheim Jahr für Jahr kaufe, um die Spender zu füllen. "Es gibt keine Lösung für das Problem", bedauerte damals Bürgermeister Thomas Seidelmann und skizzierte den Standpunkt mancher Hundebesitzer, die den Kotbeutel-Service als Gegenleistung für die entrichtete Hundesteuer einfordern. "Wir werden das Thema angehen, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt", hatte Neckarbischofsheims Rathauschef damals versichert. Unter anderem testete er kompostierbare Kotbeutel – mit seinem eigenen Hund.

Anstatt höherer Strafen und verstärkter Überwachung durch den Gemeindevollzugsdienst brachte man in Angelbachtal die Einrichtung der ersten Hundewiese innerhalb des Kraichgaus auf den Weg. Ende Juli 2018 wurde sie eröffnet, seither können die Vierbeiner dort gefahrlos herumtollen und ebenfalls ihre Notdurft verrichten.

Hundewiese: Diese Idee hat mittlerweile auch in Sinsheim Nachahmer gefunden. Beispielsweise gibt es eine Hundewiese unweit der Autobahnraststätte Kraichgau-Süd, aber auch das Tierheim Sinsheim in der Langen Straße verfügt über eine solche für die dort lebenden Hunde. Das Häufchenproblem bleibt trotzdem ungelöst.