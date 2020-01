Von Tim Kegel

Sinsheim/Wien. Das Nagetierduo sieht aus, als würde es schmusen, sich Blumen reichen, wie Verliebte das machen. Der Feldhamster hat es mords eilig, massig wie ein Nilpferd kommt er angestampft. Schmetterlinge, Käfer und Pilze, Füchslein und manchmal auch ein Reh – immer umgeben vom typischen Leuchten.

"There’s something magical" schreibt der Kamera-Objektivhersteller Sigma über diese Bilder. Viele sind preisgekrönte Werke. Dahinter steht ein Duo, mittlerweile ein Paar, mit Wurzeln in Sinsheim und in Wien: Perdita Pelzl – der ostösterreichische Part – und Henrik Spranz, dem Namen nach unverkennbar Sinsheimer. Als "Fairytale Nature Photography" spielen sie seit einigen Jahren weit vorn in der Reihe der professionellen Natur- und Makrofotografen mit.

"Herzensöffner" von der Wiese - Die Fotogalerie









Ein erzählerischer Stil, der höchst lebendige Motive in knackiger Schärfe vor soften Hintergründen in Pastell und einigen kräftigen Akzenten in Szene setzt, ist ihr Markenzeichen. Betrachtern der Bilder stockt in aller Regel der Atem: Die unvorstellbare Schönheit der Natur hält vor ihnen in Übergröße still – noch dazu in Lieblingsfarben.

Das ist Absicht, sagt Pelzl, schließlich wolle man "die Zerbrechlichkeit" der Natur zeigen oder "das Liebenswerte, das sich da draußen tut" und "dass es schützenswert ist".

"Herzensöffner" – so nennen Pelzl und Spranz, die über die Fotografie vor etwa zehn Jahren auch als Paar zusammen gefunden haben, gern ihre Naturporträts. Die kleinen Dinge auf der Wiese, der Insektenreichtum, der im Balkan "noch ein ganz anderer sei", die Zieselkolonien auf den auch in Österreich immer seltener werdenden Magerwiesen. Oder die Feldhamster, die über Friedhöfe Wiens wuseln. Viele Monate, sagt Spranz, hätten sie die Lebensweisen der kleinen Tiere und die Wildwechsel um Wien studiert; die Bilder bei gemeinsamen Wochenend-Trips über Stunden mühevoll ersessen. Tarnzelte und -kleidung bräuchten sie nicht. Dezente Outdoorkleidung "und gute Rucksäcke" für die schweren Spiegelreflex-Ausrüstungen reichten aus. Und wenn sie von Gästen ihrer Workshops, von Wettbewerbs-Juroren, Bildredakteuren oder Vertretern von Naturschutzorganisationen zu hören bekommen, dass ihr fotografischer Stil "romantisch" sei – "was sollen wir da sagen? Ja, das stimmt!"

„In Eile“ heißt das Feldhamster-Foto von Perdita Pelzl, im kleinen Bild mit Lebens- und Arbeitspartner Henrik Spranz.

Skeptikern, die daran zweifeln, dass solch Pracht ohne aufwendige digitale Bildbearbeitung überhaupt möglich ist, nehmen Pelzl und Spranz gern mit Hilfe ihrer Videos den Wind aus den Segeln: Die Nacharbeit beschränke sich aufs Entfernen von Sensorflecken, das Anpassen von Sättigung, Weißabgleich, Gradationskurven, den Beschnitt und das Schärfen.

Die Makro-Fotos mit ihrem träumerischen Bokeh, ein in der Fotografie verwendeter Begriff für die Qualität eines Unschärfebereichs, – und daher untypisch sowohl für Makro- als auch für Wildtierfotografen – kommen gut an. Pelzl, die früher Firmen beriet, lebt inzwischen davon: Über zwei Dutzend namhafte Preise und Nominierungen hat sie erzielt, darunter erste Plätze 2017 beim Wettbewerb "International Photographer of the Year" in der Kategorie "Nature Macro Amateur" oder 2018 bei "Magical Nature". Bilder erschienen in Magazinen und online, von "Pictures" über die "Canon Bible" und die "Chip Fotowelt" bis hin zum Lifestylemagazin "Herzstück".

Spranz, im Hauptberuf "a bissl a Nerd" und in der Computerbranche tätig, wurde vom Reportagemagazin National Geographic Germany 2018 zum Fotografen des Jahres auserkoren; 2017 war er "Amateur Photographer of the Year", bei den "Sony World Photography Awards" im Jahr 2017 gab es für ihn ein "Commended" in der Kategorie "Wildlife" – nicht viele schaffen das.

Eines steht derweil noch aus – eine Ausstellung in Sinsheim. Vielleicht im Rahmen der Landesheimattage? "Wäre reizvoll", sagt Spranz. Vielleicht kann hierbei ja sein Vater Richard helfen: Er ist stadtbekannter Ex-Gemeinderat.