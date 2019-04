Eschelbronn. (rw) Eine gute Nachricht für Bürger und Unternehmen des Schreinerdorfs konnte jetzt Bürgermeister Marco Siesing bekannt geben: Die Verhandlungen über den Verkauf der bereits bestehenden Breitband-Infrastruktur des Zweckverbands "High-Speed-Netz Rhein-Neckar" an die "Breitbandversorgung Deutschland" (BBV) konnten abgeschlossen werden, und mit dem Verhandlungsergebnis war der Bürgermeister sichtlich zufrieden.

"Komplex, umfangreich und richtungsweisend" seien die Verhandlungen gewesen. Das Ergebnis stelle "eine Art Blaupause" für diejenigen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis dar, die ebenfalls über eine vom Zweckverband bereitgestellte Infrastruktur verfügen.

Die Gemeinde erhält einerseits ihr bisher getätigtes Investment zurück, und der private Anbieter BBV kann die Infrastruktur für den weiteren innerörtlichen Breitbandausbau nutzen. Da die BBV lediglich als Projektentwickler tätig wird und beabsichtigt, das Netz nach dessen Ausbau an einen Investor zu verkaufen, seien die Verhandlungen unmittelbar mit jenem Investor - der Firma "BCIF" mit Sitz in Luxemburg - geführt worden. Zwischenzeitlich wurde ein Interims-Mietvertrag mit dem Investor abgeschlossen, um die Ausbauarbeiten durch die BBV nicht zu verzögern. Im konkreten Fall geht es um Leerrohre im Ort, die der Zweckverband bereits vor dem Markteintritt der BBV im Auftrag der Gemeinde verlegt hatte.

Zustimmung steht noch aus

Nachdem die BBV nach der erfolgreichen Vorvermarktung zugesagt hatte, für den flächendeckenden Breitbandausbau in Eschelbronn zu sorgen, scheint nun der Verkauf der Leerrohre die einzig sinnvolle Möglichkeit für alle Beteiligten - also Zweckverband, BBV und Gemeinde - zu sein, den Breitbandausbau zeitnah voranzutreiben. Hierin seien sich, wie aus Eschelbronn vermeldet wird, alle einig. Thomas Heusel, der operative Leiter des Zweckverbandes, verweist darauf, dass der Vertragsabschluss für die Gemeinde Eschelbronn mit einem Rückfluss ihrer bisher eingesetzten finanziellen Mittel verbunden sei. "Geld, das die Gemeinde angesichts ihrer bevorstehenden Aufgaben sehr gut gebrauchen kann", sagt Bürgermeister Siesing. Zudem erspart die Übertragung der vorhandenen Infrastruktur an die BBV den Anwohnern erneute Tiefbauarbeiten auf gleicher Strecke.

Für den Rathauschef ist das Vertragswerk ohne vergleichbares Beispiel. Es werde, glaubt Siesing, eine Orientierung bei nachfolgenden Verkaufsverhandlungen sein. Eschelbronn also als Vorreiter im Zweckverband, der in Sachen Glasfaserausbau von der Entwicklung am Markt schlichtweg überholt wurde?

Es werde nun ein neues Kapitel des Breitbandausbaus im Kreis aufgeschlagen, heißt es im Schreinerdorf. Thomas Heusel betont, dass der Zweckverband als Solidargemeinschaft der Kommunen auch in Zukunft als wesentlicher Akteur im Auftrag seiner Mitglieder agieren wolle. Über die Höhe des Kaufpreises wolle man sich öffentlich zurück halten und den Sitzungen des Gemeinderats und der Verbandsversammlung des Zweckverbandes nicht vorgreifen. Diese müssen dem Kaufvertrag noch zustimmen.