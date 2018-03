Von Angela Portner und Armin Guzy

Eppingen. Sie tanzten auch noch im Regen. "Der Himmel weint um den Leiergassenumzug", schrie einer der Teilnehmer gegen die laute Musik aus den mitgebrachten Boxen an. Aber vielleicht waren es auch Freudentränen. In einer spontanen Aktion haben gestern mehrere Hundert Eppinger gezeigt, was sie von dem Rummel um einen verletzte Frau beim Nachtumzug und dessen Folgen halten. Und ein unübersehbares Zeichen gesetzt. Nachdem Stadt und Veranstalter am Freitag den Leiergassenumzug überraschend abgesagt hatten, versammelten sich am Sonntagmittag "kostümierte Spaziergänger", um den Umzug über diesen kreativen Umweg doch noch zu veranstalten. Ein Hauch von friedlicher "Narrenrevolution" lag in der Luft.

Zaghaft kamen die Leute, einzeln, paarweise, in Grüppchen. Dann aber wurden es immer mehr, die sich am Eingang der Leiergasse sammelten und mit ein paar Handwagen und offenkundig bereits seit langem vorbereiteten Motto-Kostümen losmarschierten. Viel schneller allerdings als sonst und eilig Richtung Marktplatz, wo sich bereits jubelnde Zuschauer, die meisten in närrischen Verkleidungen, versammelt hatten und Guggenmusiker der Stadtkapelle die Stimmung ordentlich anheizten. Am Ende waren es wohl an die 1000 Leute, die auf dem Marktplatz und in der Brettener Straße standen, tanzten, sich im Takt der Musik wiegten, sich zu Polonaisen formierten und ausgelassen feierten.

Eppinger "Protestumzug" - Die Fotogalerie



























Verhalten anfangs, eine gute halbe Stunde herrschte spürbare Unsicherheit. Der Umzug war ja schließlich offiziell abgesagt, der Aufruf zum "kostümierten Spaziergang" hatte sich am Samstag als "Eilmeldung" über Soziale Medien verbreitet. Aber niemand wusste genau, wie viele tatsächlich kommen würden und was dann passiert. Ein paar Polizisten des örtlichen Polizeireviers warfen zwar einen aufmerksamen Blick auf das Geschehen, hatten aber nichts auszusetzen und hielten sich dann im Hintergrund.

Eine Dreiviertelstunde später war die Stimmung schon deutlich gelöster und nahm weiter Fahrt auf. Erst mit dem einsetzenden Regen verflog gegen 17 Uhr dann die Feierlaune, und die spontane Zusammenkunft löste sich langsam auf. Aufgrund der friedlichen und ungezwungenen Partystimmung, die mehrere Stunden auf dem Marktplatz herrschte, hoffen die Eppinger nun, dass der Leiergassenumzug im kommenden Jahr wieder wie gewohnt stattfinden wird. Fast alle zogen ein positives Fazit.

Einig war man sich auch, dass die Aktion ein Erfolg war: "Ich finde es gut, dass die Bürger mit dieser Veranstaltung Farbe bekannt haben", sagte beispielsweise Modehändler Oliver Spieß.

Viele können sich eine fünfte Jahreszeit in Eppingen ohne Nachtumzug und Leiergassenumzug einfach nicht vorstellen, auch wenn beide Veranstaltungen nach dem medialen Wirbel um den nicht aufgeklärten Vorfall beim Nachtumzug am Samstag vor einer Woche möglicherweise dauerhaft vor dem Aus stehen. Das Spektakel, das mit seinen gruseligen Hästrägern zugleich geliebt und gescheut wird. Was für die einen ein farbenfrohes Erlebnis ist, schreckt Besucher mit schwachen Nerven eher ab. "Der Nachtumzug ist kein Kindergeburtstag", sagte Bernd Henke, Zunftmeister der Eppinger Hexen, vor einigen Tagen der Presse.

Der Leiergassenumzug ist dagegen vergleichsweise ruhig, und viele Eppinger können nicht verstehen, warum diese lieb gewonnene Veranstaltung unter dem unerfreulichen Vorkommnis leiden soll, das in den Augen der meisten viel zu stark "hochgekocht" wurde und das Image der Stadt nachhaltig zu beschädigen droht - oder es bereits getan hat. Aber auch auswärtige Besucher schüttelten die Köpfe. Julia Deutsch etwa war extra mit ihren Kindern wegen des Leiergassenumzugs aus dem bayrischen Tapfheim angereist, weil sie schon beim ersten Umzug dabei war. "99 Komma neun Prozent der Eppinger sind der Meinung, dass die Umzüge weiter stattfinden müssen. Wir lassen uns die Stimmung nicht verderben", äußerte sich Garry Schmolke für den Erhalt der närrischen Tradition, und Andrea Hinger pflichtete bei: "Der Leiergassenumzug ist so toll, das darf man auf keinen Fall anfassen. Es ist lustig, friedlich, familiär."

Tim Dittrich versteht zwar die Reaktion der Stadt, aber es sei aus seiner Sicht dennoch unbedingt richtig gewesen, mit der spontanen Aktion zu demonstrieren, dass sich die Eppinger ihren Leiergassenumzug nicht nehmen lassen.

Dass sein sonntäglicher Spaziergang auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke als Privatmann just an den Ort des Geschehens geführt hatte, blieb nicht unbemerkt. Und wurde vielfach goutiert. Machte das Stadtoberhaupt zu Beginn der Veranstaltung einen sehr angespannten, fast schon zerknirschten Eindruck, wirkte er gegen Ende doch eher gelöster und blickte fast ein wenig stolz in die fröhlich feiernde Runde.

FiInfo: Bilder unter www.rnz.de