Der nun erstellte qualifizierte Mietspiegel macht die Mieten in der Großen Kreisstadt Eppingen, aber auch in Ittlingen, Kirchardt und Gemmingen leichter vergleichbar und bietet Mietern wie Vermietern eine bessere Orientierung als bisher. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen/Kraichgau. Der Bedarf vor allem von Mietern danach steigt seit Jahren, die Mitwirkungsbereitschaft der Vermieter hielt sich hingegen in Grenzen. Nun aber ist das "große Werk", wie Oberbürgermeister Klaus Holaschke es würdigte, vollbracht, und Eppingen und weitere zehn Kommunen haben ihren ersten, nach wissenschaftlichen Kriterien erstellten und damit "qualifizierten" Mietspiegel.

Er ist seit diesem Freitag unter anderem auf den Seiten der Stadt Eppingen und der Gemeinden Ittlingen, Gemmingen und Kirchardt kostenlos abrufbar. Damit sind die Mietpreise nun nicht nur leichter vergleichbar, der qualifizierte Mietspiegel wird auch bei Streitigkeiten um Mieterhöhungen vor Gericht als Beweis für ein ortsübliches Niveau anerkannt. Der juristische Spielraum ist dabei allerdings groß.

Ein solches, aufwendig zu erstellendes Zahlenwerk haben meist nur Großstädte, mit der Folge, dass sich auch Mieter und Vermieter im Umland daran orientieren müssen. Für Eppingen und die Kommunen der Region galten bislang die Mieten in der Stadt Heilbronn als Messlatte – mit mehr oder weniger plausiblen Abschlägen. Nun aber sind die durchschnittlichen Netto-Kaltmieten transparenter geworden, wenn auch erst im zweiten Anlauf.

Denn die von den elf Kommunen gemeinsam beauftragte "Analyse & Konzepte" GmbH aus Hamburg hatte ihre liebe Not damit, im Kraichgau genügend auskunftsfreudige Vermieter zu finden. Im ersten Anlauf waren zu wenige der verschickten Fragebögen zurückgekommen, als dass sich daraus ein repräsentativer Querschnitt ermitteln ließ. Und ein qualifizierter Mietspiegel unterscheidet sich eben genau dadurch von einem "einfachen" Mietspiegel, dass er auf genügend Daten gründet und somit wissenschaftlichen Kriterien genügt.

Im zweiten Anlauf hatten die Statistiker dann aber genügend Antworten, um systematisch an die Auswertung zu gehen und daraus eine mathematische Gleichung zu erstellen. Zweieinhalb Jahre nach der Beauftragung des Büros steht nun jedem Bürger online ein Instrument zur Verfügung, mit dessen Hilfe er die derzeitige Durchschnittsmiete ortsgenau aufrufen und anhand einzelner Parameter verfeinern kann.

In Eppingen etwa sind die Mieten rund zehn Prozent teurer als die errechnete "Basismiete" im Umland. Ist die Wohnung dann auch noch gut ausgestattet, beispielsweise mit Fußbodenheizung oder Wintergarten, hat eine gute Lage, ein junges Baujahr oder wurde kürzlich modernisiert, lassen sich auch die Zuschläge dafür schnell ausrechnen. Die Toilette über’n Gang, so es sie denn noch gibt, bringt hingegen kräftige Abschläge.

Bei der Erhebung bestätigte sich, dass die 35.000 Wohnungseigentümer in den am Mietspiegel beteiligten Kommunen Eppingen, Brackenheim Cleebronn, Gemmingen, Güglingen, Ittlingen, Kirchardt, Massenbachhausen, Nordheim, Pfaffenhofen und Zaberfeld ihre Immobilien zumeist selbst nutzen: Nur rund 12.000 Wohnungen werden überhaupt vermietet, und von diesen ist ein erheblicher Anteil aufgrund verschiedener Kriterien statistisch nicht vergleichbar, etwa kleine Wohnungen in Fachwerkhäusern oder möblierte Zimmer.

Der nun erstellte qualifizierte Mietspiegel basiert am Ende auf 547 Datensätzen, ist aber laut "Analyse & Konzepte"-Mitarbeiter Martin Möller auf jeden Fall repräsentativ. Die Rücklaufquote sei sogar besser als beispielsweise in Hamburg, sagte er, als er den Mietspiegel am Dienstag im Gemeinderat präsentierte.

Hartmut Kächele (SPD) begrüßte das Zahlenwerk als "gute Orientierungshilfe", schließlich sei Heilbronn als bisheriger Vergleichsmaßstab "etwas gewagt" gewesen. Das Gremium erkannte den qualifizierten Mietspiegel am Ende einstimmig an, womit er nun förmlich beschlossen ist. Oberbürgermeister Klaus Holaschke wertete die geschlossene Zustimmung des Gremiums auch als Beweis für die gute und aufwendige Arbeit von Manuel Hecker, der die Abteilung Grundstücksmanagement der Stadt leitet und großen Anteil am Zustandekommen des aussagekräftigen Zahlenwerks hat, das den Bürgern nun zur Verfügung steht. Es soll spätestens alle vier Jahre aktualisiert werden.