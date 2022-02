Thomas Zotz (links) und Hinrich Zürn freuen sich im Atelier in der Streichenberg-Mühle auf ihr Zusammenspiel. Foto: Ines Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Eppingen/Gemmingen. Ein Zusammenspiel zweier kreativer Köpfe wird nun durch die Unterstützung von Fördermitteln vom Land für professionelle Privattheater möglich. Der Maler und Bildhauer Hinrich Zürn und Figurenspieler Thomas Zotz erarbeiten derzeit gemeinsam ein Kinderstück über Freundschaft, Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft, das im kommenden Frühjahr Premiere haben soll. "Wir haben uns riesig über die Förderzusage gefreut", sagt Zotz, der gemeinsam mit seiner Frau Heidi Callewaert-Zotz das Eppinger Figurentheater leitet. Eine Jury hat das "Epfi" als eines von acht institutionellen Theatern ausgewählt, die Projektmittel erhalten.

Die Geschichte "Wolfskind allein in der Wildnis" lieferte die Anregung für das Kinderstück, das ein Zusammenspiel von Figuren- und Objekttheater, Kunst-Installationen, Schattenspiel und einem eigens für das Stück komponierten Soundtrack werden soll. Noch sitzen die beiden Künstler, die seit Jahren befreundet sind, am Schreibtisch, entwerfen Figuren und diskutieren Details.

Der Wolf soll voll beweglich sein. Das Stück spielt im Norden – wie sehen da die Bäume aus? Wie lassen sich Teile der Bühne in etwas anderes verwandeln? Viele Ideen gehen den beiden Kreativen durch die Köpfe. "Es ist eine Art Roadmovie, es spielt an mehreren Stationen", sagt Zotz.

Zürn ist für das Bühnenbild und die Ausstattung verantwortlich. Auch die Figuren, die Zotz normalerweise für seine Stücke selbst entwickelt und baut, sollen diesmal unter Zürns Bildhauerhänden entstehen. "Das ist eine spannende Zusammenarbeit", findet Zotz, der die Figuren spielen wird. Einen Regisseur haben die beiden noch nicht ausgewählt. "Das hat noch ein bisschen Zeit", sagt Zürn.

Im Mittelpunkt des Stücks, das für Kinder von fünf bis zehn Jahren konzipiert wird, steht ein kleiner Wolf, der sich verlaufen hat. Im Laufe des Theaterspiels entdeckt das Wolfsjunge, dass es besser ist, Hilfe anzunehmen, um wieder nach Hause zu seiner Familie zu finden. Die Geschichte soll auf der Bühne des "Epfis" gespielt werden, aber auch auf Reisen gehen können.

Zürn stellt bei seinem Part Naturmaterial in den Mittelpunkt; was er daraus entwickelt, ist noch offen. "Derzeit zeichne ich viel und überlege mir, ob man aus dem Bühnenbild nicht auch Teile für Spielfiguren verwenden kann", sagt der Künstler, der mit seiner Familie in der Mühle der Burg Streichenberg nahe Stebbach lebt.

Das Wolfsjunge trifft auf seinem Weg mehrere Tiere. Das Stück soll spannend erzählt werden, es wird überraschende Blickwinkel bieten und alles in allem ein "poetisches Bilderkaleidoskop werden", verrät Zürn. Er habe schon als Kind Marionettentheater geliebt, später gern Figurentheaterstücke für Erwachsene geschaut, war mit seinen Kindern oft im Puppentheater und freut sich auf den Perspektivwechsel, den ihm die Zusammenarbeit jetzt bietet: "Ich kann nicht nur als Betrachter auf verschiedene Ebenen schauen, sondern darf sie selbst erschaffen." Eines ist allerdings ungewohnt: Bisher war Zürn beim Anfertigen seiner Skulpturen meist frei, nun muss er in Bühnengröße denken.

Das reizvolle für beide Künstler ist, sich auf die gemeinsame Arbeit einzulassen. Jeder versteht sein Handwerk und darf seine Akzente setzen, zugleich soll es aber auch ein harmonisches Zusammenspiel werden. Wie gut sich Zotz und Zürn ergänzen, wird man in einem Jahr im "Epfi" sehen können.