Corona trifft die armen Länder besonders hart, weiß Renate Funke vom „Humanitären Verein für vergessene Kinder“. Umso wichtiger sind diLe Hilfsgüter, die am Monatsende auf die Reise nach Rumänien gehen, wo es den Menschen am Notwendigsten fehlt. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Geschlossene Geschäfte, Kontaktbeschränkungen, Ansteckungsgefahr? "Wer Hunger hat, den interessiert das wenig", weiß Renate Funke. Die Vorsitzende des "Humanitären Vereins für vergessene Kinder" zeigt Bilder von Kindern, die mit nackten Füßchen, und nur mit einem dünnen T-Shirt bekleidet, im Matsch stehen.

Es ist kalt im nördlich gelegenen Maramuresch-Gebirge Rumäniens, viel kälter als in Deutschland. Oft liegt der Schnee dort meterhoch. Viele Menschen haben kaum mehr als nichts. Die Corona-Pandemie hat die Lage noch verschärft. Das Virus macht vor keiner Grenze halt, und die ärmsten Länder trifft es am härtesten. Rund 762.000 Infizierte und knapp 19.400 Todesfälle zählt Rumänien seit Ausbruch der Pandemie. Die Dunkelziffer könnte hoch sein, denn getestet wird kaum. Nur etwas mehr als drei Prozent der Einwohner – vorwiegend in Städten – hat die ersten Impfungen erhalten. In abgelegenen Bergregionen wird man darauf wohl noch sehr lange warten müssen.

"Wir schicken auch Medikamente", sagt Funke, die froh und dankbar für jede Spende ist. Es gibt wohl kaum etwas, das die Menschen dort nicht brauchen können. Die wenigen Krankenhäuser sind in einem solch erbärmlichen Zustand, dass einem beim Anblick der Bilder die Luft wegbleibt. In den Bergen haben kleine Dörfer häufig noch nicht einmal eine funktionierende Wasser- oder Stromversorgung. Die ärmlichen Hütten sind oft so marode, dass man Sorge hat, das Dach könnte jeden Moment einstürzen. In den Geschäften herrscht gähnende Leere und das wenige, was es gibt, ist extrem teuer.

Weil es keine Arbeit gibt, fehlt auch das Geld, um mehr als das Notwendigste kaufen zu können. "Bettelarm" seien die Menschen dort. Von einem Bekannten habe sie erfahren, dass bei der Ausgangssperre im ersten Lockdown ein Mann auf dem Boden seines Hauses verhungert ist: "Vorräte kann sich dort keiner anlegen."

Die zwei großen Hallen in der Frauenbrunner Straße dagegen sind proppenvoll. Lebensmittel sind allerdings nicht dabei. Auf den großen Kleiderständern hängen jede Menge Mäntel, Jacken, Hemden und Hosen. Küchengeräte, Töpfe, Gläser und Geschirr stapeln sich in den meterlangen Regalen. "Das meiste ist noch neu", erklärt die 69-Jährige. Viele Menschen haben die freie Zeit genutzt, um aufzuräumen, und immer wieder stehen daher Kisten vor dem grauen Metalltor. Jeden Tag kommt Funke, um die Spenden in den Laden zu schieben. Ältere, Alleinerziehende und Menschen, die wenig haben, kaufen hier ein. Doch derzeit müssen die Türen in der Frauenbrunner Straße geschlossen bleiben.

Dabei bräuchte sie die Einnahmen dringend: "Jeden Monat werden 1500 Euro für die Miete fällig." Wegen der Pandemie ist leider auch die Spendenbereitschaft im Keller. Trotzdem klagt Funke nicht, ärgert sich höchstens über die, denen gebrauchte Sachen nicht gut genug sind, die an allem etwas zu meckern haben. Sie sortiert und packt – oft stundenlang. Seit fast 20 Jahren.

Anfangs gingen die Hilfstransporte in Kinderheime, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen der ungarischen Partnerstadt Szigetvár, später nach Rumänien. Bei der Gründung des Vereins vermietete die Stadt dem Verein die "Alte Süßmosterei" als Lager. Als dort 2012 Schluss war, fanden sie nach langem Suchen ein neues in der Tullastraße und zogen vor drei Jahren in die Hallen gleich hinter dem Aldi-Parkplatz um.

Mehrere Hilfstransporte schickt der Verein jedes Jahr auf die Reise. Gepackt werden sie von Funkes beiden Söhnen und von Freunden, die gerade Zeit haben: "Am Monatsende wollen wir wieder fahren." Rund 3000 Euro kostet eine solche Aktion. Eine Summe, die man sich eigentlich gar nicht leisten könnte. Gut, dass sich über den Auftritt in den Sozialen Medien der Kontakt zu einem Rumänen entwickelte, der bei einer Spedition in Nordrhein-Westfahlen arbeitet. Diese bringt die Hilfsgüter inzwischen unentgeltlich in die abgelegenen Gebirgsdörfer der Karpaten – zu jenen, für die die Angst vor dem Corona-Virus gerade gar nicht im Vordergrund steht, weil es ihnen am Notwendigsten fehlt.

Info: Geldspenden können auf das Konto des Vereins: IBAN DE10.6205.0000.0230 0211 89 bei der Kreissparkasse Heilbronn überwiesen werden.