Eppingen. (pol/mare) In Adelshofen ist es am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zum Brand einer Scheune in der Richener Straße gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Informationen folgen ...