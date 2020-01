Von Armin Guzy

Eppingen. "Noch ein Bibertourist?" Die Frage der Bauhofmitarbeiter ist auch eine Aussage: Seit Tagen kommen immer mehr Neugierige. Und alle hoffen sie, einen Blick auf den drolligen Gesellen erhaschen zu können, der hier, direkt neben der Kreisstraße zwischen Eppingen und Elsenz, unübersehbar ein neues Revier in Beschlag genommen hat. Unübersehbar, weil er inzwischen Dämme gebaut und damit einen veritablen Teich in der Auenlandschaft geschaffen hat. Ein unbekannter Kreativer hat bereits ein liebevoll gestaltetes Schild in den weichen Boden gerammt und den Eppinger "Bibersee" bei Google Maps markiert. Damit ist er nun weltweit im Internet zu finden. Den Teichbauer hingegen live zu sehen, das war bisher nur wenigen vergönnt.

Der Nager ist zwar angesichts der beiden direkt an sein Revier angrenzenden Straßen offenbar wenig lärmempfindlich, aber dennoch menschenscheu und erst bei Dunkelheit aktiv. Das dann aber ordentlich: "Der baut in einer Nacht das wieder auf, was wir am Tag abgeräumt haben", berichten Michael Hennig und Frank Sauter vom Eppinger Bauhof mit erkennbarem Respekt vor der Arbeitsleistung des streng geschützten Scharfzahns, der hier schon etliche Bäumchen gefällt und daraus eine Burg und mehrere Dämme gebaut hat. Und das wohl nicht alleine: Vier bis sechs Exemplare der etwa einen Meter langen Tiere könnten in der Burg am Grenzgraben leben, vermutet Uwe Genzwürker, Ökologe und Biberfachmann beim Landkreis Heilbronn. Genau weiß das aber noch niemand.

Nachdem der Mensch die letzten Biber hier vor gut 150 Jahren ausgerottet hatte, besiedeln die Nager seit etwa vier Jahren wieder immer mehr Bachläufe im Landkreis. Im November waren die typischen Nagespuren erstmals bei der Alten Mühle an der Abzweigung in Richtung Adelshofen entdeckt worden. Bereits wenige Tage später sammelte sich zunehmend Wasser auf der nahen Feuchtwiese und seit gut einer Woche sehen sich die Naturschutzbehörden des Landkreises und des Regierungspräsidiums zu regulierenden Maßnahmen gezwungen. Denn gleich drei Wasserläufe kommen hier zusammen – Grenzgraben, Nesselbach und Hilsbach – und die Biberdämme verringern deren Abfluss deutlich. "Momentan ist das kein Problem", sagt Frank Edlinger von der Stadt Eppingen, der als Tiefbauamtsleiter auch die Biotope im Stadtgebiet im Blick hat, "aber niemand weiß, was bei Starkregen passieren wird." Daher hatte die Stadt in Abstimmung mit dem Landratsamt den Hauptdamm etwas geöffnet, um den Wasserspiegel nicht weiter steigen zu lassen. Dem Biber gefiel’s offenbar nicht: Er besserte den menschengemachten "Schaden" flugs wieder aus. Das Mensch-und-Biber-Spiel währte einige Tage.

Inzwischen sind Genzwürker und Edlinger recht zufrieden. Um das Wasser auch bei Regen zuverlässig ableiten zu können, wurde das Bett des Hilsbachs ausgebaggert und vertieft; außerdem wurde ein Bypass geschaffen, über den Wasser ablaufen kann. Der Biber duldet es, zumindest im Moment. Im Februar soll dann – erstmals im Landkreis – eine Dränage in den Hauptdamm eingebaut werden.

Das Ziel aller Maßnahmen: "Eine für alle Beteiligten gangbare Lösung", die dem Biber seinen neuen Lebensraum lässt, aber auch den Schutz von Alter Mühle, Straße und Landwirtschaftsflächen gewährleistet. "Wir müssen ein (Wasser-) Niveau finden, mit dem der Biber leben kann. Schnell wird das aber nicht gehen", sagt der Biologe. Da der Eingang zur Biberburg immer unter Wasser liegen muss, reagiere der Burgherr äußerst sensibel auf Wasserstandsschwankungen.

Den Biber so lange zu ärgern, bis er abwandert, ist nicht nur verboten, sondern für Genzwürker auch keine Lösung. "Dann siedelt er sich anderswo an und das ist dann selten weniger konfliktträchtig." Mit welcher Arbeitsleistung und mit welch feinem Gefühl der tierische Baumeister den Wasserstand reguliert, um sich sein Revier zu erschließen, fasziniert den Biologen: "Der hat’s einfach drauf." Ein "Problem-BiBär" ist der Neuankömmling allenfalls für die Besitzer der angrenzenden Felder. Der Vegetarier ist offenkundig scharf auf Zuckerrüben und hat bei seiner Burg einen stattlichen Vorrat davon angelegt, den er von einem Feld nebenan gemopst hat. Außerdem droht durch den Aufstau die Verwässerung der ans Biberrevier angrenzenden Äcker.

Doch weil der Biber eben nicht an einen Runden Tisch zu bringen ist – er würde einen solchen ohnehin wohl höchstens als Baumaterial sehen –, muss nun der Mensch für den Interessenausgleich sorgen. Eine Entschädigung gibt es für die Landwirte allerdings nicht.

Genzwürker ist indes überzeugt, dass die heimische Tierart hier wieder dauerhaft einen Platz finden wird: "Wir werden mit dem Biber leben. Aber wir müssen den Umgang mit ihm erst wieder lernen." Und dabei denkt er nicht an Bibertourismus.