Karolina aus Mühlbach traf beim „Meet and Greet“ ihr Idol Wincent Weiss. Foto: privat

Eppingen-Mühlbach. (rnz) Karolina ist zwar erst sieben Jahre alt, aber ein echter Wincent Weiss-Fan. Sogar eine Wand in ihrem Schlafzimmer wurde mit einem Porträt von ihm bemalt – er soll so oft wie möglich bei ihr sein. Das zierliche Mädchen aus Mühlbach hört am liebsten seine Lieder, wenn sie wieder einmal im Krankenhaus liegt, denn dann fühlt sie sich gleich besser.

Karolinas Wunsch, Wincent Weiss persönlich zu treffen, wurde vor Kurzem an den Verein "Sternentraum 2000" gerichtet, der auch umgehend die Tickets für sein Konzert besorgen konnte. Allerdings wusste man zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob auch das persönliche Treffen möglich wird.

Doch ein paar Tage vor dem Konzert stand es fest: Karolina kann bei einem "Meet and Greet" ihr Idol treffen. Sie wusste zwar von dem Konzertbesuch, aber das Treffen sollte eine Überraschung werden. Zwei Stunden vor dem Konzert traf man sich am Eingang vor der Halle, und die Siebenjährige war überwältigt, wie viele Fans dort schon warteten. Karolina war sehr aufgeregt und sichtlich beeindruckt.

Pünktlich wurden sie dann von der Tour-Managerin am Haupteingang abgeholt und in einen separaten Raum im Backstage-Bereich geführt. Bald darauf stand dann tatsächlich Wincent Weiss vor Karolina, die es kaum fassen konnte, ihrem großen Idol zu begegnen. Gleich wurden gegenseitig Geschenke ausgetauscht, und der junge Künstler konnte durch seine nette und fröhliche Art auch Karolinas anfängliche Schüchternheit überwinden. Deshalb traute sie sich sogar, einige Fragen an Weiss zu stellen. Er signierte ihre CD und nahm sich sehr viel Zeit für sie.

Der Höhepunkt des Treffens war allerdings das Lied, das er spontan für die kleine Karolina sang, und diese strahlte über das ganze Gesicht. Es war "ein ganz toller Herzensmoment", sagte sie, und der werde ihr noch lange in Erinnerung bleiben.

Das Team vom Verein "Sternentraum 2000" erfüllt Herzenswünsche von besonderen jungen Menschen. Dies sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die durch ihre Krankheit, Behinderung oder Beeinträchtigung nicht zu 100 Prozent am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können – hauptsächlich im Rems-Murr-Kreis, aber auch in den angrenzenden Landkreisen. Die Erfolgsgeschichte des heute 560 Mitglieder großen gemeinnützigen Vereins begann im Jahr 2000, als sich sieben Menschen zum Ziel setzten, kranken Kindern vor Ort zu helfen. Dies ist bis heute der Hauptantrieb der rund 40 aktiven ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Info: Wünsche können über die Homepage www.sternentraum.net oder per Post an Sternentraum 2000 e.V., Sulzbacher Straße 140, 71522 Backnang eingereicht werden.