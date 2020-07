Eppingen. (rnz) Nach den Sommerferien zum 15. September wird das Eppinger Hallenbad wieder in Betrieb genommen. Maximal 20 Personen gleichzeitig können dann bis zu zwei Stunden das Hallenbad besuchen. Weil corona-bedingt parallel zum Schulbetrieb kein öffentlicher Badebetrieb möglich ist und das Bad regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden muss, sind die Öffnungszeiten allerdings eingeschränkt.

Besucher des Hallenbades müssen sich vorher telefonisch oder per E-Mail unter Angabe ihrer gewünschten Badezeit zur vollen Stunde beim Bäderteam anmelden. Hallenbadbesucher haben damit auch die Gewissheit, dass das Bad nicht belegt ist. Im Eingangsbereich des Bades muss ein Datenblatt ausgefüllt und der Eintrittspreis am Kassenautomat entrichtet werden. Nachdem das Personal Gästen einen Wäschekorb ausgehändigt hat, geht es über eine Einbahnstraßenregelung in die Damenumkleide. Die Kleidung und persönlichen Gegenstände werden im Wäschekorb mitgenommen. Nach Ende der Badezeit verlassen die Besucher über die Herrenumkleide das Bad und geben den Wäschekorb beim Bäderpersonal im Eingangsbereich zurück.

Weil das Blockheizkraftwerk in der Heizzentrale des Schulzentrums derzeit umgebaut wird, kann das Eppinger Hallenbad nicht früher geöffnet werden. Vor dem 15. September muss das Becken gefüllt und aufgeheizt, und die Leitungen müssen desinfiziert werden. Um den erhöhten Reinigungsbedarf zu bewältigen, öffnet das Eppinger Bad dienstags und mittwochs eine Stunde später um 17 Uhr. Unverändert steht den Frühschwimmern jeden Mittwoch von 6 bis 8 Uhr das Bad zur Verfügung. Am Warmbadetag jeden Donnerstag nutzt die Versehrtensportgruppe von 17.30 bis 19 Uhr das Bad. Von 19.30 bis 21.30 Uhr steht das auf 30 Grad Celsius hochgeheizte Wasser für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung. Der Sonntag wird traditionell als Familienbadetag genutzt. Die Öffnungszeiten bleiben hierfür unverändert von 8 bis 13.30 Uhr. Samstagvormittags nutzt die Rheumaliga das Bad, so dass der öffentliche Badebetrieb um 12.30 Uhr beginnt.

Neben dem Bad in Eppingen soll auch das in Mühlbach wieder geöffnet werden. Momentan wird hier die Filteranlage saniert. Sofern die Bauarbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden, soll das Lehrschwimmbecken ab Anfang Oktober geöffnet werden. Dann können unter Einhaltung der Corona-Verordnungen und der räumlichen Gegebenheiten maximal neun Personen gleichzeitig zu den üblichen Öffnungszeiten das Hallenbad besuchen. Hierfür stehen im Umkleide- und Duschbereich fünf Einzelumkleidekabinen und zwei Sammelumkleidekabinen zur Verfügung. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Türklingel.