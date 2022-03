Von Angela Portner

Eppingen. Wenn Schüler nach einigen Unterrichtsstunden müde und unkonzentriert sind, dann liegt das oft daran, dass der CO2-Gehalt in der Luft zu hoch ist. Das belegen eine ganze Reihe von Studien. Deshalb empfiehlt das Bundesumweltamt bereits seit mehr als zehn Jahren die Installation von stationären Lüftungsanlagen in Unterrichtsräumen. Dass dies bisher nicht umgesetzt wurde, liegt vor allem an den hohen Kosten. Doch die Corona-Pandemie hat die Karten neu gemischt: Hochdotierte Förderprogramme wurden aufgelegt. Mit 80 Prozent beteiligt sich der Bund an den Kosten. Bereits im September vergangenen Jahres fiel deshalb im Gemeinderat die Entscheidung, alle elf Schulen im Stadtgebiet auszurüsten. Doch als es jetzt um die Vergabe der Arbeiten für die ersten drei Schulen ging, wurde es trotzdem noch einmal emotional.

Das lag nicht zuletzt daran, dass Stadtarchitekt Thomas Frey gleich zu Beginn eine schlechte Nachricht verkünden musste: "Die Preise sind leider um rund 15 Prozent gestiegen." Pro Raum werden es wohl bis zu 4000 Euro mehr. Um das Gesamtbudget einhalten zu können, ohne bei der Qualität der Geräte Abstriche machen zu müssen, habe man in Absprache mit den Schulen die Anzahl der auszustattenden Räume auf den Prüfstand gestellt. Grundsätzlich werden aber alle Klassenzimmer für unter zwölfjährige Kinder berücksichtigt. Im Gymnasium wird um sechs Geräte auf 19, in der Grundschule im Rot um vier auf 16 reduziert. Wie viele es in der Hellbergschule werden, müsse man noch eruieren.

Ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung für die Geräte der bayrischen Firma Swegon war deren geräuscharmer Betrieb. Im Vorfeld hat man sich zudem mit anderen Schulen ausgetauscht: "Die Rückmeldungen waren durchweg positiv." Es hätte keine Corona-Infektionen mehr gegeben, Leistungsfähigkeit und Konzentration zeigten sich deutlich verbessert. Außerdem sei bei diesen Anlagen, im Gegensatz zu den mobilen Geräten, keine zusätzliche Raumlüftung mehr erforderlich.

Bedingt durch Lieferschwierigkeiten von verschiedenen Bauteilen wird sich der Zeitplan für den Einbau bis Ende Juli hinziehen. Dieser erfolgt dann raumweise und wird einen gewissen "Wanderaufwand" für Schüler und Lehrer nach sich ziehen. Hinsichtlich der Kosten ergeben sich für das Gymnasium rund 347.000 und für die Grundschule im Rot 261.000 Euro. Die Eigenanteile der Stadt dürften somit bei 75.000 und 60.000 Euro liegen. Für die Hellbergschule müssen die Angebote noch bewertet werden. Frey rechnet damit, dass hierfür ein Eigenanteil von weiteren 75.000 Euro bei der Stadt verbleibt. Da das Programm ausgeschöpft und überzeichnet ist, ist eine Aufstockung des Förderbetrages nicht mehr möglich.

Der Vorwurf der "Steuerverschwendung auf Kosten nachfolgender Generationen" von Gemeinderätin Ellen Bock verärgerte Oberbürgermeister Klaus Holaschke: "Wir haben das doch im Vorfeld ausreichend diskutiert." Bock gab in ihrer Kritik zu bedenken, dass die Anlagen nach Corona nicht mehr benötigt würden, und stellte das Verhältnis von Kosten und Nutzen in Frage. Angesichts der Preissteigerungen trotz reduzierter Gerätezahl fragte sie: "Welche Räume fallen da jetzt und warum weg?" Außerdem vermisste sie die Aufstellung von Nebenkosten wie notwendig werdende bauliche Maßnahmen und die Wartung der Geräte. Frey machte deutlich, dass diese im Vergleich mit anderen Geräten günstiger ausfallen werden. Zwar werde man für die zweijährige Gewährleistung Verträge mit der ausführenden Firma ESW aus Ellwangen abschließen müssen, danach könne der jährlich notwendige Wechsel der Filter voraussichtlich jedoch durch eigenes Personal erfolgen. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung will Frey noch nachreichen.