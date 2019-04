Von Angela Portner

Eppingen. Es ist vollbracht: Der neue Zunftbaum auf dem Marktplatz steht. Kraichgaumeister Tobias Probst war mehrmals mit der Drehleiter der Feuerwehr in luftige Höhen gefahren und hatte die 24 Zunftwappen an die Träger gehängt. Xander Gebard sprach den Richtspruch, dankte den "wackeren Handwerksleut", die ihn bearbeitet haben, wünschte Gottes Segen und brach nach alter Tradition danach das Glas in Scherben. Oberbürgermeister Klaus Holaschke freute sich, dass trotz des lausigen Wetters doch einige Bürger gekommen waren. Den Fassanstich zum Auftakt des Festwochenendes mit Zunftbaum- und Bärlauchfest gab er dieses Jahr in Frauenhand. Sandra Brodbeck trieb mit dem ersten Schlag den Zapfhahn ins Holz und ließ das Freibier fließen.

Ganze 21 Meter ragt der neue Zunftbaum in die Höhe. Kraichgaumeister Tobias Probst hat ihn beim Festakt am Samstag mit 24 Zunftwappen geschmückt. Foto: Angela Portner

Leider wollte sich bei Temperaturen von fünf Grad so gar keine Feierlaune einstellen. Fröstelnd rieb man sich die Hände, schlug den Jackenkragen so hoch es eben ging, nippelte in kleinen Schlucken am kalten Bierhumpen, schwatzte ein bisschen mit Umstehenden und wünschte sich auf die heimische Couch ins warme Wohnzimmer zurück. "Ab 18 Uhr wird Glühwein ausgegeben", kündigte Holaschke feixend an und versprach, dass man für den Bärlauchfest-Sonntag mit mindestens doppelt so hohen Temperaturen rechnen könne.

Sandra Brodbeck (r.) hatte den Fassanstich zum Auftakt des Festwochenendes übernommen. Foto: Angela Portner

Eingemummelt in dicke Pullover harrten die Damen geduldig in den Buden von Talschenke und Villa Waldeck auf hungrige Gäste, schoben ab und an Plastikschälchen mit dampfender Bärlauchkartoffelsuppe oder andere Köstlichkeiten über die Theke. Im heißen Wasser schwammen sich Bärlauchwürste warm, für die Kleinen gab es Springwurst mit Pommes. Am späteren Abend ließen sich zumindest die jungen Leute nicht davon abhalten, in das kleine Festzelt zu strömen. Hier spielte die Eppinger Band "midLIFE" Coverrock der 1970er-, 1980er und 1990er-Jahre und regte damit den einen oder anderen an, das Tanzbein zu schwingen.

Beim ersten verkaufsoffenen Sonntag blieb bei vielen Eppingern die Küche kalt. Stattdessen ließ man sich auf dem Marktplatz verwöhnen. Bärlauchkässpätzle, Schnitzel mit Bärlauchdip und Nudeln mit Bärlauchpesto, Tomaten und Garnelen oder Flammkuchen mit Speck, Zwiebeln und Bärlauch füllten die hungrigen Mägen, bevor der Einkaufslust gefrönt wurde. 36 Geschäfte öffneten dazu ihre Ladentüren und lockten mit Rabatten. Das neue Reisebüro "elan-reisen" in der Brettener Straße nutzte die Gelegenheit zur Eröffnung. Zum zweiten Mal war auch Design-Hype von Juliane Ehehalt mit einem Popup-Store dabei, um zu testen, wie ihr Angebot bei den Eppingern ankommt.

Museumsliebhaber besuchten die Sonderausstellung "Tischlein deck dich" im Privatmuseum Sack oder die Ausstellung "Was am Ende bleibt" in der "Alten Universität", stiegen auf den Pfeiferturm oder ließen sich im nur an diesem Wochenende geöffneten "Artificium" am Ludwigsplatz von Kunstwerken der Firma Urholz, von Tatjana Hilkers Natursandobjekten, Textildesign von Britta Feuerstein oder Uhren aus Holz von "Kümmerle & Plieninger" begeistern. Bei verschiedenen Ausstellern konnte man sich über Autos, Fitnessangebote, Nahrungsergänzungsmittel und vieles mehr informieren. Für Kinder gab es Kinderschminken, Luftballonkünstler und Malaktionen und auf dem Ludwigsplatz konnten sich die Kleinen auf dem XXL-Hüpfbus austoben.