Von Armin Guzy

Eppingen-Adelshofen. Ein großes Haus samt großem Grundstück für 325.000 Euro zu kaufen und das ausgegebene Geld auch noch in spätestens vier Jahren wieder komplett in der Kasse zu haben, davon träumen viele. Der Stadt Eppingen scheint dies mit dem Kauf des ehemaligen Landgasthofs "Krone" in Adelshofen gelingen zu können. Aber die vorteilhafte Investition hat auch eine sehr menschliche Seite: "Es geht darum, auch in Corona-Zeiten andere Menschen und ihre Sorgen nicht zu vergessen", sagt Ortsvorsteher Steffen Gomer, "wir verstecken uns dabei nicht."

Zwei Wochen ist es her, dass Oberbürgermeister Klaus Holaschke und der bisherige "Krone"-Eigentümer Jens Thomsen den Kaufvertrag unterschrieben haben. Seither gehört die "Krone" der Stadt, und schon sind auch die ersten Handwerker am Werkeln: Für einen "niedrigen fünfstelligen Betrag", sagt Holaschke, sollen Erd- und Obergeschoss umgebaut werden, damit hier Familien, aber auch Einzelpersonen einziehen können. Zehn Menschen können auf jeder der 180 Quadratmeter großen Ebenen untergebracht werden – zwei Familien wollen schon in wenigen Wochen die "Krone" und Adelshofen zu ihrer neuen Heimat machen.

In den zurückliegenden fünf Jahren hatte der Landkreis Heilbronn die Immobilie bekanntlich angemietet und für die vorläufige Unterbringung von bis zu 30 geflüchteten Menschen genutzt. Die Solidarität und die Unterstützung der Adelshofer waren von Anfang an immens und machten Schule. "Beeindruckt" sei er von der Hilfsbereitschaft gewesen, erinnert sich Holaschke an die erste Bürgerversammlung im Dorfgemeinschaftshaus, nachdem klar war, dass Geflüchtete in der "Krone" eine Unterkunft bekommen. Den Arbeitskreis der Unterstützer, der sich damals spontan gebildet hatte, gibt es heute noch, allerdings mit etwas weniger Aktiven.

Seit die Ankunftszahlen deutlich zurückgegangen und viele vormalige Bewohner in der Anschlussunterbringung sind oder selbst eine Wohnung gemietet haben, hat der Kreis die Kapazitäten nach und nach abgebaut. Zuletzt stand die "Krone" leer, und die Kreisverwaltung bot der Stadt die Übernahme des bestehenden Mietvertrags an. "Eine Mietlösung kam für uns aber nicht in Frage", schildert Holaschke beim Ortstermin.

Denn das Ganze habe auch eine wirtschaftliche Komponente: Die Stadt ist für die Anschlussunterbringung der Menschen zuständig, muss also ausreichend Wohnraum zur Verfügung stellen können. Schafft sie das nicht, muss sie einer Vereinbarung zufolge 266 Euro "Fehlbelegungsabgabe" an den Landkreis bezahlen – für jeden nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel zugewiesenen Geflüchteten, der nicht untergebracht werden kann, und zwar pro Monat. Aktuell müsste die Stadt 40 Menschen mehr unterbringen, als sie tatsächlich tut. Jeden Monat werden daher mehr als 10.000 Euro an die Kreiskasse überwiesen. "Wir haben Handlungszwang", räumt Holaschke ein. Denn auch die Übernahme der Wohncontainer, die in allen Stadtteilen standen, "wäre für uns extrem unwirtschaftlich gewesen", sagt der OB. Damit aber fehlten dringend benötigte Plätze, wobei ohnehin weder Holaschke noch Gomer Sympathien für eine Containerlösung hegen.

Nach längerem Hin und Her – die Stadt überlegte nach eigenen Angaben bereits 2017 den Kauf der "Krone" – lag schließlich ein aus Sicht der Kommune akzeptables Angebot auf dem Tisch, das der Gemeinderat laut Holaschke in nichtöffentlicher Sitzung dann auch einstimmig billigte, obwohl der Kauf nicht im laufenden Haushalt eingeplant ist.

Ist die "Krone" mit 20 Menschen voll belegt, halbiert sich im Vergleich zum heutigen Stand die monatliche Fehlbelegungsabgabe, die laut Holaschke ohnehin in nächster Zeit wohl deutlich erhöht werden müsse, und zugleich erzielt die Stadt auch noch Mieteinnahmen. Insgesamt hat die einst renommierte und weithin bekannte Traditionsgaststätte mit Fremdenzimmern 940 Quadratmeter Wohnfläche auf vier Etagen. In spätestens vier Jahren soll sich der Kauf amortisiert haben. Dass hier irgendwann einmal wieder ein Wirt an die glorreichen Zeiten der "Krone" anknüpfen wird, ist dennoch nicht ausgeschlossen. Aber vorerst wird anders geplant.

"Die Stimmung ist gut, die Dorfgemeinschaft kümmert sich", sagt Holaschke, und Gomer stimmt zu: "Wir versuchen, die Leute hier durchs Leben und in Arbeit zu bringen." Er beschäftigt selbst seit Längerem einen Geflüchteten. Der ehemalige Bewohner der "Krone" hat bei ihm und in Adelshofen eine neue Lebensperspektive bekommen.