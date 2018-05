Eppingen. (dpa/lsw) Das sogenannte Chemie-Haus von Eppingen bleibt nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart geschlossen und versiegelt. Den Eigentümern bleibt die Nutzung des Wohnhauses im Ortsteil Rohrbach untersagt. Eine Klage gegen die Sperrung wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen. Von dem Haus gehe weiter eine Gesundheitsgefahr aus - sowohl für Menschen im Haus als auch in der Umgebung. Der Kindergarten von Rohrbach ist 130 Meter weg, die Grundschule 170 Meter.

Im Frühjahr 2014 wurde das private Chemielager von der Polizei ausgehoben. Sechs Überseecontainer voller Flaschen, Gläser und Kanister wurden damals aus dem Dorf weggeschafft. Der Sohn der Eigentümer - er ist heute 44 Jahre alt - hatte das Zeug hier über Jahre zusammengetragen und gehortet. 4192 Kilo Chemikalien wurden als sehr giftig, 11.272 Kilo als zudem explosionsgefährlich eingestuft. 170 Kilo höchstgiftiges Zyankali sollen darunter gewesen sein.

Die Gemeinde sperrte das verseuchte Haus. Viele der Chemikalien seien offenbar nicht korrekt gelagert gewesen, heißt es in der Begründung zum Urteil. Auch nach dem Abtransport der Chemikalien seien in dem Gebäude hohe Konzentrationen etwa an Bor, Strontium, Barium, Quecksilber und Blei vorhanden gewesen. Die Chemikalien seien in Tapeten, Putz, Mauerwerk, Balken und Böden gezogen. Weiter führten sie beim Betreten der Räume zu Atemwegs- und Schleimhautreizungen.

Stammen soll ein Großteil der Chemikalien vom Gelände der Karlsruher Universität KIT. Dort soll der 44-Jährige sie über Jahre als Chemielaborant gestohlen haben. Die Anklage wegen Diebstahls gegen den Mann sei jüngst nochmal überarbeitet worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Mittwoch. Einen Termin für einen Prozess am Landgericht Karlsruhe gibt es folglich noch nicht.

