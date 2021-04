Von Angela Portner

Eppingen. Abwasser ist keine saubere Angelegenheit. Kläranlagen sollen dafür sorgen, dass Schadstoffe eliminiert werden. Das gilt auch fürs leidige Phosphat. Um das herauszufiltern, gibt es biologische und chemische Möglichkeiten. Die Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind hoch, denn es geht um die Verbesserung des Gewässerzustandes. Phosphat führt zu einer Überdüngung und lässt Algen und Wasserpflanzen sprießen – Sauerstoffmangel und Fischsterben sind die Folgen. Weil die Einleitungswerte mit der vorhandenen Fällungsanlage nicht erreicht werden konnten, muss jetzt gehandelt werden. Mit mehr als 230.000 Euro wird das Projekt beziffert, über das der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu beschließen hatte.

Duschen, Haare waschen oder Geschirr reinigen: Jeder spült täglich eine Menge Phosphate ins Abwasser. In fast jedem Lebensmittel sind sie enthalten. Besonders in verarbeiteten Nahrungsmitteln, aber auch in Gesundem wie Nüssen oder Hülsenfrüchten. Jeder Mensch nimmt täglich 800 bis 1600 Milligramm davon auf, und was rein geht muss auch wieder raus. Eine Mammutaufgabe für Kläranlagen, denn die Abwasserreinigung ist auch Voraussetzung für einen gesunden Gewässerzustand. Um den zu erreichen, hat das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft verschiedene Handlungskonzepte erarbeitet. Darin ist die Reduzierung der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft sowie eine verbesserte Abwasserklärung enthalten. Mit Stufe 1 und 0,5 Milligramm Phosphat pro Liter hat das in der Fachwerkstadt nicht funktioniert. Deswegen wurde Stufe 2 angeordnet, in der ein Wert von 0,3 Milligramm definiert ist. Um diesen zu erreichen, hat die Ingenieurberatung "iad" aus Darmstadt geprüft, welche Maßnahmen in der Kläranlage erforderlich sind.

Die derzeitige Phosphat-Fällstation besteht aus einem Tank und einer Dosiereinheit. Hierbei wird die Menge des Fällungsmittels direkt an der Pumpe eingestellt. Grundlage dafür sind Erfahrungswerte, die bisher durch regelmäßige Messungen gewonnen wurden. Auf schwankende Phosphatbelastungen kann damit jedoch nicht reagiert werden. Deswegen soll die Anlage nun um ein Steuerungselement erweitert werden, das die Abwasserbelastung über 24 Stunden kontrolliert. Anhand der Werte wird die Menge des Fällmittels – eine Mischung aus Eisen-III-Chlorid und Aluminium – exakt dosiert und eingeleitet. Da der vorhandene Tank nur für Eisen-III-Chlorid zugelassen ist, wird ein weiterer Behälter benötigt.

Geprüft wurde außerdem die Möglichkeit eines Fällungsmittels mit biologischem Ansatz, das auch zur Bekämpfung von Fadenbakterien eingesetzt wird. Dazu müsste allerdings eine neue Zulassung für den Tank beantragt werden. Außerdem muss dann das für die Schlammentwässerung benötigte Eisen-III-Chlorid zum dreifachen Preis zugekauft werden. Diese Variante wurde aus Gründen der Wirtschaftlichkeit verworfen.

Die Optimierung der Phosphor-Reduktion ist nach der Förderrichtlinie der Wasserwirtschaft förderfähig. Ein entsprechender Antrag wurde am 15. Dezember positiv beschieden. Baukosten und Baunebenkosten der Modernisierung werden mit 233.420 Euro Brutto angegeben. Die Fördersumme liegt bei 20 Prozent. Die verbleibenden rund 200.000 Euro müssen über den Haushaltsplan finanziert werden. Hier sind für die "Unterhaltung technischer Betriebsanlagen" 800.000 Euro eingeplant. Die Zustimmung zur Modernisierung der Phosphat-Fällung erfolgte einstimmig.