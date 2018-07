Mühlbach kommt als größter Eppinger Stadtteil aktuell auf 2105 Einwohner, in Elsenz leben 1948 Menschen, in Rohrbach 1794 und in Kleingartach 1757. Richen kommt auf 1724 Menschen, während Adelshofen mit 1489 Einwohnern die Rolle als kleinster Stadtteil zufällt. In der Kernstadt leben insgesamt 11.234 Einwohner.

In der Kernstadt Bad Rappenau wohnen kaum weniger: 11.181, wobei Zimmerhof mit 1902 Einwohnern zur Kernstadt zählt. Größter Stadtteil ist Bonfeld mit 1927 Personen, gefolgt von Obergimpern mit 1765 Einwohnern, Fürfeld mit 1663 und Heinsheim mit 1590. Weniger Menschen leben in Grombach (1286), in Babstadt (1057)und Treschklingen (899). Wollenberg ist mit 438 Einwohnern der kleinste Stadtteil. (guz)

