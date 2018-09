Epfenbach. (cba) Mit Psychologie will die Kommune die Raser an den sieben Ortseingängen bremsen. Ob’s was bringt? Und ob dies das Geld wert ist? Der Gemeinderat diskutierte über Geschwindigkeitsmesstafeln und die Wirkung, die ein "Smiley" per LED-Anzeige auf den Autofahrer hat. Die Einfach-Variante, also eine Messtafel, die lediglich die Geschwindigkeit anzeigt, hat die Gemeinde bereits an der Spechbacher, der Helmstadter, der Reichartshäuser sowie der Friedhofstraße installiert. Nun soll die Investition in drei weitere Tafeln an der Eschelbronner, der Neidensteiner sowie der Waibstadter Straße der Raserproblematik die Spitze nehmen. Aber welche Variante soll es für Epfenbach sein?

Herbert Ambiel hielt die um 400 Euro billigere Variante für die sinnvollere, "dann haben wir ein einheitliches System". Für Dirk Rosenzopf jedoch war der Belohnungseffekt, der den Gasfuß des Autofahrers mit einem lachenden oder weinenden Gesicht und der Simulation eines Stoppschildes beeinflussen soll, das Zünglein an der Waage.

In Richtung Mosbach bediene sich nahezu jede Ortschaft dieses Systems, gab er zu bedenken. Auch in Reichartshausen sind diese Messtafeln mit dem Smiley-Gruß installiert. Rosenzopf sprach von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Psychologie gegen Raser

Auch Friedbert Ziegler bevorzugte die Smileys. Cedric Wieland war dagegen: "Die Messtafeln, die wir bereits verbaut haben, sind mir die liebsten." Er hielt die Zeitspanne, die die Tafel zum Umschalten von der Geschwindigkeitsanzeige zum Symbol benötigt, für zu lange. "Da bin ich dann fast schon vorbei gefahren und weiß nicht, wie schnell ich eigentlich war."

Er setzte auf den Lerneffekt der einfacheren Variante, die nur die gefahrenen Stundenkilometer anzeigt: "Man sieht sofort, wie schnell man fährt und macht sich Gedanken darüber." Auch die Kosten und die Einheitlichkeit waren für Wieland Argumente für Anzeigesysteme in der schlichten Form.

Für die Investition von rund 6000 Euro in ein Messsystem mit Belohnungseffekt votierte der Gemeinderat mit elf Stimmen. Zwei Räte stimmten für die günstigere Variante ohne Smiley.

Die Freien Wähler haben zudem den Antrag gestellt, nichtamtliche Verkehrsschilder an den neuralgischen Punkten des Ortes anzubringen und damit die Autofahrer mit der Warnung "Fahr vorsichtig, es könnte auch dein Kind sein" zur Umsicht aufzufordern. Der Verein hat sich bereit erklärt, die Kosten zu tragen.

"Das kann ein Schritt zur Geschwindigkeitsreduzierung sein", kommentierte Bürgermeister Joachim Bösenecker den Antrag. Beate Metzler-Klenk meinte: "Sehr ehrenwert vom Freien Wähler-Verein, das wird nicht billig." Sie räumte diesen Schildern jedoch kaum Chancen auf Erfolg ein.