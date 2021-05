Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach.Ein Dauerthema im Gemeinderat findet so langsam sein Ende: der Glasfaserausbau im Dorf. Was immer wieder zu Verstimmungen und teilweise deutlichen Worten im Gremium geführt hat, ist an diesem Tag vergessen. Durchweg lobende Worte haben die Anwesenden für die Verantwortlichen der BBV. Die Freude, dass die Schule nun endlich ans schnelle Internet angeschlossen ist, überwiegt und lässt die lange Wartezeit vergessen.

In seiner Rede erinnert sich Bürgermeister Joachim Bösenecker an seine eigene Schulzeit und die damals angebotene Computer-AG. Da habe er das erste Mal von der schnellen Datenübermittlung gehört. Das sei nun rund 40 Jahre her, und "jetzt wird es tatsächlich Wirklichkeit", sagt er und strahlt dabei. Eigentlich sei Deutschland ja ein armes Land, da es hier wenig Rohstoffe zu verkaufen gebe. Der Wohlstand resultiere daraus, dass das Land gute Technologien entwickle. Dabei gebe es allerdings einen erheblichen Rückstand, der ihm Kummer bereite. Daher sei er "heilfroh, dass Epfenbach die Chance bekommen hat", schnelles Internet nutzen zu können.

Bösenecker geht auch auf die Anfänge des Ausbaus ein. Er habe so manches Stoßgebet gen Himmel geschickt, dass genügend Einwohner einen Vertrag abschließen, damit die BBV mit den Arbeiten beginnt. Das Dorf ans schnelle Internet anzuschließen sei das wichtigste Ziel seiner zweiten Amtszeit gewesen. Das sei ein "ganz, ganz wichtiger Schritt für Epfenbach".

Gerade durch die Pandemie hätten alle Beteiligten der Merian-Schule gemerkt, wie sehr man das schnelle Internet braucht, sagt Rektorin Tanja Bender. Die alte Verbindung sei so schlecht gewesen, dass ein konstanter Unterricht nicht möglich gewesen war. Daher sei das jetzt ein "absoluter Profit" für die Schülerinnen und Schüler. In der Grundschule, in der die Kinder teilweise live in den Unterricht zugeschaltet werden sollten, sei die Verbindung des Öfteren abgebrochen, erzählt Schulleiter Tobias Liebig-Cardinale, der auch betont, dass digitale Endgeräte keinen Nutzen haben, wenn die Verbindung nicht funktioniert.

Und auch für den Digitalpakt der Schule ist das Glasfasernetz ein Segen, denn nun können die Mittel beantragt werde, wie Christoph Steinfurter erklärte. So soll es beispielsweise flächendeckendes W-Lan in allen Klassenräumen sowie einen Computerraum und 3-D-Drucker geben. Dadurch können beide Schulstandorte in Epfenbach und in Helmstadt-Bargen mit der gleichen Ausstattung auftrumpfen. Ebenso sollen noch mehr iPads angeschafft werden, denn derzeit sind wegen des Homeschoolings alle Geräte ausgeliehen.

Ganz fertig ist die BBV im Dorf aber immer noch nicht. Rund 28 Prozent der 1200 Haushalte, die einen Vertrag abgeschlossen haben, seien noch nicht mit Glasfaser versorgt, sagt Baukoordinatorin Florence Fischer, die auch betont, dass es nicht ganz einfach sei, ein Projekt zu übernehmen, das bereits gestartet ist. Teilweise müssten die Hausanschlüsse noch gelegt werden. Sie rechnet damit, dass Ende Juni dann wirklich alle Epfenbacher ihr Glasfasernetz nutzen können. In diesem Zuge wies Pressesprecher Thomas Fuchs auch darauf hin, dass es aufgrund der Pandemie und den dadurch fehlenden Rohstoffen und Transportproblemen derzeit eine bundesweite Halbleiter-Krise gebe und dementsprechend Router Mangelware werden würden. Er empfahl den Epfenbachern sich möglichst schnell eines dieser Geräte zu kaufen, denn die BBV könne nicht garantieren, dass sie genügend Router für alle Haushalte hat. "Das ist eine Sache, die wir nicht im Griff haben", sagt er und fügt hinzu, dass das Unternehmen damit offen umgehen müsse.