Epfenbach. (cba) Wer denkt denn jetzt, so kurz nach Weihnachten, schon an Osterlämmer? Der Schäfer jedenfalls tut es. Peter Haßlinger bringt nun bald seine Herde nach Hause in den Stall nach Epfenbach. Bereits im Oktober hat er die Sommerweide in Eberbach verlassen. Der 50-Jährige ist Schäfer mit Leib und Seele, bei Wind und Wetter draußen. Seinen Beruf eintauschen gegen einen anderen Job würde er niemals.

Doch die Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hat, werden nicht weniger. Nicht nur die Bedrohung durch den Wolf macht ihm zu schaffen, es ist auch die immer umfangreicher werdende Bürokratie, mit der sich selbst die Schäfer herumschlagen müssen. Seine Frau hilft ihm dabei. Aber auch die Preisgestaltung bei Lebensmitteln ist dem Einkommen als Schäfer nicht gerade zuträglich. Ob dies nun besser werden könnte, daran zweifelt der Epfenbacher sehr.

Wenn Haßlinger seine Lämmer, die fit genug sind für die Aufzucht, von den weniger geeigneten, die beispielsweise nicht so gut zu Fuß sind und die langen Märsche von Weide zu Weide nicht schaffen würden, trennt, dann hat er gleichsam eine Auswahl für die künftigen Osterlämmer getroffen. Denn die Jungen, die etwa keine gute "Mütterlichkeit" aufweisen, also nicht so gut mit der Aue harmonieren und kommunizieren, haben ebenfalls schlechtere Überlebenschancen und werden daher dem Fleischverkauf an Ostern zum Opfer fallen. "Was nicht zur Zucht taugt, kommt in den Ostertopf", meint Haßlinger.

Doch zunächst geht es jetzt von der Weide in Obrigheim wieder Richtung Heimat – über Asbach, Daudenzell und Helmstadt-Bargen. Kurz bevor Haßlinger auf der Zielgeraden einbiegt, müssen die Schafe ein Teilstück der Landstraße 530 nach Epfenbach überqueren. Damit keines der rund 600 Tiere ausschert und den Verkehr gefährden könnte, spannt Haßlinger für diese brenzligen Situationen Aushilfskräfte ein, die dafür sorgen, dass die Herde schön beisammenbleibt. Eine Attraktion ist die kurze Wegstrecke für die vorbeikommenden Autofahrer dennoch. Die Bundesstraße meidet der Schäfer indes und bahnt sich seinen Weg unterhalb der B292. Das ist deutlich sicherer.

Haßlinger lebt vom Fleischverkauf. Und von staatlichen Subventionen, also Ausgleichszahlungen, die unter anderem dafür sorgen sollen, dass Lebensmittel günstig bleiben. An den angekündigten Kurs des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemirs künftig dafür zu sorgen, dass Lebensmittel nicht mehr verramscht werden, kann Haßlinger nicht so recht glauben.

Sorgen bereitet ihm auch der immer näherkommende Wolf. Immerhin ist Haßlinger viel im Odenwald unterwegs; dort wurde der Wolf bekanntlich schon mehrfach gesichtet. An die Folgeschäden, die das Tier an seiner Herde anrichten könnte, will er gar nicht denken. Nicht nur, dass er die Schafe töten könnte – auch Verkehrsunfälle, die durch eine panisch fliehende Herde verursacht werden könnten, wären ein wirtschaftliches Desaster für den Schäfer.

Der Odenwald gilt als Fördergebiet Wolfsprävention, daher erhält Haßlinger Förderungen vom Land und hat beispielsweise neue Elektrogeräte und höhere Zäune angeschafft. Sicher vor dem Wolf wähnt er seine Herde trotzdem nicht.

Doch jetzt heißt es für Schäfer und Herde erst einmal heimkommen. Mitte Januar will er in Epfenbach ankommen und seine Schützlinge in den Stall bringen. Nach Ostern zieht er wieder los, auf die Sommerweide nach Eberbach-Breitenstein.