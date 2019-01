Von Christiane Barth

Epfenbach. Wenn alles gut geht, könnten in gut einem Jahr 50 neue Bauplätze in attraktiver Ortsrandlage bereit sein für den ersten Baggerbiss. Das Neubaugebiet "Betheläcker" ist das Projekt, das die Gemeinde in diesem Jahr wohl intensiv beschäftigen und das als Dauerbrenner einen Stammplatz auf den Tagesordnungen des Gemeinderates einnehmen wird. Schon am Mittwoch, 9. Januar, geht es los: Bei einer Infoveranstaltung um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses sollen alle Grundstückseigentümer über das Vorhaben informiert und in die Planungen und das weitere Vorgehen ins Boot geholt werden. Denn zunächst steht die Umlegung an.

Das Vorhaben steht offenbar auch unter einem guten Vorzeichen in Sachen Naturschutz. Begonnen haben die artenschutzrechtlichen Untersuchungen bereits im Spätherbst 2018, und das Fazit stimmt den Bürgermeister optimistisch. "Wider Erwarten" habe die Naturschutzbehörde festgestellt, dass die Zauneidechse in den "Betheläckern" offenbar nicht heimisch ist.

Die Zauneidechse hätte dem Zeitplan einen Strich durch die Rechnung machen können, doch offenbar wird sie von Katzen gefressen.

Im Gutachten habe die Behörde auch eine Erklärung für das Fehlen des Reptils, das sich wenige Meter weiter östlich - beim Gewerbegebiet "Zuckerbaum" - ziemlich wohl gefühlt hat: Beim Bau des Zubringers, der die Helmstadter Straße mit dem Gewerbegebiet verbindet, mussten für das unter Artenschutz stehende Tier im Frühjahr 2016 unter großem Aufwand Ersatzhabitate geschaffen werden. Vermutet wird nun, dass die Ortsrandlage des künftigen Baugebiets und die Nähe zur bestehenden Wohnbebauung - und somit zu zahlreichen Hauskatzen - für das Fehlen des Reptils verantwortlich ist. Jagende Katzen also, anstelle vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und Ausgleichsflächen?

Fündig wurden die Naturschützer in den "Betheläckern" allerdings trotzdem: Für Zwerg- und Mausohrfledermäuse ist das Areal offenbar durchaus ein wichtiges Refugium, wenn auch vorwiegend als Durchfluggebiet. Wesentlich trägt wohl der Nistplatz im Dach der Friedhofskapelle im Norden des Dorfes dazu bei, wo das fliegende Säugetier seit vielen Jahren seine Jungen aufzieht. Die artenschutzrechtliche Untersuchung wird im Frühjahr fortgesetzt.

Aus dem jetzigen Bauerwartungsland wird Bauland. Bürgermeister Joachim Bösenecker geht davon aus, dass der Grund und Boden eine Wertsteigerung von derzeit 40 Euro pro Quadratmeter auf rund 180 Euro fürs Baugrundstück erfahren dürfte. "Noch nicht alle Grundstücksbesitzer haben zugesagt, dass sie verkaufen wollen", gibt der Bürgermeister zu bedenken. Was auf die Eigentümer zukommt, wenn sie verkaufen, und was, wenn sie dies nicht tun, soll bei der Infoveranstaltung genau erklärt werden.

Noch bestehen die 35.000 Quadratmeter am südwestlichen Rand der Gemarkung aus beschaulichen Wiesen und Streuobstwiesen. "Wir rechnen mit 25.000 Quadratmetern reiner Baufläche", sagt der Bürgermeister. Das Baugebiet reicht vom Bethelweg bis zur Panoramastraße. Der derzeitige Verbindungsweg durch das Areal soll zur voll erschlossenen Straße ausgebaut werden.

Ein weiterer Knackpunkt bei der Erschließung des Areals ist die Be- und Entwässerung. Denn durch die Kessellage des Dorfes ist die Gefahr von Überflutungen bei Starkregenereignissen ohnehin ein wunder Punkt der Gemeinde; im Sommer wurde das deutlich aufdimensionierte Regenüberlaufbecken "Wingertshecke" eingeweiht. "Trotzdem ist das Neubaugebiet abwassertechnisch ein schwieriger Fall", gibt Bösenecker zu bedenken: "Denn die weitere Belastung des Abwassersystems muss so gering wie möglich gehalten werden."

Es ist außerdem angedacht, die künftigen Häuser mit Zisternen auszustatten, als Regenwasserpuffer, in denen Wasser aufgefangen und kontrolliert abgelassen werden kann. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die "Betheläcker" schon im Frühjahr 2020 für Häuslebauer bereitstehen.