Kinderreichtum ist in Epfenbach eine Konstante: Im katholischen Kindergarten St. Josef wird es eng. Die Einrichtung ist knapp an ihrer Kapazitätsgrenze. Jetzt wurden Aufnahmekriterien im Gemeinderat verabschiedet. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Epfenbach. Die Zahl der Kinder ist ziemlich konstant geblieben. Bei der Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr konnte sich die Verwaltung daher auf die Werte der Vorjahre stützen. Dennoch gibt es eine Veränderung: Die bisherige Kleinkindgruppe der evangelischen Einrichtung soll in eine altersgemischte Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten umgewandelt werden, um dort wieder mehr Kapazitäten freizustellen und den Wünschen der Eltern beim Anmeldeverfahren gerecht zu werden.

Die katholische Einrichtung unterdessen ist knapp an der Kapazitätsgrenze. Vorausschauend muss die Gemeinde nicht zuletzt deshalb denken, weil durch das geplante Neubaugebiet "Betheläcker" künftig noch mehr Kinder aufgenommen werden müssen. Manfred Hafner forderte die Verwaltung nun auf, das Thema bei den Haushaltsberatungen zu berücksichtigen, damit "rechtzeitig gehandelt wird" und den Kindern auch künftig ein Kindergartenplatz in einer der beiden Epfenbacher Betreuungseinrichtungen gesichert werden könne.

Denn in den Umlandgemeinden habe sich gezeigt, "dass da große Probleme entstanden sind. Dem wollen wir rechtzeitig entgegen wirken", lautete der Appell Hafners. Bürgermeister Joachim Bösenecker stimmte zu und fügte an: "Wie schnell sich doch die Lage ändert. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir noch darüber diskutiert haben, ob wir die Krippengruppe mitsamt der Umbaumaßnahme im katholischen Kindergarten realisieren sollen und als noch die Meinung vorherrschte, dies sei überhaupt nicht notwendig."

Rechnungsamtsleiterin Elke Schmitt merkte an, die Kinderzahlen in Epfenbach bewegten sich in der Regel ganz entgegen des allgemeinen Trends und seien auf "stabil hohem" Niveau. Dennoch sei zu beobachten, dass der Kinderreichtum der Gemeinde nicht in erster Linie den Geburten geschuldet sei, sondern aus den vermehrten Zuzügen resultiert. Friedbert Ziegler indes erinnerte an einen "Trend" vor ein paar Jahren, "als wir gesagt haben, wir sterben aus."

Unterdessen wurde im Gemeinderat ein Katalog an Aufnahmekriterien verabschiedet. Damit soll künftig nach einer Punkteliste entschieden werden, in welcher Reihenfolge die angemeldeten Kinder einen Platz bekommen: "Denn es ist ja bereits vorgekommen, dass die Kindergärten an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt sind", merkte der Bürgermeister an. Aufnahmekriterien, die die Betreuungseinrichtungen festgeklopft haben, und die auch in umliegenden Gemeinden bereits durchgesetzt wurden, sollen nun eine einheitliche Marschrichtung bieten, "wenn es eng wird", sagte Bösenecker.

Berücksichtig werden die persönlichen Verhältnisse der Eltern wie Berufstätigkeit, Selbstständigkeit oder Ausbildungsverhältnis, und ob Mutter oder Vater alleinerziehend sind. Auch, ob das Kind Geschwister hat und diese möglicherweise bereits in der Einrichtung betreut werden, spielt eine Rolle bei der Aufnahme, und ebenso, ob das Kind eine Behinderung hat.

Manfred Hafner hakte nach: "Aber zu welchem Zeitpunkt erfolgt dann die Zu- oder Absage?" Denn unklar sei ihm immer noch, wie künftig verfahren werden solle, wenn etwa ein Kind bereits im Prozedere seine Gesamtpunktzahl zugewiesen bekommen habe, dann jedoch ein weiteres Kind angemeldet werde, das erst noch im Kriterienkatalog bewertet werden müsse, es dann jedoch auf mehr Punkte komme. Könnte es dann sein, dass das Erste zurückgestellt wird, wenn das Zweite auf eine höhere Punktzahl kommt? "Wie soll das im Betrieb praktisch gehandhabt werden?" fragte nun Hafner, "denn irgendwann muss man den Eltern ja mal eine Zu- oder Absage erteilen." Seine Bitte war, noch im Detail abzuklären, zu welchem Zeitpunkt definitiv entschieden werden solle.

Und Herbert Ambiel verdeutlichte: "Auch wir als Gemeinde müssen ein Maß haben." Rechnungsamtsleiterin Elke Schmitts Einwand: "Das geht uns nichts an. Das ist Sache der Kindergartenträger." Sie machte deutlich: "Wir müssen heute nur zustimmen, dass sie diese Aufnahmekriterien anwenden dürfen."