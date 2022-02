Von Christiane Barth

Epfenbach. Die Stromkosten steigen, Energie aus der Steckdose wird immer teurer. Das führten die Gemeinderäte als zusätzliches Argument für das Ja zur Windenergie ins Feld und gaben nun – ohne viel Wind zu machen – ihr Einverständnis, den "Dreimärker" für die Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen.

Die Interessenten stehen vor der Tür: Die gemeindeeigenen Flächen im Vorranggebiet sollen nun an die Firma ABO Wind AG aus Wiesbaden verpachtet werden. Bürgermeister Joachim Bösenecker wurde per Beschluss vom Gemeinderat ermächtigt, den Pachtvertrag zu unterzeichnen. Wenn alles so kommt, wie vorgesehen, werden auf dem Areal 8000 Quadratmeter Wald gerodet, um etwa sechs Windrädern Platz zu machen, die Ende 2025 in Betrieb genommen werden könnten. Doch dies ist bislang nur die grobe Richtung, die bei einer Detailplanung im kommenden Jahr verfeinert werden soll. Und zuallererst muss auch die Nachbargemeinde Spechbach einverstanden sein. Dort wird an diesem Donnerstag über den Pachtvertrag entschieden.

Dirk Rosenzopf sprach sich dafür aus, "mit solch einem Ding die umliegenden Gemeinden mit Strom zu versorgen". Auch Manfred Hafner wertete die Möglichkeit, Windräder auf dem "Dreimärker" betreiben zu lassen, als gute Möglichkeit, die Klimaschutzziele zu erreichen. Bürgermeister Joachim Bösenecker unterstrich, die Gemeinde wolle sich der Windenergie nicht verschließen und betonte: "Wir halten uns an die rechtlichen Vorgaben und tragen unseren Teil zum Klimaschutz bei." Die Einmütigkeit im Rund sei darauf zurückzuführen, dass seit Monaten bereits über das Thema beraten werde, sagte Bösenecker.

Zur Vorgeschichte: Im Teilregionalplan Windenergie Rhein-Neckar ist das Waldgebiet "Dreimärker", das im Wesentlichen auf Epfenbacher und Spechbacher Gemarkung liegt, für die Errichtung von Windkraftanlagen vorgesehen. In seiner Oktober-Sitzung des vergangenen Jahres entschloss sich der Gemeinderat, den Weg frei zu machen für die Verpachtung der gemeindeeigenen Waldflächen. Rund acht Unternehmen haben, seit der "Dreimärker" als Vorranggebiet im Teilregionalplan Windenergie eingetragen ist, ihr Interesse bekundet, in diesem Waldstück zwischen Epfenbach, Spechbach und Reichartshausen Windräder zu bauen.

Die Gemeinden Epfenbach und Spechbach haben unterdessen gemeinsam einen Kriterienkatalog erarbeitet, in dem die Marschrichtung für die Auswahl der Unternehmen vorgegeben worden ist. In diesem "Eckpunktepapier" ist die Verpachtung der Waldflächen im "Dreimärker" an Bedingungen geknüpft. Wunsch beider Kommunen sei es gewesen, mit diesem Kriterienkatalog unter anderem dafür zu sorgen, dass die Gemeinden immer wissen, mit wem sie es künftig zu tun haben, sodass also nicht ein Investor baut und dann weiterverpachtet, sondern dass Errichter und späterer Betreiber derselbe sind.

Nachdem die Vorauswahl auf Grundlage des Kriterienkataloges getroffen worden war, wurden die Pachtinteressenten gebeten, ihr Angebot abzugeben. Fünf Angebote lagen den Gemeinden vor. Das Rennen machte das Unternehmen ABO Wind AG aus Wiesbaden.

"Jetzt liegt der Ball bei Spechbach", sagte Bürgermeister Bösenecker. Denn nun muss auch die Nachbargemeinde über das Angebot entscheiden. Das Thema steht auf der Tagesordnung der Spechbacher Gemeinderatsitzung an diesem Donnerstag. Wenn auch dort zugestimmt wird, beginnt ein Umsetzungsprozess, der sich über Jahre ziehen wird.

Bösenecker verrät den groben Zeitplan: Zunächst müsse der Pachtvertrag verhandelt und juristisch geprüft werden. Für das erste Quartal 2023 sind die Detailplanung und die Gutachtenphase vorgesehen, für das dritte Quartal im selben Jahr der Genehmigungsantrag für das förmliche Verfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit. Im Folgejahr könnte der Genehmigungsbeschluss erfolgen, Ende 2024 dann die Rodung von Waldflächen und schließlich der Baubeginn. Die Errichtungsphase dürfte sich dann über das gesamte Jahr 2025 ausdehnen. Ende des Jahres 2025 wäre wohl alles fertig für die Inbetriebnahme der Windkraftanlagen auf dem "Dreimärker".