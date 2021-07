Das Rathaus in Ittlingen. Foto: Armin Guzy

Ittlingen. (apo) Geldanlagen sind immer so eine Sache: Sie können sich auszahlen, bergen aber auch Risiken. Bezüglich einer Beteiligung an dem Programm "EnBW-vernetzt" sieht Ittlingens Kämmerer Martin Schlepp diese aber kaum. Der Energieversorger garantiert, die Beteiligungssumme der Kommune mit 3,6 Prozent zu verzinsen, und zwar nach dem Programmstart fünf Jahre lang. Einziger Knackpunkt ist, dass die Gemeinde für die benötigten 480.000 Euro einen Kredit aufnimmt, was den Gewinn etwas schmälern wird.

Die Kommunalaufsicht des Landratsamt Heilbronn hatte der Kreditaufnahme bereits im Rahmen des Haushaltsplanes zugestimmt. Drei Angebote hat Schlepp dafür eingeholt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde über die Wahl des Kreditgebers entschieden.

Die Sparkasse hatte hierfür eine feste Verzinsung von 0,32 Prozent bei einer Laufzeit von zehn Jahren beziehungsweise bei 20 Jahren 0,58 Prozent angeboten, jeweils mit einer Rückzahlung von fünf Prozent im Jahr. Die Offerte der Volksbank liegt mit einem Zinssatz von 0,68 Prozent etwas höher. Am günstigsten ist das Angebot der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Dort erfolgt die Finanzierung zum tagesaktuellen Zinssatz bei Abschluss, derzeit sind das 0,07 Prozent. Dazu kommt eine voraussichtliche Zinsgutschrift von 335 Euro. Unterm Strich wird die Gemeinde also weniger Geld zurückzahlen, als sie tatsächlich aufnimmt.

Für die Beteiligung an "EnBW-vernetzt" erhält die Gemeinde 17.300 Euro Zinsen jährlich. Dafür verspricht das Unternehmen, dass die Kommunen bei der Energie- und Verkehrswende mitgestalten dürfen. Das betrifft zum Beispiel den Ausbau von Digitalisierung, Breitbandverkabelung, Ladesysteme für Elektrofahrzeuge oder die Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien.

Allerdings heißt das nicht, dass die Gemeinde auf finanzielle Unterstützung für eigene Projekte hoffen darf, sondern nur, dass die Einlagen der Stärkung des Unternehmens dienen. Ein verbrieftes Mitspracherecht gibt es nicht. 550 Kommunen wurde dieser Deal bereits angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 214 von ihnen mit an Bord.

Angesichts niedriger Kreditzinsen, teilweise sogar Negativzinsen, scheint das auch für Ittlingen ein lohnendes Projekt zu werden. Für den KfW-Kredit werden bei zehn Jahren Laufzeit jährlich rund 48.000 Euro Zins und Tilgung fällig. Abzüglich der Zinseinnahmen müssen allerdings rund 30.700 Euro aus der eigenen Tasche finanziert werden. Trotz eines erwarteten Defizits von 2,3 Millionen im diesjährigen Haushalt ist die Gemeinde mit einem Polster von 800.000 Euro immer noch gut aufgestellt. Es wäre unklug, das einfach so auf der Bank liegen zu lassen. "Wir hatten sogar überlegt, ob wir die Einlage nicht selbst finanzieren", sagte Bürgermeister Kai Kohlenberger.

Um eine hohe Restzahlung zu vermeiden, wird man auf eine tilgungsfreie Anlaufzeit verzichten. In erster Linie sieht man die Beteiligung zwar als Kapitalanlage, mit der es möglich ist, das Zinsdelta zwischen Kredit und Beteiligungsrendite zu nutzen. Kohlenberger erhofft sich aber auch ein gewisses Mitspracherecht der Kommunen, wenn es um zentrale Themen geht. Wenn sich die Erwartungen nicht erfüllen, kann die Gemeinde die Beteiligung nach fünf Jahren kündigen. Gemeinderat Karlfred Ebert: "Wir wären blöd, wenn wir das nicht machen würden." Die Entscheidung, den Kredit bei der KfW aufzunehmen, fiel einstimmig.