Von Günther Keller

Sinsheim. Sieben Jahre nach dem ersten Länderspiel, damals gegen Uruguay, ist die Rhein-Neckar-Arena am 9. September zum zweiten Mal Schauplatz eines Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Und wieder kommen Südamerikaner. Die Auswahl Perus tritt in der Heimspielstätte der TSG Hoffenheim gegen die Mannschaft von Jogi Löw an.

Aber die Vorfreude der Fußballfans auf das Freundschaftsspiel ist geteilt: Teure Eintrittspreise und der in den späten Abend verschobene Anpfiff sorgen für vielfache Proteste, wie in Rückmeldungen an die RNZ deutlich wird. Auch in Fußball-Foren machen Fans ihrem Ärger Luft.

Und die Nachfrage nach Karten leidet: Obwohl der Ticketvorverkauf schon vor zwei Monaten gestartet wurde, sind noch viele Plätze nicht verkauft. Der DFB-Ticketshop gab am gestrigen Donnerstag etwa jeden dritten Platz in dem 25.600 Besucher fassenden Sportoval mit "frei" an. Vor allem die Gegengerade weist bisher noch große Lücken auf.

Viele Anhänger der deutschen Nationalmannschaft waren offenbar davon ausgegangen, dass die sonntägliche Begegnung nachmittags angepfiffen wird. Der DFB hielt den Spielbeginn lange offen - und legte dann 20.45 Uhr fest. Das wiederum brachte den Zeitplan von Familien, die mit Kindern ins Stadion wollte, durcheinander. Katharina Schug beispielsweise wollte ihrem Sohn ein Ticket zum Geburtstag schenken. "Aber wie zum Teufel soll er am nächsten Tag in die Schule gehen, wenn wir erst mitten in der Nacht nach Hause kommen", empört sie sich und verlangt inzwischen, dass der DFB die Karten zurücknimmt. Andere beklagen eine "familienunfreundliche Zeit", eine zu starke Rücksichtnahme auf die Wünsche der Fernsehsender auf Kosten der Fußballanhänger. "Hauptsache die Geldmaschine läuft", heißt es in einem Kommentar auf Facebook. "Ihr entfremdet euch mehr und mehr von der Basis", schreibt ein anderer Nutzer in Richtung DFB.

Das bisher teuerste Spiel in der Rhein-Neckar-Arena

Dass für "Die Mannschaft", wie die Nationalelf vom Deutschen Fußballbund tituliert wird, Eintrittspreise abgerufen werden, die jedes Bundesligaspiel deutlich übertreffen, sorgt für weiteren Ärger. Das Aufeinandertreffen in einem Testspiel des derzeit 15. der Fifa-Weltrangliste, nämlich Deutschland, gegen den 20. der globalen Tabelle ist nicht für unter 25 Euro zu sehen, für die teuerste Karte in der besten Kategorie zahlt man 80 Euro.

Außerdem verlangt der DFB für die Zusendung der Karten stolze acht Euro. Kommerzielle Tickethändler wollen für einen Platz auf der Gegengerade sogar 149 Euro. Zum Vergleich: Bei Bundesliga-Spielen der TSG ist man schon ab zwölf Euro (Stehplatz) dabei, und die teuerste Vollzahler-Karte kostet 41 Euro. Nur bei Topspielen verlangt die TSG bis zu 55 Euro (zum Beispiel gegen Dortmund oder Schalke) oder bis zu 70 Euro (gegen Bayern München).

Diese Diskrepanz erbost den Sinsheimer Michael Allespach: "Für ein Freundschaftsspiel von ,Den Unmotivierten’ zahle ich doch nicht so viel Geld. Da investiere ich lieber in die Champions League und supporte die TSG." Peter Kopfreither drückt es noch etwas drastischer aus: "Das ist zu teuer für diese Gurken-Truppe."

Jogis Jungs werden zwei Tage nach dem Nations-League-Spiel in München gegen Weltmeister Frankreich in Richtung Kraichgau anreisen. Übernachtet wird in Heidelberg.