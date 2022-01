Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Kraichgau. (fsd) In zahlreichen Kommunen im Landkreis Heilbronn ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle wieder teils deutlich gestiegen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises hervor. Meldete die Behörde am Dienstag noch landkreisweit 1101 Infizierte, waren es am Donnerstag 1370. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gab es zahlreiche Neuinfektionen. So stieg die Zahl der aktiven Fälle in Bad Rappenau von 84 am Dienstag, über 97 am Mittwoch und 103 am Donnerstag. Ähnlich sieht es in Eppingen aus. Waren am Dienstag noch 107 Infizierte bekannt, lag der Wert am Donnerstag bei 134. In Gemmingen stieg die Zahl um zwei auf 19. In Kirchardt und Ittlingen ist unterm Strich alles beim Alten. Wie auch am Dienstag, wurden am Donnerstag 16 aktive Fälle gemeldet. Eine Neuinfektion gab es in Siegelsbach (zwölf).

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 17.58 Uhr

Fast überall Zuwächse

Sinsheim/Kraichgau. (tk/fsd) Weithin rückläufige Zahlen positiver Tests auf das Sars-CoV 2-Virus und kaum neue Positiv-Tests standen am Mittwoch in der Datenbank des Gesundheitsamts. Angelbachtal zählte acht aktive Fälle – davon einer neu, Epfenbach zwölf, Eschelbronn zehn, Helmstadt-Bargen elf, Neckarbischofsheim 13, Neidenstein sechs – davon einer neu, Reichartshausen acht, Waibstadt zwölf und Zuzenhausen zwei. In den neun Gemeinden leben 28 600 Menschen. In der 35 400-Einwohner-Stadt Sinsheim gab es 63 aktive Fälle, vier davon neu.

Nachdem die Zahl der aktiven Corona-Fälle in manchen Kommunen aufgrund der Umstellung des Corona-Dashboard des Gesundheitsamts des Landkreises enorm gesunken ist, stieg sie am Dienstag mancherorts ebenfalls deutlich. So beispielsweise in Bad Rappenau. Die Kurstadt registrierte 30 Neuinfektionen und meldet nun 84 aktive Corona-Fälle. Von 101 auf 107 gestiegen ist auch die Fallzahl in Eppingen. Kirchardt meldet drei Neuinfektionen und liegt damit bei momentan 16 Menschen, die sich aufgrund einer Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne befinden. Einen neuen Fall gibt es auch in Ittlingen. Hier sind nun 16 Menschen Corona-positiv. Gestiegen ist der Wert auch in Siegelsbach, und zwar von sechs auf elf. Als einzige Kommune im RNZ-Verbreitungsgebiet verzeichnete Gemmingen einen Rückgang der Fallzahlen. Wurden dort am Montag noch 18 Infizierte registriert, waren es Dienstag noch 17.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 18.17 Uhr

Fallzahlen nach Dashboard-Umstellung stark gesunken

Kraichgau. (fsd) Das Landratsamt Heilbronn hat am Montag eine Aktualisierung des Corona-Dashboards des Landkreises vorgenommen. Hierdurch wird die Zahl der aktiven Fälle angepasst. Bisher beruhte der Wert auf einer Näherungsberechnung. Diese resultierte sich aus den Neuinfektionen, hochgerechnet auf 14 Tage Absonderungszeit. Durch die neue Corona-Verordnung hat sich die Absonderungsdauer kürzlich auf zehn Tage verringert, was nun eine entsprechende Anpassung der Hochrechnung erforderlich machte. Hierdurch verringert sich auch die Zahl der aktiven Fälle deutlich. Die nun aktuellen Zahlen im Überblick: Bad Rappenau (54), Eppingen (101), Gemmingen (18), Ittlingen (15), Kirchardt (13) und Siegelsbach sechs. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt von der Umstellung unbeeinflusst bei 236,7.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 17 Uhr

Uneinheitliche Corona-Lage im Kraichgau

Kraichgau. (jou) 55 Personen mehr, die mit dem Corona-Virus infiziert sind als am Vortag, meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn, Stand 15.30 Uhr, in seinem täglichen Update. In den Gemeinden des Verbreitungsgebiets der RNZ sieht die Lage wie folgt aus: In Bad Rappenau sind derzeit 94 Personen infiziert (plus sieben), in Eppingen sind es 198 (zwei Personen mehr), in Kirchardt 28 (plus eins). In Gemmingen hingegen befinden sich derzeit 36 Menschen in Quarantäne, das sind vier weniger als noch an Silvester. In Ittlingen sind es 23. Damit verzeichnet die Gemeinde den größten Rückgang seit dem neuen Jahr. Am vergangenen Freitag waren noch 31 Menschen infiziert.

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 18.53 Uhr

Fallzahlen um mehr als ein Drittel gesunken

Kraichgau. (fsd) Um mehr als ein Drittel ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle am Donnerstag gesunken. Meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Mittwoch noch 1831 Infizierte, waren es am Donnerstag 1141. Zwei von sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet meldeten jedoch Neuinfektionen. In Eppingen stieg die Fallzahl um elf auf 204. Sechs neue Fälle registrierte hingegen Gemmingen und meldet damit 40 aktive Fälle. Einen Infizierten weniger als am Mittwoch verzeichnete Ittlingen mit noch 31 aktiven Fällen. In Bad Rappenau, Kirchardt und Siegelsbach blieb die Lage unverändert. Hier sind 99, 33 beziehungsweise fünf Fälle aktiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Gesundheitsamt mit 233 an (Vortag: 238,2).

Sinsheim unter der 100er-Marke

Die Zahl der registrierten aktiven Corona-Fälle geht weiter zurück: Am Mittwoch waren es noch 102 Personen, am Donnerstag 94. Neun Neuinfektionen wurden in Sinsheim gemeldet. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Neuinfektionen in den Umlandgemeinden wurden gemeldet in Angelbachtal (eine), Epfenbach (eine), Eschelbronn (vier), Neckarbischofsheim (drei), Neidenstein (eine) und Zuzenhausen (eine). Gestiegen sind die Fallzahlen in Epfenbach von neun auf zehn, in Eschelbronn von elf auf 14, in Neckarbischofsheim von 13 auf 15, in Neidenstein von sieben auf acht und in Zuzenhausen von null auf einen Fall. Gesunken sind die Fallzahlen in Angelbachtal von fünf auf vier, in Helmstadt-Bargen von 15 auf 14, in Reichartshausen von 15 auf 14 und in Waibstadt von 25 auf 21.

Update: Donnerstag, 30. Dezember 2021, 17.39 Uhr

20. Todesfall in Bad Rappenau

Kraichgau. (fsd/cbe) Zum ersten Mal seit dem 8. November ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Bad Rappenau unter die Marke von 100 gefallen. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn mit. Am Mittwoch registrierte die Behörde in der Kurstadt 99 Infizierte, am Dienstag waren es noch 118. Allerdings vermeldet das Amt dort auch einen weiteren Todesfall, sodass seit Pandemiebeginn in Bad Rappenau nun 20 Menschen an oder mit dem Virus gestorben sind (landkreisweit 278). Die weiteren Fallzahlen: Eppingen 193 (minus vier Fälle), Gemmingen (minus elf), Kirchardt 33 (minus eins) und Ittlingen 32 (minus zwei). Eine Neuinfektion gab es in Siegelsbach. Hier steigt die Zahl der Corona-Positiven auf fünf. Landkreisweit sind 1831 Fälle aktiv (minus 147).

Zahlen in Sinsheim sinken

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim ist erneut gesunken: Waren es am Dienstag noch 119 registrierte positive Fälle, sind es am Mittwoch 102. Sechs Neuinfektionen wurden in Sinsheim gemeldet. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. In den Umlandgemeinden wurden jeweils zwei Neuinfektionen in Eschelbronn und Neckarbischofsheim registriert. Gestiegen ist die Fallzahl in Eschelbronn (von neun auf elf). In mehreren Gemeinden blieb die Zahl der aktiven Fälle unverändert: in Angelbachtal (fünf), Epfenbach (neun), Neckarbischofsheim (13) und Neidenstein (sieben). Gesunken sind die Fallzahlen in Helmstadt-Bargen von 16 auf 15, in Reichartshausen von 16 auf 15 und in Waibstadt von 27 auf 25. Zuzenhausen gilt weiterhin als Corona-frei.

Update: Mittwoch, 29. Dezember 2021, 17.02 Uhr

Wenig Veränderungen im Kraichgau

Kraichgau. (fsd/cbe) Reichlich Bewegung gab es mit Blick auf die Corona-Fallzahlen am Dienstag. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update mitteilte, ist die Zahl der aktiven Fälle abermals gesunken. Gab die Behörde den Wert am Montag noch mit 2092 an, waren am Dienstag noch 1978 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Auch in den sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet hat es im Vergleich zum Vortag Veränderungen gegeben, wenngleich auch nur geringfügig. Je einen Fall weniger melden Ittlingen und Kirchardt. Beide Gemeinden registrieren somit derzeit 34 Corona-Positive. Von sechs auf vier ist die Fallzahl in Siegelsbach gesunken. Sechs Infizierte weniger als noch am Montag gibt es in Bad Rappenau. In der Kurstadt sind noch 118 Fälle aktiv.

Neuinfektionen gab es hingegen in Eppingen und Gemmingen. Während in der Fachwerkstadt ein Fall hinzukam (197) waren es in Gemmingen derer vier. Dort sind nun 45 Infizierte bekannt.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim ist erneut gesunken: Waren es am Montag noch 140 registrierte Fälle, sind es am Dienstag 119. Vier Neuinfektionen wurden in Sinsheim festgestellt. Das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. In den Umlandgemeinden wurden Neuinfektionen in Angelbachtal (zwei), Helmstadt-Bargen (eine) und Neckarbischofsheim (zwei) registriert. Gestiegen ist die Zahl der aktiven Fälle in Angelbachtal (von fünf auf sechs). Unverändert ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Epfenbach (neun) und Neckarbischofsheim (13). Gesunken sind die Fallzahlen in Eschelbronn von elf auf neun, in Helmstadt-Bargen von 18 auf 16, in Neidenstein von neun auf sieben, in Reichartshausen von 17 auf 16, in Waibstadt von 32 auf 27 und in Zuzenhausen von drei auf null.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 17.39 Uhr

Zahlen in Sinsheim erneut gesunken

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim ist erneut gesunken: Galten am 23. Dezember noch 179 Personen als positiv, sind es am Montag 140. Eine Neuinfektion wurde in Sinsheim registriert. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Somit hat sich die Fallzahl in Sinsheim innerhalb von zwei Wochen mehr als halbiert: Am 14. Dezember galten noch 302 Personen als positiv.

In den Umlandgemeinden ist der Trend uneinheitlich, in vielen Dörfern ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle aber leicht gestiegen: In Epfenbach von sechs auf neun, in Eschelbronn von neun auf elf, in Helmstadt-Bargen von 15 auf 18, in Neckarbischofsheim von zehn auf 13, in Neidenstein von acht auf neun, in Reichartshausen von zwölf auf 17. Unverändert ist die Fallzahl in Waibstadt (32). Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Angelbachtal (von sechs auf fünf) und in Zuzenhausen (von vier auf drei). Neuinfektionen wurden registriert in Epfenbach (zwei), Helmstadt-Bargen (zwei) und Neidenstein (eine). Vor dem Hintergrund der Feiertage ist jedoch davon auszugehen, dass nicht alle erkannten Neuinfektionen bereits gemeldet und in der Übersicht des Gesundheitsamts enthalten sind.

Zahlen im Kraichgau rückläufig

Auch zum Start in die neue Woche meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn vorwiegend rückläufige Corona-Fallzahlen. So auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Vier der sechs Städte registrierten weniger Corona-Positive als noch am Vortag. Den größten Rückgang verzeichnete Eppingen. Hier ist die Fallzahl von 211 auf 198 gesunken. Fünf Fälle weniger als noch am Sonntag gab es auch in Bad Rappenau. Somit sind in der Kurstadt noch 124 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In Gemmingen sank derweil sie Fallzahl von 44 auf 41. Und Kirchardt meldet zwei Corona-Fälle weniger als am Vortag. Dort sind noch 35 Personen Corona-positiv. Nach wie vor sechs aktive Fälle verzeichnete Siegelsbach. Eine Neuinfektion gab es hingegen in Ittlingen, sodass nun 35 Corona-Fälle bekannt sind. Landkreisweit sind der Behörde 2092 Infektionen bekannt. Aufgrund der Feiertage kann es jedoch vorkommen, dass einige Fälle erst nachträglich gemeldet werden.

Gesunken ist zum Wochenstart auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Diesen Wert gab das Gesundheitsamt mit 222,9 an. Am Sonntag lag er noch bei 229,5.

Update: Montag, 27. Dezember 2021, 17.23 Uhr

Zwei Todesfälle in Eppingen

Kraichgau. (fsd) Über die Feiertage ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle deutlich gesunken. Meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Donnerstag, 23. Dezember, noch 2490 Infizierte, waren es am 1. Weihnachtstag noch 2294 und am 2. Weihnachtstag noch 2201. Allerdings könnte der Schein trügen, denn aufgrund der Feiertage werden den Behörden neue Fälle erst verspätet gemeldet. So ist es wahrscheinlich auch zu erklären, dass in nahezu allen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet die Fallzahlen gesunken sind: in Bad Rappenau von 142 auf 129, in Eppingen von 225 auf 211, in Gemmingen von 47 auf 44, in Ittlingen von 39 auf 34 sowie in Siegelsbach von acht auf sechs.

In Kirchardt kamen hingegen zwei Fälle hinzu (37). Allerdings registrierte die Behörde auch zwei weitere Todesfälle in Eppingen. Dort sind seit Pandemiebeginn nun 23 Menschen an oder mit Corona gestorben. Landkreisweit liegt der Wert nun bei 275.

Update: Sonntag, 26. Dezember 2021, 18.03 Uhr

Corona-Zahlen ohne klare Tendenz

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) In manchen Orten ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle gesunken, in anderen gestiegen. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag hervor. In Sinsheim ist die Fallzahl im Vergleich zum Mittwoch erneut deutlich gesunken: von 198 auf 179. Elf Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert, in Epfenbach drei, eine in Eschelbronn, drei in Helmstadt-Bargen, eine in Neidenstein, vier in Reichartshausen und sieben in Waibstadt. Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle auch in Angelbachtal (von acht auf sechs), in Neckarbischofsheim (von zwölf auf zehn) und in Neidenstein (von neun auf acht). Unverändert blieb die Lage in Zuzenhausen mit vier aktiven Fällen. Gestiegen sind die Fallzahlen in Epfenbach (von drei auf sechs), Eschelbronn (von acht auf neun), Helmstadt-Bargen (von 14 auf 15), Reichartshausen (von neun auf zwölf) und Waibstadt (von 31 auf 32).

Starker Anstieg in Eppingen

Kurz vor Weihnachten ist die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Eppingen den zweiten Tag in Folge stark gestiegen. Waren am Mittwoch noch 191 positive Testergebnisse bekannt, waren es am Donnerstag nun 225. Außer der Gemeinde Siegelsbach, die mit acht Infizierten einen Zuwachs um einen Fall verzeichnet, ist Fachwerkstadt damit die einzige Kommune im Verbreitungsgebiet der RNZ, in der die Zahlen steigen. Für Bad Rappenau meldete das Gesundheitsamt des Landkreises hingegen eine Abnahme um 18 auf 142 Fälle, für Ittlingen einen Rückgang um zehn Fälle auf 39 und für Kirchardt einen Rückgang um sieben auf 35 Fälle. In Gemmingen waren am Donnerstag 47 Infizierte bekannt, zwei mehr als am Vortag.

Update: Donnerstag, 23. Dezember 2021, 19.24 Uhr

Inzidenz geht deutlich zurück

Kraichgau. (guz/cbe) Deutlich von 321,3 auf 272,5 zurückgegangen ist am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn. In den Gemeinden im Verbreitungsgebiet der RNZ bildet sich dieser Rückgang jedoch nicht überall ab. Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Einwohner in Eppingen hat sich beispielsweise um 20 auf 191 erhöht, in Ittlingen kamen drei neue Fälle hinzu (Gesamtzahl: 49) und in Kirchardt fünf (42). Rückgänge werden hingegen aus Bad Rappenau, Gemmingen und Siegelsbach gemeldet. In der Kurstadt sind derzeit 160 Infizierte bekannt, zwölf weniger als am Dienstag, in Gemmingen 49 (minus drei) und in Siegelsbach sieben (minus zwei).

Weniger als 200 Fälle in Sinsheim

Erstmals seit Mitte November liegt die Zahl der erfassten aktiven Corona-Fälle in Sinsheim wieder unter 200. Im Vergleich zum Dienstag sank sie am Mittwoch von 214 auf 198. Sechs Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert. Das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Ich manchen Umlandgemeinden sanken die Fallzahlen ebenfalls: in Angelbachtal von zehn auf acht, in Epfenbach von fünf auf drei, in Helmstadt-Bargen von 16 auf 14, in Waibstadt von 32 auf 31 und in Zuzenhausen von acht auf vier. Unverändert blieb die Zahl der aktiven Fälle in Eschelbronn (acht) und Reichartshausen (neun). Gestiegen ist die Fallzahl in Neckarbischofsheim (von elf auf zwölf) und in Neidenstein (von acht auf neun). Jeweils eine Neuinfektion wurde registriert in Angelbachtal, Neckarbischofsheim, Neidenstein und Waibstadt.

Update: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 18.49 Uhr

Zahlen sind vielfach gesunken

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim ist erneut gesunken. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag hervor. Im Vergleich zum Montag sank die Zahl von 232 auf 214. Sieben Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert. Weitere Neuinfektionen wurden in Eschelbronn (zwei), Waibstadt (drei) und Eschelbronn (eine) festgestellt. Auch in mehreren Umlandgemeinden ist die Zahl der aktiven Fälle gesunken: in Angelbachtal von elf auf zehn, in Helmstadt-Bargen von 19 auf 16, in Neckarbischofsheim von 14 auf elf, in Reichartshausen von zehn auf neun und in Zuzenhausen von zwölf auf acht. Unverändert blieben die Zahlen in Epfenbach (fünf) und Neidenstein (acht). Gestiegen sind sie in Eschelbronn (von sechs auf acht) und in Waibstadt (von 31 auf 32.)

Zahlen rückläufig im Kraichgau

Landkreisweit ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle laut Mitteilung des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn am Dienstag erneut deutlich gesunken, und zwar um 278 auf 2829. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Werte überall rückläufig. Einen Fall weniger meldet Gemmingen (52), je fünf Infizierte weniger gibt es in Siegelsbach (neun) und Kirchardt (37). In Ittlingen sind noch 46 (minus drei), in Bad Rappenau 172 (minus sechs) und in Eppingen 211 (minus 13) Menschen infiziert. Allerdings registrierten die beiden Großen Kreisstädte je einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, sodass hier seit Pandemiebeginn nun 19 beziehungsweise 23 Menschen an oder mit dem Virus gestorben sind.

Update: Dienstag, 21. Dezember 2021, 17.44 Uhr

Erneuter Todesfall in Bad Rappenau

Kraichgau. (fsd) Zu Wochebeginn hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn einen neuen Todesfall seit Pandemiebeginn registriert – und zwar in Bad Rappenau. Hier sind inzwischen 18 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Landkreisweit steigt die Zahl der Todesfälle auf 264. Deutlich um 152 auf 3107 zurückgegangen ist am Montag hingegen die Zahl der aktiven Corona-Fälle.

Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gab es vermehrt Rückgänge, den stärksten in Eppingen auf 224 (minus 13). Bad Rappenau meldet zwei Fälle (178), Gemmingen sechs (53) und Ittlingen einen Fall weniger (14). Unverändert blieb die Lage in Ittlingen und Kirchardt. Hier sind nach wie vor 49 beziehungsweise 42 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Zahlen in Sinsheim deutlich gesunken

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim ist im Vergleich zu Freitag deutlich gesunken. Das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. So ging die Fallzahl von 277 auf 232 zurück. Sieben Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert. Weitere Neuinfektionen wurden in Helmstadt-Bargen (eine), Neckarbischofsheim (eine), Reichartshausen (drei) und Waibstadt (zwei) festgestellt. An Montagen fällt die Zahl der registrierten Neuinfektionen aber im Regelfall niedriger aus, da nicht alle Daten des Wochenendes bereits erfasst sind. In mehreren Umlandgemeinden sind die Fallzahlen ebenfalls gesunken: in Angelbachtal von 17 auf elf, in Epfenbach von acht auf fünf, in Helmstadt-Bargen von 23 auf 19, in Waibstadt von 39 auf 31 und in Zuzenhausen von 16 auf zwölf. Gestiegen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Eschelbronn (von fünf auf sechs), in Neckarbischofsheim (von 13 auf 14), in Neidenstein (von sieben auf acht) und in Reichartshausen (von sieben auf zehn).

Update: Montag, 20. Dezember 2021, 18.00 Uhr

Weiterer Todesfall in Eppingen

Kraichgau. (guz) Die Zahl der Infizierten hat sich in Eppingen übers Wochenende zwar um acht Fälle auf 237 verringert, allerdings ist dort auch ein weiterer Mensch mit oder an den Folgen von Corona gestorben, was die Zahl der Opfer auf 22 steigen lässt. Eine deutlich geringere Fallzahl meldete das Gesundheitsamt des Landkreises für Bad Rappenau: Dort waren am Sonntag 180 aktive Fälle bekannt, 30 weniger als am Freitag. Eine geringe Abnahme um einen Fall auf 59 wurde aus Gemmingen gemeldet. Etwas deutlicher ist der Rückgang um drei auf 15 Fälle in Siegelsbach. Höhere Zahlen wurden hingegen aus Kirchardt und Ittlingen bekannt. Dort sind derzeit 42 Menschen (plus drei) beziehungsweise 49 (plus eins) infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist minimal von 407,4 auf 402,5 zurückgegangen.

Update: Sonntag, 19. Dezember 2021, 18.40 Uhr

Uneinheitliches Bild bei Corona-Zahlen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) In manchen Gemeinden ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle gestiegen, in anderen gesunken, der Trend ist uneinheitlich. Das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag hervor. In Sinsheim wurden 24 Neuinfektionen registriert, die Fallzahl sank im Vergleich zum Donnerstag von 283 auf 277. Im Umland wurden Neuinfektionen in folgenden Gemeinden registriert: Angelbachtal (zwei), Eschelbronn (eine), Helmstadt-Bargen (eine) Neckarbischofsheim (zwei), Reichartshausen (eine) und Waibstadt (fünf). Gestiegen sind die Fallzahlen in Angelbachtal von 15 auf 17, in Neckarbischofsheim von elf auf 13, in Reichartshausen von sechs auf sieben und in Waibstadt von 36 auf 39. Unverändert blieben in Zahlen in Eschelbronn (fünf) und Neidenstein (sieben). Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Epfenbach von neun auf acht, in Helmstadt-Bargen von 27 auf 23 und in Zuzenhausen von 19 auf 16.

Behörde meldet nächsten Todesfall

Erneut ist die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis Heilbronn stark zurückgegangen. Meldet das Gesundheitsamt des Landkreises am Donnerstag 3754 Infizierte, waren es am Freitag noch 3418. Auch in vier von sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet ist die Fallzahl gesunken, und zwar in Bad Rappenau auf 210 (minus sechs), in Eppingen auf 245 (minus 16), in Gemmingen auf 60 (minus vier) und in Kirchardt auf 39 (minus fünf). Drei Neuinfektionen gab es hingegen in Ittlingen (48). Und in Siegelsbach gibt es einen neuen Fall (18). Zudem meldet die Behörde drei weitere Todesfälle, einen davon auch in Gemmingen. Somit sind landkreisweit seit Pandemie-Beginn 261 Menschen an oder mit Corona gestorben, in Gemmingen sind nun drei Todesfälle bekannt.

Update: Freitag, 17. Dezember 2021, 19.36 Uhr

Fallzahlen sinken deutlich

Kraichgau. (fsd) Von 4017 auf 3754 ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn am Donnerstag gesunken. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn mit. Den größten Rückgang gab es in Eppingen. Waren am Mittwoch noch 299 Menschen infiziert, meldete die Fachwerkstadt am Donnerstag noch 261 aktive Fälle. 22 Infizierte weniger als am Vortag registrierte Bad Rappenau (216). Jeweils fünf Fälle weniger gibt es in Kirchardt und Gemmingen. Hier sind nun noch 44 beziehungsweise 64 Corona-Infektionen bekannt. In Siegelsbach sank die Fallzahl von 21 auf 17. Einzig unverändert blieben die Werte in Ittlingen. Hier sind nach wie vor 45 Menschen Corona-positiv.

Update: Donnerstag, 16. Dezember 2021, 20.00 Uhr

Corona-Zahlen sinken weiterhin

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim und den meisten Umlandgemeinden geht weiterhin zurück. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch hervor. Demnach wurden in Sinsheim zehn Neuinfektionen registriert, die Fallzahl sank im Vergleich zum Dienstag von 302 auf 286. Weitere Neuinfektionen gab es in Angelbachtal (2), Eschelbronn (1), Helmstadt-Bargen (1), Neidenstein (eine), Waibstadt (3) und Zuzenhausen (1). Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Angelbachtal von 20 auf 19, in Eschelbronn (von 6 auf 5), in Helmstadt-Bargen von 30 auf 29, in Neckarbischofsheim von 14 auf 12, in Waibstadt von 40 auf 38 und in Zuzenhausen von 25 auf 19. Unverändert sind die Zahlen in Epfenbach (10) und Reichartshausen (7). Gestiegen sind die Fallzahlen in Neidenstein von 6 auf 7.

Fast überall neue Fälle

In fünf der sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gab es am Mittwoch wieder vermehrt Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Das meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update. Den größten Anstieg verzeichnete, Stand 15.30 Uhr, Eppingen mit 17 neuen Fällen. Somit sind dort nun 299 Menschen infiziert. Um drei auf 238 Fälle gestiegen ist die Zahl in Bad Rappenau. Elf Neuinfektionen registrierte hingegen Ittlingen (45), und sieben weitere positive Corona-Tests kamen in Gemmingen (69) hinzu. In Kirchardt ist die Fallzahl von 43 auf 49 gestiegen. Als einzige Kommune meldete Siegelsbach einen Rückgang um einen Fall auf nun 21.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 18.15 Uhr

Fallzahlen sind vielfach gesunken

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Positive Nachrichten: In vielen Gemeinden wurden keine Corona-Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle ist in manchen Dörfern unverändert, in Sinsheim und der Mehrzahl der Umlandgemeinden ist sie gesunken. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Zehn Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert, jeweils eine weitere in Epfenbach und Waibstadt. In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Montag von 315 auf 302 gesunken. Ebenfalls gesunken sind die Fallzahlen in Angelbachtal (von 23 auf 20), in Helmstadt-Bargen (von 35 auf 30), in Neckarbischofsheim (von 17 auf 14), in Reichartshausen (von 9 auf 7), in Waibstadt (von 41 auf 40) und in Zuzenhausen (von 27 auf 25). Unverändert sind die Zahlen in Epfenbach (10), Eschelbronn (6) und Neidenstein (6).

Bewegung in allen Kommunen

Von 4185 auf 4134 ist die Zahl der landkreisweit aktiven Corona-Fälle am Dienstag, Stand 15.30 Uhr, gesunken. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn mit. Auch in vier von sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet ist die Zahl der Infizierten im Vergleich zum Montag gesunken. Den größten Rückgang registrierte Bad Rappenau mit Minus 13 und momentan noch 235 aktiven Fällen. Je fünf Fälle weniger melden Gemmingen (62) und Ittlingen (34). Und vier Infizierte weniger als zum Wochenstart gibt es in Kirchardt (43). Eine Neuinfektion gab es hingegen in Siegelsbach. Hier sind nun 22 Menschen Corona-positiv. Und in Eppingen stieg die Fallzahl von 272 auf 282.

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 18 Uhr

Wenige Neuinfektionen in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/guz) Neun Neuinfektionen in Sinsheim, 13 weitere in den Umlandgemeinden – diese Zahlen gehen aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Montag hervor. Die Zahl der Neuinfektionen liegt dabei vor allem in Sinsheim unter dem Durchschnitt der zurückliegenden Tage. Neuinfektionen in den Umlandgemeinden wurden registriert in Angelbachtal (zwei), Epfenbach (drei), Eschelbronn (eine), Helmstadt-Bargen (eine), Neckarbischofsheim (zwei) und Waibstadt (vier). Die Zahl der aktiven Fälle ist im Vergleich zum Freitag gestiegen in Angelbachtal (von 21 auf 23), in Neckarbischofsheim (von 15 auf 17), in Neidenstein (von fünf auf sechs), in Waibstadt (von 35 auf 41) und in Zuzenhausen (von 26 auf 27). Unverändert sind die Zahlen in Epfenbach (zehn). Gefallen sind sie in Eschelbronn (von neun auf sechs), in Helmstadt-Bargen (von 37 auf 35) und in Reichartshausen (von elf auf neun).

Rückgang auf breiter Basis

Zum Wochenbeginn sind offenkundig viele zuvor positiv auf das Corona-Virus getestete Menschen aus der Quarantäne entlassen worden und wenig neue Fälle hinzugekommen: Die Zahl der Infizierten hat sich in den sechs Gemeinden im Verbreitungsgebiet der RNZ um insgesamt 62 verringert. Den stärksten Rückgang meldete dabei Eppingen. Dort sind derzeit 275 Fälle bekannt, 30 weniger als am Sonntag. Mit Ausnahme der Gemeinde Siegelsbach, in der die Corona-Fallzahl mit 21 gleichgeblieben ist, melden auch alle anderen Kommunen einen Rückgang: In Bad Rappenau sind aktuell 248 Einwohner infiziert, neun weniger als am Sonntag. In Ittlingen ging die Zahl von 50 auf 39 zurück, in Gemmingen von 74 auf 67, und in Kirchardt von 52 auf 47. Die Sieben-Tage Inzidenz im Landkreis Heilbronn war mit 517,7 am Montag ebenfalls deutlich geringer als am Sonntag, als sie noch 535,9 betrug. Allerdings sind kreisweit zwei weitere Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Update: Montag, 13. Dezember 2021, 18.45 Uhr

Inzidenz sinkt weiter

Kraichgau. (jou) Was auch schon in Heilbronn der Fall ist, setzt sich im Landkreis fort: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auch am Wochenende gesunken. Das geht aus dem Update des Gesundheitsamtes des Landkreises Heilbronn hervor. Lag die Inzidenz am Freitag noch bei 571,4 war sie am Sonntag, Stand 15.30 Uhr, bei 535,9. In den Gemeinden im Verbreitungsgebiet der RNZ ist von diesemTrend allerdings wenig zu spüren. Hier sind die Zahlen derer, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, fast überall gestiegen. Lediglich in Bad Rappenau gibt es weniger Fälle. Hier sind derzeit 257 anstatt 261 Menschen wie am Samstag, positiv getestet worden. In Eppingen gibt es 13 neue Fälle. Hier liegt Zahl nun bei 305 Infizierten. In Gemmingen waren am Samstag 69 positiv, am Sonntag waren es fünf mehr. Ebenso in Ittlingen. Hier stieg die Zahl von 48 auf 50 Personen, die wegen dem Virus in Quarantäne sind. In Kirchardt hat sich die Zahl der positiv getesteten Personen um eine erhöht und liegt nun bei 52. Nur Siegelsbach kann einen Fall weniger verzeichnen (22).

Update: Sonntag, 12. Dezember 2021, 19.34 Uhr

Situation am Krankenhaus – Neuinfektionen in fast allen Orten

Sinsheim. (cbe) Zu Patientenzahlen, der Belastung der Ärzte und Pfleger sowie zur Omikron-Variante äußerte sich Dr. Johannes Berentelg, Ärztlicher Direktor der GRN-Klinik Sinsheim, auf Nachfrage.

Stand Freitagnachmittag sind sechs Covid-Patienten auf der Isolierstation in Behandlung, hinzu kommen drei Covid-Patienten auf der Intensivstation, zwei davon werden beatmet. Berentelg ging davon aus, dass im Laufe des weiteren Freitags zwei weitere Fälle auf der Isolierstation aufgenommen werden. Er berichtet: "Wir haben derzeit noch freie Kapazitäten für Covid-Patienten." Die Belegungssituation habe sich in den vergangenen Tagen stabilisiert, wenn auch auf hohem Niveau. In den vergangen Tagen habe kein Patient in ein anderes Krankenhaus verlegt werden müssen. "Generell kam es in den vergangenen Wochen bisher nur vereinzelt vor, dass wir Patienten innerhalb des Klinikverbundes verlegt haben", berichtet Berentelg. Seit September sind ihm zufolge drei Patienten in Zusammenhang mit einer Covid-Infektion auf der Intensivstation und ein Covid-Patient auf der Isolierstation gestorben.

Auf die Arbeitsbelastung der Ärzte und Pflegekräfte und sich daraus ergebende Kündigungen teilt der Ärztliche Direktor mit: "Die Ärzte und Pflegekräfte sind hier wie in allen Krankenhäusern auf Grund der anhaltenden Situation aktuell sehr belastet. Von ärztlicher Seite sind mir aber keine Kündigungen bekannt. In der Pflege hat es in den vergangenen Monaten drei Kündigungen gegeben. Es ist nicht auszuschließen, dass hier die Überlastung aus der Versorgung der Corona-Patienten mit ein Grund war."

Im Hinblick auf die Delta-Variante habe sich die Lage "auf hohem Niveau stabilisiert". Das Auftreten der Omikron-Variante in Deutschland betrachtet Berentelg mit Sorge, da sie vermutlich deutlich ansteckender ist. "Über die Schwere der Verläufe lässt sich noch keine verlässliche Aussage treffen, da es sich bis jetzt erst um Einzelfälle handelt." Umso wichtiger sei es, dass Impflücken geschlossen werden, und sich so viele Menschen wie möglich die Auffrischungsimpfung geben lassen. "Denn die Impfung bietet auch bei dieser Variante auf jeden Fall einen gewissen Schutz, auch wenn wir davon ausgehen, dass der Schutz bei dieser Variante geringer ist als bei der Delta-Variante", erklärt Berentelg. "Ansonsten müssen wir jetzt die Weihnachtstage abwarten." Im Hinblick auf die Feierlichkeiten bittet er alle, die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/guz) 35 registrierte Neuinfektionen in Sinsheim sorgen dafür, dass die Zahl der aktiven Corona-Fälle auf 344 steigt. Dieser bisherige Höchstwert geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises vom Freitag hervor. Somit gilt in Sinsheim momentan nahezu ein Prozent der Einwohner als Corona-positiv. In den Umlandgemeinden wurden verhältnismäßig wenig Neuinfektionen registriert: Jeweils zwei in Angelbachtal, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Waibstadt und Zuzenhausen, jeweils eine in Epfenbach und Neidenstein. Gestiegen sind die Fallzahlen in Angelbachtal (von 20 auf 21) und in Neidenstein (von vier auf fünf). Gesunken sind sie in Epfenbach (von elf auf zehn), in Eschelbronn (von zehn auf neun), in Helmstadt-Bargen (von 40 auf 37), in Neckarbischofsheim (von 16 auf 15), in Reichartshausen (von zwölf auf elf), in Waibstadt (von 36 auf 35) und in Zuzenhausen (von 27 auf 26).

Weiterer Rückgang in den Städten

Zurückgehende Fallzahlen in den beiden Großen Kreisstädten, aber anhaltend Zunahmen in den kleineren Gemeinden haben das Corona-Lagebild am Freitag geprägt. In Bad Rappenau wurden sechs aktive Infektionen weniger gezählt, womit derzeit nun 262 Kurstadtbewohner betroffen sind, in Eppingen ging die Fallzahl gar um 30 auf nun 288 zurück. Einen weiteren Zuwachs hat hingegen Gemmingen dem Gesundheitsamt des Landkreises übermittelt. In der Gemeinde sind derzeit 69 infizierte Einwohner bekannt, fünf mehr als am Donnerstag. In Kirchardt ist die Fallzahl um vier auf 51 gestiegen, in Ittlingen um zwei auf 48 und in Siegelsbach um einen weiteren Infektionsfall auf nun 23. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn zeigt indes ein anderes Bild, nämlich erneut einen deutlichen Rückgang von 652,2 am Donnerstag auf 571,4 am Freitag.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 19.31 Uhr

Neuinfektionen in fast allen Orten

Sinsheim/Kraichgau. (guz/cbe) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Bad Rappenau hat sich zwar von Mittwoch auf Donnerstag leicht um zwei auf nun 268 verringert, das liegt bedauerlicherweise aber auch daran, dass dort ein weiterer Mensch an den Folgen der Infektion gestorben ist. Damit steigt die Zahl der Corona-Opfer in der Kurstadt auf 17. Etwas verringert hat sich die Zahl der aktiven Fälle auch in Eppingen: um drei auf nun 308. In allen weiteren Gemeinden im Verbreitungsgebiet der RNZ steigen die Infektionszahlen hingegen weiter, am stärksten mit jeweils sechs Fällen in Ittlingen (nun 46) und Kirchardt (47). In Siegelsbach wurden binnen 24 Stunden fünf weitere Infektionen registriert, sodass das Virus nun bei 22 Einwohnern nachgewiesen wurde, und in Gemmingen erhöhte sich die Zahl um drei auf 64. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn ist hingegen weiter zurückgegangen: von 673,6 am Mittwoch auf 652,2 am Donnerstag.

In Sinsheim und den meisten Umlandgemeinden wurden Corona-Neuinfektionen registriert, zum Teil in größerer Zahl. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag hervor. Demnach wurden 37 Neuinfektionen in Sinsheim festgestellt, neun in Waibstadt, acht in Helmstadt-Bargen sowie jeweils zwei in Angelbachtal, Neckarbischofsheim, Neidenstein und Reichartshausen. Gestiegen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zum Mittwoch in Sinsheim (von 322 auf 326), in Helmstadt-Bargen (von 32 auf 40), in Neckarbischofsheim (von 15 auf 16), in Reichartshausen (von zehn auf zwölf) und in Waibstadt (von 33 auf 36). Unverändert blieben die Fallzahlen in Eschelbronn (zehn) und Neidenstein (vier). Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Angelbachtal (von 22 auf 20), in Epfenbach (von 15 auf elf) und in Zuzenhausen (von 28 auf 27).

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 19.11 Uhr

29 Neuinfektionen in und um Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) 15 Corona-Neuinfektionen in Sinsheim, sieben in Zuzenhausen, fünf in Waibstadt sowie jeweils eine in Epfenbach und Helmstadt-Bargen. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch hervor. In Sinsheim sank die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zum Dienstag von 329 auf 322. Ebenfalls gesunken sind die Zahlen in Angelbachtal (von 26 auf 22), in Neckarbischofsheim (von 16 auf 15), in Reichartshausen (von elf auf zehn). Unverändert sind die Zahlen in Epfenbach (15), Eschelbronn (zehn) und Neidenstein (vier). Gestiegen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Helmstadt-Bargen (von 31 auf 32), in Waibstadt (von 29 auf 33) und in Zuzenhausen (von 22 auf 28).

Update: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 18.52 Uhr

Corona-Zahlen stagnieren

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) In manchen Orten des Kraichgaus sind die Zahlen leicht gefallen, in anderen leicht gestiegen – das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag hervor. In Sinsheim sank die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zum Montag von 336 auf 329, 16 Neuinfektionen wurden registriert. Weitere Neuinfektionen wurden in Angelbachtal (zwei), Eschelbronn (eine), Helmstadt-Bargen (drei), Neckarbischofsheim (eine) und Reichartshausen (eine) registriert. Gestiegen sind die Fallzahlen in Angelbachtal (von 24 auf 26) und in Helmstadt-Bargen (von 28 auf 31). Unverändert blieben sie in Neckarbischofsheim (16) und Zuzenhausen (22). Gesunken sind sie in Epfenbach (von 18 auf 15), in Eschelbronn (von zwölf auf zehn), in Neidenstein (von sechs auf vier), in Reichartshausen (von zwölf auf elf) und in Waibstadt (von 33 auf 29).

Fallzahlen bleiben auf hohem Niveau

Kraichgau. (fsd) Reichlich Bewegung meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn mit Blick auf die Corona-Fallzahlen für die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Doch unterm Strich blieben die Zahlen der Corona-Infizierten, Stand Dienstag, 15.30 Uhr, auf konstant hohem Niveau. Mit 15 Neuinfektionen meldet Bad Rappenau abermals einen sprunghaften Anstieg. In der Kurstadt sind momentan 304 Menschen mit dem Virus infiziert. Ebenfalls eine gestiegene Fallzahl registrierte Siegelsbach. Die 1600-Einwohner-Gemeinde hat mit nun 18 bekannten Fällen (plus drei) einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 erreicht. In den vier restlichen RNZ-Kommunen gingen die Zahlen zurück, am deutlichsten in Eppingen. Lag die Fallzahl zum Wochenstart noch bei 292, meldete die Fachwerkstadt am Dienstag noch 279 Infizierte. Jeweils zwei Fälle weniger registrierten Gemmingen (55) und Ittlingen (43). In Kirchardt sank die Fallzahl um drei auf 46.

Update: Dienstag, 7. Dezember 2021, 19.00 Uhr

Zahlen in Sinsheim wieder gestiegen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Sowohl in Sinsheim als auch in einigen Umlandgemeinden ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle gestiegen. Das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Montag hervor. 28 Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert, die Fallzahl stieg im Vergleich zum Freitag von 315 auf 336. Gestiegen sind die Zahlen auch in Angelbachtal (von 23 auf 24), in Helmstadt-Bargen (von 22 auf 28), in Neckarbischofsheim (von 15 auf 16), in Reichartshausen (von zehn auf zwölf), in Waibstadt (von 31 auf 33) und in Zuzenhausen (von zwölf auf 22). Gesunken ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Epfenbach (von 21 auf 18), in Eschelbronn (von 18 auf zwölf) und in Neidenstein (von sieben auf sechs).

Sieben-Tage-Inzidenz deutlich geringer

Kraichgau. (guz) Mit einem Rückgang von 28 Corona-Fällen im Vergleich zum Freitag ist Eppingen in die neue Woche gestartet. Die Gesamtzahl bleibt dennoch hoch: Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Montag insgesamt 292 aktive Fälle für die Fachwerkstadt. Mit Ausnahme von Gemmingen melden auch die vier weiteren Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet geringere oder zumindest gleichbleibende Zahlen: Bad Rappenau hat derzeit 289 Infizierte (minus fünf Fälle), Kirchardt 49 (minus zwei) und Ittlingen 45 (minus einen Fall); in Siegelsbach sind unverändert 15 aktive Infektionen bekannt. In Gemmingen hingegen hält der stete Anstieg der vergangenen Tage weiter an: Da übers Wochenende vier neue Fälle hinzugekommen sind, hat die Gemeinde mit 57 Infizierten einen Höchststand erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist hingegen deutlich zurückgegangen: von 774,9 am Sonntag auf 680,8 am Montag.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 18.30 Uhr

Eppingen mit Höchstwert

Kraichgau. (fsd) Mit 320 aktiven Corona-Fällen registrierte Eppingen (Freitag: 282) am Sonntag, Stand 15.30 Uhr, einen neuen Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Das geht aus dem täglichen Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Aber die Fachwerkstadt ist nicht die einzige Kommune mit neuen Höchstwerten. So stieg die Zahl der Infizierten in Siegelsbach von zwölf am Freitag auf 15 am Sonntag. Und in Bad Rappenau kamen am Samstag 39 Fälle auf 307 (ebenfalls neuer Spitzenwert) hinzu. Am Sonntag fiel die Zahl auf 290. In Gemmingen sind nun 53 (plus drei), in Kirchardt 51 (plus fünf) und in Ittlingen 46 Menschen (plus drei) Corona-positiv.

Update: Sonntag, 5. Dezember 2021, 18.41 Uhr

28 neue Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (fro) Wenig Veränderung gibt es bei den Corona-Zahlen in Sinsheim und den Umlandgemeinden. Das war dem Dashboard des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag, Stand 6.48 Uhr, zu entnehmen. In Sinsheim wurden 28 neue Fälle gemeldet, dort sind momentan 315 Infektionen bekannt. Ebenfalls gestiegen sind die Zahlen in Helmstadt-Bargen (plus sieben): Dort sind 22 Personen positiv getestet worden. In Waibstadt wurden zwei neue Fälle bekannt, dort sind 31 Personen infiziert. Ebenfalls zwei Neuinfektionen gibt es in Neckarbischofsheim (15) und Eschelbronn (18). Keine bekannten neuen Fälle wurden aus Angelbachtal (23), Neidenstein (sieben), Reichartshausen (zehn) und Zuzenhausen (zwölf) gemeldet. Die landkreisweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 410,8.

26 neue Fälle in Eppingen

Kraichgau. (guz) Zum Teil erheblich gestiegene Corona-Fallzahlen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Freitag übermittelt. Einen der stärkten Anstiege seit Beginn der Pandemie verzeichnet Eppingen. Dort stieg die Zahl innerhalb eines Tages um 26 Fälle auf nun 282. Gemessen an der Gemeindegröße sind auch die neun hinzugekommenen Positiv-Tests in Gemmingen beachtlich. In der 4900-Einwohner-Gemeinde sind damit nun 50 aktive Infektionsfälle bekannt. Die Nachbargemeinden melden ebenfalls zunehmende Zahlen: In Kirchardt sind nun 46 Einwohner infiziert, vier mehr als am Donnerstag, in Ittlingen 43 (plus zwei Fälle). Als einzige Kommune im westlichen Landkreis hat Bad Rappenau dem Gesundheitsamt weniger Fälle als am Vortag übermittelt, nämlich 266 (minus vier). In Siegelsbach gab es keinerlei Veränderungen, sodass dort nach wie vor zwölf Einwohner nachweislich mit dem Virus infiziert sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz Freitag: 677,9.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 18.42 Uhr

Ein Tag ohne Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Geringe Veränderungen bei den Corona-Zahlen meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in seiner Übersicht am Mittwoch. In Sinsheim wurden 22 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der aktiven Fälle stieg im Vergleich zum Dienstag von 310 auf 314. Jeweils eine Neuinfektion wird aus Angelbachtal, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim und Reichartshausen gemeldet. Darüber hinaus zwei in Eschelbronn, drei in Waibstadt und vier in Zuzenhausen. Unverändert sind die Fallzahlen in Angelbachtal (24), Helmstadt-Bargen (15) und Reichartshausen (acht). Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Epfenbach (von 24 auf 23), Neckarbischofsheim (von 18 auf 16) und Neidenstein (von neun auf acht). Gestiegen sind die Fallzahlen in Eschelbronn (von 19 auf 20), Waibstadt (von 27 auf 28) und Zuzenhausen (von zehn auf zwölf).

Zum ersten Mal seit Wochen sind die Corona-Fallzahlen in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet an einem Tag allesamt gefallen oder unverändert geblieben. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Landkreises Heilbronn hervor. Den größten Rückgang meldet Eppingen. Hier sind noch 249 Menschen infiziert, am Dienstag waren es noch 268. Sieben Fälle weniger gibt es in Kirchardt (44), Bad Rappenau meldet einen Rückgang um vier Fälle auf 260. Zwei Corona-positive weniger registrierte Gemmingen und liegt nun bei 48 aktiven Fällen, und in Siegelsbach sank die Zahl um einen Fall auf neun. Einzig unverändert blieb die Lage in Ittlingen (46).

Update: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 18.57 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<