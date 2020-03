Von Armin Guzy

Eppingen. Die am Freitag von der baden-württembergischen Landesregierung verhängten Beschränkungen für die Bevölkerung gehen dem Eppinger Corona-Krisenstab nicht weit genug. Die Stadt hat daher am Freitagnachmittag per Allgemeinverfügung ein Betretungsverbot für alle öffentlichen Orte erlassen, die am Samstag, 21. März, in Kraft tritt und bis auf Weiteres gilt. Wer sich nicht daran hält, dem drohen ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro und gegebenenfalls sogar eine Haftstrafe. Polizei und Feuerwehr werden heute mit Lautsprecherdurchsagen über die Regelungen informieren.

Ab Samstag dürfen demnach öffentliche Orte in der Kernstadt Eppingen und allen Stadtteilen nicht von mehr als zwei Personen betreten werden. Familien dürfen zwar weiterhin gemeinsam unterwegs sein, müssen aber, wie alle anderen, einen Abstand von 1,5 Meter untereinander einhalten. Der Kauf von Lebensmitteln ist weiterhin erlaubt, ebenso ein Arztbesuch, die Betreuung hilfsbedürftiger Menschen und die Ausübung des Berufes. Die Stadt geht damit über die Beschränkungen der Landesregierung hinaus und orientiert sich am Vorgehen des Landkreises Karlsruhe. "Die Corona-Verordnung des Landes vom 20. März ist nicht ausreichend. Das Abwarten auf ein mögliches Niederlassungsverbot des Landes steht der Dynamik entgegen", begründet die Stadt Eppingen offenbar als erste im Landkreis Heilbronn diesen Schritt.

Der Verwaltungsstab der Fachwerkstadt hatte zuvor bereits täglich über das Vorgehen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus beraten. Ihm gehören Oberbürgermeister Klaus Holaschke, Bürgermeister Peter Thalmann und die Leiter der verschiedenen Geschäftsbereiche an. Auf Anweisung von Oberbürgermeister Holaschke wurde zur Erweiterung der fachlichen Bewertung zusätzlich noch ein Corona-Krisenstab mit Vertretern der Ärzteschaft, Polizei und Feuerwehr auf Eppinger Ebene eingesetzt.

Nach der gestrigen Abstimmung und Expertise im Corona-Krisenstab wurde dann am Nachmittag die verschärfte Allgemeinverfügung erlassen. Damit wird ein allgemeines Betretungsverbot für alle öffentlichen Orte ausgesprochen, insbesondere für Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, öffentliche Grünanlagen und Parks. Ausgenommen sind die eingangs genannten Besorgungen und Verrichtungen. Auch das Gassigehen mit dem Hund und das Spazieren gehen bleiben erlaubt, allerdings nur alleine, zu zweit oder mit Personen eines gemeinsamen Haushalts. In jedem Fall ist ein Abstand von 1,5 Meter untereinander einzuhalten.

"Bleiben Sie zu Ihrem und zum Schutz der Eppinger Bevölkerung zu Hause", appelliert Oberbürgermeister Klaus Holaschke an die Bürger.

Info: Weitere Informationen unter www.eppingen.de