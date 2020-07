Kreis Karlsruhe. (rnz) Nachdem die Zahl der Neuinfizierten im Stadt- und Landkreis Karlsruhe über einen längeren Zeitraum auf einem niedrigen Stand konstant blieb, wurden seit dem 22. Juni, also innerhalb einer Woche, 40 Neuinfektionen gezählt. Das ist zwar noch weit von dem von der Bundesregierung festgelegten Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern entfernt, was für den Stadt- und Landkreis 379 Neuinfektionen entspricht, bietet aber dennoch Anlass, das Infektionsgeschehen zu analysieren: Schwerpunkt des Infektionsgeschehens mit 22 Fällen ist laut Angaben des Landratsamtes eine in Quarantäne befindliche Familie mit weiteren Kontaktpersonen auf Karlsruher Stadtgebiet im Zusammenhang mit einem freikirchlichen Gottesdienstbesuch. Nachdem daran auch Personen aus anderen Regionen Deutschlands teilgenommen hatten, gestalten sich die Ermittlungen aufwändig. Weitere Infektionen können noch nicht ausgeschlossen werden.

Fünf Infektionsfälle wurden am Brettener Edith-Stein-Gymnasium bekannt. Schule und Schulträger haben ohne Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bis zum Ergebnis der weiteren Testungen der Kontaktpersonen vorsorglich den Schulbetrieb ausgesetzt. Jetzt gilt es, die Testergebnisse der Kontaktpersonen abzuwarten, um zu entscheiden, wann die Schule wieder geöffnet werden kann.

Nach wie vor ermittelt das Gesundheitsamt mit Hochdruck Kontaktpersonen von Infizierten. Außerdem laufen weiterhin Testungen, alleine 868 in den letzten sieben Tagen, die allermeisten mit negativem Ergebnis. So wurden in der letzten Woche mehr als 100 Tests in einem Fleischwerk veranlasst. Bis auf zwei Personen von Fremdfirmen, deren Kontaktpersonen bei Edeka aber wiederum negativ waren, waren bislang alle Testungen ebenfalls negativ. Bis 29. Juni wurden 1514 Corona-Fälle bestätigt, davon 1085 im Landkreis und 429 in der Stadt Karlsruhe. Aktuell sind 60 Personen infiziert und 94 Personen verstorben.