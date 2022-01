Sinsheim. (cba) "In Deutschland versucht jeden Tag ein Mann, seine Partnerin oder Expartnerin umzubringen. Jeden dritten Tag gelingt es ihm. Solch ein Femizid geschieht allerdings nicht von heute auf morgen. Es ist oftmals der grausige Höhepunkt einer langen Vorgeschichte": Diese Worte stammen aus einer Mitteilung, mit der das Diakonische Werk auf den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen hinweist, welcher kürzlich stattfand.

Den Aktionstag nahm die Sinsheimer Frauenberatungsstelle "Lida", die vom Diakonischen Werk Kraichgau eröffnet wurde, zum Anlass, für das Thema zu sensibilisieren. Und aus diesem Grund hisste das Diakonische Werk an all seinen Standorten im Rhein-Neckar-Kreis Flaggen mit der Botschaft "Frei leben ohne Gewalt", um sich für ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes und freies Leben für Mädchen und Frauen zu positionieren. So auch am Sinsheimer Kirchplatz. Eine der Sozialarbeiterinnen, die für "Lida" tätig sind, spricht über ein Problem, das immer noch ein Tabu ist. Auch sie selbst möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen – aus Sicherheitsgründen.

Die Corona-Krise, so schildert die Frau, habe sich verschärfend ausgewirkt. Im Lockdown beispielsweise, hätten Frauen nicht einmal "die Wohnung verlassen oder bei der Beratungsstelle anrufen können, ohne dass der Mann das mitbekommen hat". Hinzu komme, dass die psychische Belastung durch die Situation ohnehin hoch sei und Aggressionen deutlich schneller eskalierten.

Häusliche und sexualisierte Gewalt – oft auch im Zusammenspiel – durchziehe, den Schilderungen der "Lida"-Mitarbeiterin zufolge, sämtliche gesellschaftlichen Schichten und Paare jeglicher Herkunft sowie jeden Alters. Bereits bei Beleidigungen, Demütigungen, sozialer Isolation oder dem Ausüben von wirtschaftlichem Druck sei eine gefährliche Grenze überschritten. "Häusliche Gewalt ist in Deutschland erschreckende Realität", stellt das Diakonische Werk hierzu fest. "Rund jede vierte Frau" erlebe mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt "durch einen aktuellen oder früheren Beziehungspartner".

Schutzwohnungen im Rhein-Neckar-Kreis gewähren Frauen Zuflucht. Wo diese sich befinden, wird geheim gehalten. Der Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg des Deutschen Roten Kreuzes ist dabei, weitere Zufluchtsorte einzurichten.

Erschwert wird eine schnelle Inanspruchnahme durch die Corona-Verordnungen: Der gebotene Infektionsschutz könne auch eine Hürde für Frauen darstellen, in einer dieser Schutzwohnung einen sicheren Ort zu finden, räumt auch die "Lida"-Sozialarbeiterin ein. Denn einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis müssten die Frauen dann auch dort vorweisen. Sie berichtet, dass es zudem oft lange dauere, bis die betroffenen Frauen tatsächlich den Schritt unternehmen und sich Hilfe holen würden. Ursache fürs lange Ausharren und Erdulden seien Scham und Schuldgefühle: "Oft ist es so, dass der Täter der Frau einredet, sie sei schuld – und die Gewaltspirale hat dann eine starke Dynamik." Zudem scheuten Frauen oft auch wegen der Kinder oder wegen finanzieller Abhängigkeit davor zurück, "einfach zu gehen".

Die Sozialarbeiterin beschreibt, was in solchen Abhängigkeitsbeziehungen in den Frauen vorgehe, wenn sie etwa denken: "Wenn ich mir mehr Mühe gebe, schlägt er mich nicht mehr." Sie spricht von "Co-Abhängigkeit", einem "angelernten" destruktiven Verhaltensmuster. Dabei sei es jedoch nicht so, dass Frauen per se bereits psychische Probleme mitbrächten und deshalb Opfer von Gewalt werden würden. Vielmehr sei es genau umgekehrt: "Die Folgen von Gewalt ziehen viele gesundheitliche Probleme nach sich."

Gewalt im häuslichen Bereich zeige sich aber nicht nur in blauen Flecken, Blutergüssen, also auf der körperlichen Ebene, sondern auch durch Psychoterror, Beleidigungen, Demütigungen und "Niedermachen", also auf psychischer Ebene: "Die Frauen bekommen dann das Gefühl, nichts wert zu sein", verdeutlicht die Sozialarbeiterin. Sexualisierte Gewalt beginne außerdem da, wo das Nein der Frau nicht akzeptiert werde. Dies sei in dem erst vor fünf Jahren neu eingeführten Sexualstrafrecht "Nein heißt Nein" verankert. Für die Opfer von Vergewaltigungen sei darüber hinaus der Frauennotruf zuständig, mit dem die Frauenberatungs- und Interventionsstelle "Lida" eng zusammenarbeitet.

Info: Die Frauenberatungsstelle ist telefonisch unter 07261 / 97580299 sowie an frauenberatung@lida-rn.de erreichbar; geöffnet dienstags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr.