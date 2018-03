Oberderdingen/Kraichgau. (abc) Attraktive, individuelle Stadt- und Ortsbilder wünschen sich das Regierungspräsidium Karlsruhe und die Architektenkammer Baden-Württemberg gleichermaßen, weshalb beide Einrichtungen die Initiative "Baukultur Kraichgau" ins Leben gerufen haben. Bei einer Auftaktveranstaltung sind am gestrigen Donnerstag etliche Vertreter von Wirtschaft, Tourismus und Verwaltung im Forum zusammengekommen, um sich dort erstmals intensiv auszutauschen.

"Ziel des Auszeichnungsverfahrens ist es, herausragende Projekte und Projektideen zu prämieren, um Beispiele guten Bauens und Planens aufzuzeigen und für das Thema insgesamt zu sensibilisieren", betonte Regierungspräsidentin Nicolette Kressl. "Mit diesem Projekt möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Lebens- und Wohnort und gleichzeitig das Bewusstsein für die lokale Baukultur zu stärken", ergänzte der Vorsitzende des Bezirks Karlsruhe innerhalb der Architekturkammer Baden-Württemberg, Andreas Grube.

Bürgermeister Thomas Nowitzki beschrieb anschließend anschaulich, wie man versucht habe, dies im Forum - einem von rund 160 denkmalgeschützten Gebäuden vor Ort - umzusetzen. Die Umwandlung des ehemaligen, 1891 errichteten, Schulhauses in ein Tagungszentrum mit modernster Ausstattung war von 2000 bis 2003 mit Zuschüssen aus dem Landessanierungsprogramm umgesetzt worden. Laut Landrat Dr. Christoph Schnaudigel ist der kombinierte Sand- und Backsteinbau, genau wie die gastgebende Gemeinde selbst, ein "leuchtendes Beispiel" für korrekten Umgang mit historischer Bausubstanz.

Die Bedeutung von Baukultur im ländlichen Raum erläuterte dann Prof. Dipl.-Arch. ETH Mark Michaeli (sustainable urbanism, TU München), bevor Matthias Burkard und Andreas Grube das Projekt "Baukultur Kraichgau" konkret vorstellten.

Demnach ist es Bestandteil der Landesinitiative Baukultur Baden-Württemberg und die Stärkung der Baukultur in den unterschiedlichen Regionen einer ihrer Schwerpunkte. Alles in allem soll der Blick auf regionale bauliche Qualitäten gelenkt und zu einem Planen und Bauen angeregt werden, das die nachhaltige Entwicklung der Städte und Gemeinden in der Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort mit Stärkung ihrer lokalen Eigenart und Identität in hoher städtebaulicher und gestalterischer Qualität zum Ziel hat. Am 15. März 2018 beginnt ein Auszeichnungsverfahren für in den letzten zehn Jahren realisierte Projekte aus den Bereichen Städtebau/Siedlungsentwicklung, öffentliche Einrichtungen und Infrastruktur, Tourismus, Landwirtschaft und Weinbau, Gewerbe und Industrie sowie Wohnen.

Zusätzlich können bis einschließlich 15. Juni Konzepte und noch nicht realisierte Planungen für öffentliche Vorhaben in der Karlsruher Geschäftsstelle der Architektenkammer Baden-Württemberg eingereicht werden. Die Gebietskulisse umfasst unter anderem die Kommunen Angelbachtal, Eschelbronn, Kürnbach, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Sinsheim, Sulzfeld, Zaisenhausen und Zuzenhausen.

Im September wird eine Jury die besten Projekte bestimmen und die Produktion eines Architekturführers für den Kraichgau in Auftrag geben. Die Preisverleihung ist für Februar kommenden Jahres vorgesehen.

Info: www.akbw.de/baukultur-kraichgau.html