Der Badesee Ehmetsklinge in Zaberfeld war in den vergangenen Tagen wieder sehr gut besucht. Foto: 7aktuell.de/Eyb

Landkreis Heilbronn. (fsd) Erst vor knapp zwei Wochen mussten der Badesee Ehmetsklinge in Zaberfeld sowie der Katzenbachsee in Pfaffenhofen wegen Überfüllung geschlossen werden. Zu viele Personen wollten zeitgleich das Naturidyll genießen und ihr Heil im kühlen Nass suchen. Die Liegewiesen waren überfüllt, und an das Abstandhalten wurde kaum gedacht Die Behörden baten damals darum, die Seen nicht mehr anzufahren und warnten vor Staus aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens rund um Zaberfeld. Zaberfelds Bürgermeisterin Diana Kunz dachte nach ihrem Besuch vor zwei Wochen sogar darüber nach, die Ehmetsklinge für einen längeren Zeitraum zu schließen. Dies wurde bis jetzt aber nicht notwendig.

Nachdem es in der Vorwoche vor Ort beschaulicher zuging, pilgerten nun in den vergangenen Tagen bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius wieder zahlreiche Schwimmer an die Ehmetsklinge. Das große Chaos blieb allerdings aus. Am Freitag hatte das zuständige Ordnungsamt den Badesee wieder für Autofahrer freigegeben und so ein geordnetes Parken ermöglicht. Nach der Sperrung vor zwei Wochen waren Autofahrer auf Wohngebiete ausgewichen, um ihre Fahrzeuge dort abzustellen.

Auch unter den Gästen am Badesee blieb es zuletzt ruhig. Scheinbar hat die drohende mehrwöchige Schließung zu einem gewissenhafteren Umgang beigetragen.