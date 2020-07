Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Einige neue Mehrfamilienhäuser in der Salinenstraße sind fertig, ein neues Hotel wurde 2019 eingeweiht, die Salinen-Villen auf dem Gelände der ehemaligen Rosentritt-Klinik stehen kurz vor ihrer Vollendung, ein Holzhochhaus befindet sich im Werden, und viele weitere Bauprojekte sind in Planung: Das Kurgebiet befindet sich seit Jahren im Wandel. Doch nicht alle Anwohner wollen diese Veränderung mittragen.

In Folge einer vor wenigen Wochen vom Internisten Dr. Michael Thomas initiierten Flugblatt-Aktion, bei der sich mit 239 Personen zwei Drittel der Kurgebiets-Bewohner gegen die Beibehaltung der städtischen Baupolitik aussprachen, gründete sich die Bürgerinitiative (BI) "Rettet das Kurgebiet". In einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit werde das Kurgebiet zulasten der Anwohner überbaut, sagt Thomas bei einem Ortstermin. Manche fühlten sich nicht mehr wohl und erwägten wegzuziehen. Ziel der Anwohner ist es, die "umweltzerstörende, planlose und großräumige Überbauung" zu stoppen. "Gewünscht wird eine Bebauung, die sich an Grenzen hält und sich in bestehende Strukturen einfügt", sagt Thomas.

Der Internist und seine Mitstreiter fordern, dass der 1992 aufgestellte Bebauungsplan "Kurgebiet" überarbeitet wird. Anfang der 1990er-Jahre sei dieser zu großzügig gefasst worden, und in den vergangenen Jahren seien der Rahmen ausgenutzt und der Ermessensspielraum immer zugunsten der Bauträger ausgelegt worden, wirft BI-Mitglied Kay Jörgens dem Baurechtsamt vor.

Ein besonderer Dorn im Auge der Bürgerinitiative ist die Vielzahl der mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Und die, die noch kommen werden. Beispielsweise wird im westlichen Teil der Salinenstraße momentan eine Baugrube ausgehoben, und am oberen Ende des Kurgebiets sei das Gebäude, in dem sich das Restaurant "Tan Do" befindet, verkauft worden, sodass es bald abgerissen werde und auch hier ein neues Wohnhaus entstehen soll. "Anwohner werden zu Fremden", befürchtet Thomas. "Die Ein- und Zweifamilienhäuser verschwinden oder werden zum Fremdkörper."

Verärgert sind die Mitglieder der Bürgerinitiative auch darüber, dass potenziellen Investoren jedes Mittel recht scheint, um an die Grundstücke zu kommen. "Ich bekomme mindestens zehn Anrufe pro Woche", sagt Adelheid Haffelder. Anfang Mai habe sogar jemand vor ihrer Türe gestanden und gefragt, ob sie nicht verkaufen wolle. "Wir zahlen jeden Preis", habe man ihr gesagt. "Sie sind penetrant geworden. Die Anfragen sind schon teilweise unverschämt."

"Sozialer Wohnungsbau wird hier gar nicht betrieben", ärgert sich Eduard Freundlich. Vielmehr seien die Bauträger nur auf Gewinnmaximierung aus. "Es werden hohe Preise bezahlt, dann die Gebäude abgerissen und in maximaler Höhe gebaut", ergänzt Jörgens.

Mit ihrem Anliegen hat die Bürgerinitiative auch das Gespräch mit Oberbürgermeister Sebastian Frei gesucht. Dieser habe zwar ein offenes Ohr gehabt, aber nicht gesagt, wann und wo das Thema aufgegriffen werden soll. "Man sollte sich nicht irgendwann damit befassen, sondern jetzt, wenn es noch etwas zu retten gibt", sagt Thomas, der jüngst mit seinem Anliegen im Gemeinderat aufschlug.

"Es ist ein legitimes Anliegen. Ich sehe auch, dass sich das Gebiet verändert hat", sagt OB Frei bei einem Pressegespräch im Rathaus. "Ich sehe aber nicht, dass da oben etwas kippt. Das Kurgebiet ist nach wie vor ein attraktives Wohngebiet. Wenn es nicht so wäre, würde ich mich fragen, wer da noch wohnen will." Dennoch habe er den Gemeinderat schon gefragt, ob man der Bürgerinitiative entgegenkommen kann. "Es gibt Stellschrauben, an denen man drehen kann, und wir sind prinzipiell bereit. Aber wir können nicht auf Zuruf ändern, wie wir möchten." Es sei ein langer Prozess. Aber wenn es eine Mehrheit im Gremium gebe, könnte man den fast 30 Jahre alten Plan überarbeiten. Man müsse aber auch akzeptieren, dass man die Dinge anders sehen kann. Beispielsweise, dass man dort, wo es geht, nachverdichtet, anstelle anderswo neu zu erschließen. "Die Nachverdichtung geschieht mit Augenmaß", sagt der Rathauschef.

Voraussichtlich im September, spätestens aber im Oktober, will Frei dem Gremium denkbare Lösungsansätze vorstellen. Eine mögliche Stellschraube ist die Schaffung von Auto-Stellplätzen. Momentan wird pro Wohneinheit nur ein Parkplatz gefordert. Dies könnte auf 1,5 oder zwei angehoben werden. Damit würde sich zwar die ohnehin angespannte Parkplatz-Situation entschärfen, allerdings fordert die BI auch eine Begrenzung der Geschosshöhe, was einen Bau für Investoren unattraktiver machen könnte.

Frei sagt aber auch: "Man muss auch Verständnis dafür haben, dass man die maximale Forderung nicht erreicht." Denn kein Gemeinderat der Welt könne eine Baugenehmigung erteilen, sondern nur Richtlinien vorgeben. Genehmigungen seien Aufgabe der Baurechtsbehörde. Und diese achte darauf, dass die bestehenden Vorgaben eingehalten werden. "Dort ist kein Voodoo, sondern die Umsetzung des bestehenden Bebauungsplans. Es macht nicht jeder, was er will."