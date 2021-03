Bad Rappenau-Zimmerhof. (fsd) Ein Elfjähriger wurde am Freitagnachmittag auf einem Bolzplatz in Bad Rappenau-Zimmerhof schwer verletzt. Gegen 15 Uhr war der Junge mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz in der Ehrenbergstraße und spielte gemeinsam an einem der dortigen Fußballtore. Nach Angaben der Polizei kletterten die Kinder auf das Tor oder hängten sich an die Torlatte. Hierbei kippte das schwere Stahltor um und fiel auf den Oberarm des Elfjährigen. Der Junge wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Die Stadt hat als Eigentümerin der Anlage am Freitag via soziales Netzwerk "Facebook" Betroffenheit bekundet: "Wir fühlen mit dem Kind und seiner Familie mit." Zur Sache wollte sich die Verwaltung auf RNZ-Nachfrage allerdings nicht äußern und begründete das mit laufenden Ermittlungen. "Wir wissen selbst noch nicht, was genau passiert ist", sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei.

In den zurückliegenden Jahren hat die Kommune viel Geld in die Erneuerung und Modernisierung ihrer Spielplätze im Stadtgebiet investiert. Im Mai 2018 wurde der vordere Teil der Anlage in Zimmerhof nach einer rund 150.000 Euro teuren Umgestaltung und Erweiterung freigegeben. Zwischen Spielplatz und Unfallort wurde bereits vor der Neugestaltung ein Multifunktionsspielfeld angelegt. Die eckigen Metalltore stehen auf dem Areal hingegen schon länger.

In die Pflege der Spielplätze investiert die Stadt aber nicht nur Geld, sondern auch viel Arbeitskraft: Die Mitarbeiter des Bauhofs sind ständig damit beschäftigt, die Spielplätze sauber zu halten und auch die Sicherheit zu gewährleisten. So finden laut OB Frei in der Regel wöchentlich Kontrollen der Spielgeräte statt. "Uns ist bei der Kontrolle nichts aufgefallen." Zudem sei es zum jetzigen Zeitpunkt auch schwierig, Aussagen zu treffen, in welchem Zustand sich die Anlage unmittelbar vor dem Unfall befunden hat. Das umgekippte Tor wurde entfernt. Bauzäune und ein Polizeiband sperren die Unfallstelle ab. Und auch ein Gutachter soll sich die Lage vor Ort bereits angeschaut haben.

Wie es zu dem Vorfall gekommen ist, ist unklar. Ob die Schrauben des umgefallenen möglicherweise Tors mutwillig gelöst wurden und es dadurch umgekippt ist oder ob das Material nachgab, kann die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, noch nicht sagen. Sie bittet daher Zeugen, sich unter Telefon 07264/95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.