Jahrelang hat die Gewerbefläche der ehemaligen Sport-Ecke leer gestanden. Nun hat die Stadt die Räumlichkeiten gekauft und will für Leben in der Innenstadt sorgen. Foto: Dezort

Bad Rappenau. (fsd) Die Kurstadt ist ihrem Ziel, eine belebtere Innenstadt zu haben, einen Schritt näher gekommen. Die Kommune hat die Ladenfläche am Kirchplatz 24 erworben. Mehrere Jahre haben die Räumlichkeiten, in denen einst die Sport-Ecke Rieger zu finden war, leer gestanden.

Nun hatte sich die Eigentümergemeinschaft, bestehend aus der Tochter des ehemaligen Kurdirektors Karl Mann, ihr Bruder sowie der Tochter des damaligen Bauträgers, entschlossen, die Fläche an die Stadt zu verkaufen. Letzte Woche Donnerstag sei der Vertrag unterschrieben worden, erklärt Martin Sonntag vom zuständigen Maklerbüro DiSo aus Sinsheim-Hoffenheim. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

"Es ist ein ganz wichtiges Objekt für uns", sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei im Gespräch mit der RNZ. "Wir glauben, dass wir es besser entwickeln können und sind zuversichtlich, dass die Innenstadt attraktiver wird." Die Gewerbefläche sei der Eingang in den älteren Teil der Fußgängerzone, der eine "Schlüsselrolle" zu kommen wird.

Was der Innenstadt nun wieder mehr Leben einhauchen soll, ist aber noch ungewiss. Nach RNZ-Informationen soll ein Spielwarenhändler ganz oben auf der Liste stehen. So könnte die Stadt, abgesehen von der Spielwarenabteilung im Drogeriemarkt Müller in der Raiffeisenstraße, eine Versorgungslücke schließen. Weiter sei keine große Kette geplant, sondern ein Familienbetrieb mit mehreren Filialen, auf die die Stadt nun zugehen werde.

Für Oberbürgermeister Sebastian Frei sei es aber "falsch, zu große Erwartungen zu wecken". Zwar habe es Anfragen und loses Interesse in diesem Bereich gegeben, doch festgezurrt sei noch nichts. Darüber hinaus habe man bisher nur den Kaufvertrag unterschrieben, im Grundbuch stünde man noch nicht. So sei die Stadt rechtlich noch nicht der Eigentümer. "Wir konnten bisher wenig an der Vermarktung machen", erklärt das Stadtoberhaupt. Dies soll sich in der nächsten Zeit ändern.

Aber auch die Bad Rappenauer Touristik Betriebe haben nach RNZ-Recherche ihre Fühler in Richtung 182 Quadratmeter Gewerbefläche in zentraler Lage mit Nähe zum Stadtcarré und barrierefreiem Zugang ausgestreckt. "Die BTB ist da gut aufgehoben, wo sie jetzt ist", meint Frei auf Nachfrage der Redaktion.