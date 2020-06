Bad Rappenau. (fsd) Anfang Mai sorgte das Bekanntwerden der plötzlichen Schließung des erst ein Jahr zuvor eröffneten Vier-Sterne-Hotels "Salinengarten" in der Kurstadt für einen Paukenschlag. Oberbürgermeister Sebastian Frei und Tourismuschef Dieter Wohlschlegel zeigten sich verwundert über die Entwicklung. Jetzt, nur sechs Wochen später, präsentierte Joachim Kruck, Sprecher der Investorengruppe, die Eigentümer des Gebäudes ist, mit Michael Ciesléwicz einen Nachfolger.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir einen Hotel-Profi mit Wurzeln hier in der Region gefunden haben, dessen Expertise und Vorstellungen genau zu unserem Hotel passen", sagte Kruck. "Alle Mitinvestoren stehen zu 100 Prozent hinter diesem Konzept und zum neuen Betreiber." Und auch bei OB Frei ist die Freude über die Lösung groß: "Wir freuen uns natürlich sehr, dass es als Hotel erhalten bleibt. Es ist ein Hotel, dass sie Stadt bereichern kann und freuen uns auf den Neustart."

Der 55-jährige Ciesléwicz ist gelernter Koch und Hotelfachmann und hat verschiedene renommierte Hotels im In- und Ausland geführt, unter anderem das "Grand Elysee Hotel" Hamburg oder "Maritim Hotels" in Hannover, auf Mauritius und in Stuttgart. Zuletzt war er als Regionaldirektor Süd-West in der "Maritim" Hotelgesellschaft tätig. "Das Vier-Sterne-Haus in Bad Rappenau hat sehr großes Potenzial", sagt der neue Betreiber. Wichtig sei ihm vor allem eine stärkere regionale Verwurzelung. "Wir wollen mehr als in der Vergangenheit fester Bestandteil Bad Rappenaus werden."

Ciesléwicz arbeitet momentan auf Hochtouren an der Wiedereröffnung. Die entsprechende Betreibergesellschaft ist bereits gegründet, die Eckpunkte des Pachtvertrages stehen fest. Parallel wird am neuen Auftritt gefeilt und es werden Bewerbungsgespräche geführt. Die Neueröffnung ist für diesen Spätsommer geplant.

Mit der Vorstellung des neuen Betreibers ist auch der "Plan B" der Investorengruppe vom Tisch. Denn es wurde auch in Betracht gezogen, das Hotel in Seniorenwohnungen umzubauen.