Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Nach der Einweihung des Multifunktionsspielfeldes, dem Bau eines Fahrradwegs zur Siegelsbacher Straße und der Befestigung des Parkplatzes befindet sich die umfangreiche Sanierung des Areals im und um das Waldstadion nun mit der Erneuerung der Laufbahn in ihre finale Phase. Aber wie funktioniert so ein Einbau? Wir haben den Arbeiten jüngst über die Schulter geblickt:

Ende Mai ist der Startschuss für die vierte Etappe gefallen. Doch das wechselhafte Wetter in den zurückliegenden Wochen machte es den Arbeitern ziemlich schwer, denn der Kunststoffbelag mag es beim Einbau warm und trocken – sehr trocken.

"Es muss unbedingt trocken sein", betont Jürgen Haas, Geschäftsführer des auf Sportanlagen spezialisierten Ingenieurbüros "Plankonzept" aus Brackenheim. "Wenn es das nicht ist, reagiert der Porenschluss mit dem Wasser, und es bilden sich Blasen." Dies würde die Qualität der Laufbahn mindern und gegebenenfalls sogar eine Nachbesserung mit sich ziehen.

Zu Beginn der Arbeiten wurde die alte Bahn ausgebaut, erklärt der Fachmann. Anschließend wurde der Untergrund stabilisiert und mit Schotter gefüllt. Nach einer Asphalt- wurde dann mit einer speziellen Maschine eine zehn Millimeter dicke Kunststoffschicht eingebaut. "Sie besteht aus Altreifen-Granulat", erklärt Haas. "Das ist ein sinnvoller Zweck." Mit Polyurethan wird die Basisschicht gebunden. "Das hält alles wie ein Kleber zusammen."

Der Querschnitt der neuen Laufbahn im kur-städtischen Waldstadion. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Als Nächstes haben die Arbeiter dann die "Soße", wie sie Haas nennt, aufgetragen. Sie dient als Porenschluss und wird gleichmäßig über die Laufbahn verteilt, anschließend muss sie trocknen. "Wenn man das nicht macht, benötigt man vom oberen Belag viel mehr, weil er sich absetzt. Und dann wird es teurer", führt der Fachmann aus.

Nachdem die "Soße" getrocknet ist, wird eine weitere Schicht davon aufgetragen, dieses Mal wird allerdings zudem auch das rote Granulat der späteren Laufbahn mit eingebracht und mit einem Spachtel gleichmäßig verteilt. Damit die Bahn wie aus einem Guss erscheint, versucht man "so wenig Nahtstellen wie möglich" zu produzieren. Einfluss auf die Ebenheit der Bahn hat dies im Übrigen nicht, betont Haas. "Das muss man schon mit der Unterkonstruktion regeln. Vom Gefälle her muss alles passen, um Pfützenbildung zu vermeiden, denn der Belag ist wasserundurchlässig."

Bei idealen Bedingungen schätzt der Ingenieur gut 15 Tage, bis eine Fläche, wie es sie im Waldstadion gibt, saniert ist. Beim Auftakt im Mai war man davon ausgegangen, dass man bis Ende August mit den Arbeiten abgeschlossen haben wird. Doch daraus wurde nichts. Nun schätzt Haas, dass man voraussichtlich Mitte September fertig ist. In dieser Woche sollen die Linien auf der Laufbahn gezogen werden. "Der Verzug hält sich in Grenzen", findet der Ingenieur. Denn es hätte angesichts von Lieferengpässen bei den Rohstoffen auch "noch schlimmer kommen können".

Für die Sanierung des Areals rund um das Waldstadion greift die Kommune tief in die Stadtkasse. "Es ist ein teures Thema, doch die Sanierung ist erforderlich", brachte es Oberbürgermeister Sebastian Frei bereits in der Gemeinderatssitzung im November 2019 – als die Sanierung zum ersten Mal Thema im städtischen Gremium war – auf den Punkt. Mit Ausgaben von rund 800.000 Euro für die Laufbahnsanierung ist die Kommune damals in die Planung gegangen. In der Zwischenzeit kamen aus Stuttgart allerdings gute Nachrichten. Die Kurstadt wird bei dem Vorhaben im Rahmen der Landes-Sportstättenförderung mit rund 137.000 Euro unterstützt.

Überhaupt nötig wurde die Sanierung der Tartanbahn, weil bei Bodenprüfungen festgestellt wurde, dass die Tragschicht beschädigt und die bituminöse Haftung der Bahn nicht mehr gegeben ist. Ebenso war die Entwässerungsrinne entlang des Rasens beschädigt und an manchen Stellen sogar gebrochen.

65.000 Euro investierte die Stadt in das Multifunktionsspielfeld im hinteren Bereich der Anlage. Und mit 278.000 Euro schlug der Radweg zu Buche. Die Maßnahme wurde mit 71.300 Euro aus dem Radwegeförderprogramm des Landes unterstützt.