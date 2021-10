Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Heinsheim. Wie geht es mit dem Schloss Heinsheim weiter? Hinter dieser Frage stehen viele Fragzeichen. Fakt ist: Das Anwesen, das seit 300 Jahren im Besitz der Adelsfamilie von Racknitz ist, soll verkauft werden. Im Bieterverfahren. Mindestgebot: 3,2 Millionen Euro. Und für den Verkauf hat sich die aktuelle Eigentümerin Johanna von Racknitz mit Christoph Freiherr Schenck zu Schweinsberg einen namhaften Partner ins Boot geholt. Er ist Geschäftsführer des Hamburger Maklerunternehmens "Schencks Land- und Forstimmobilien" und gilt als Spezialist für Land- und Forstobjekte sowie denkmalgeschützte Schlösser und Herrenhäuser. Aber warum soll das Schloss Heinsheim überhaupt verkauft werden?

Hintergrund Das Schloss Heinsheim ist ein aus dem 18. Jahrhundert stammendes Gebäude. Es wurde von Carl Freiherr von Racknitz (1785 bis 1868) ab 1810 durch einen parkähnlichen Garten erweitert und im 20. Jahrhundert von Philipp von Racknitz zu einem Hotelbetrieb ausgebaut. Die Nebengebäude werden zu verschiedenen Wohn- und Gewerbezwecken genutzt. Zur Schlossanlage gehört auch eine barocke Schlosskapelle von 1706, die heute überwiegend für Hochzeitsgottesdienste genutzt wird. In seiner heutigen Form verfügt das Schloss über 6100 Quadratmeter Wohnfläche. Das gesamte Anwesen ist rund 28.000 Quadratmeter groß. Das bisherige Hotel besteht aus 41 Zimmern. (fsd)

"Wenn jemand verkaufen will, will er verkaufen", sagte der Makler im Gespräch mit der RNZ. Über die Hintergründe wolle er keine Mutmaßungen oder Spekulationen äußern. Fakt sei jedoch, dass man bei der Verpachtung im Hotelbereich irgendwann an einen Punkt gelange, an dem große Investitionen anstehen und diese den Eigentümern auf die Füße fallen. Dann müsse man sich nüchtern die Frage stellen, ob man das leisten will und kann.

Seit rund dreieinhalb Monaten ist das Barockschloss nun auf dem Markt, und die Resonanz sei sehr gut, freute sich Schenck zu Schweinsberg. Die Erfahrungswerte hätten gezeigt, dass eine solche Immobilie mindestens rund ein Jahr benötige, bis ein neuer Besitzer gefunden ist. "Doch in Heinsheim ist eine andere Dynamik dahinter." So gebe es bereits Gebote von mehr als nur einem Interessenten, sodass der Makler davon ausgeht, in "absehbarer Zeit mit Kaufvertragsverhandlungen" zu beginnen.

Wer zu den Interessenten gehört, wollte Schenck zu Schweinsberg allerdings nicht kommentieren. In einem solchen Prozesse gebiete allen Beteiligten Diskretion. Nach Informationen der RNZ soll eine Wohnbaufirma aus Neckarsulm an der Immobilie interessiert sein. Eine Anfrage an das Unternehmen blieb bis zuletzt jedoch unbeantwortet.

In der Kurstadt kursierte in den vergangenen Wochen zudem hartnäckig das Gerücht, dass auch die Stadtverwaltung beim Verkauf ihre Finger im Spiel hat und gar zu den Interessenten zählt. "Wir haben kein Vorkaufsrecht und sind auch nicht daran interessiert, das Schloss zu kaufen", betonte Oberbürgermeister Sebastian Frei im Gespräch mit der RNZ. Involviert sei die Stadt aber dennoch – in ihrer Funktion als Baurechtsamt und Untere Denkmalschutzbehörde. Denn egal, was in Zukunft mit dem Schloss passiert beziehungsweise als was es genutzt wird: "Es muss mit dem Denkmalschutz vereinbar sein." Aus diesem Grund sei die Verwaltung für potenzielle Käufer auch Ansprechpartner, um grundsätzlich zu prüfen, ob die angedachten Vorhaben überhaupt umsetzbar sind. Und wie Frei auf Nachfrage bestätigte, habe es solche Gespräche bereits gegeben.

Auf eine Wunschnutzung für die Zukunft wollte sich der Rathauschef aber nicht festlegen. Nur, dass es eine Lösung sein müsse, "die zu Heinsheim passt". Im Raum stehen dem Vernehmen nach mehrere Optionen. Anstelle der Nutzung wie bisher als Hotel könnte das Schloss auch zu einer Seniorenresidenz für Gutbetuchte umgebaut werden.

Mit konkreten Informationen dazu hielten sich aber sowohl OB Frei als auch Makler Schenck zu Schweinsberg zurück. Letzterer wollte etwaige Gerüchte nicht kommentieren, sagte aber: "Neben dem Kaufpreis legen wir zudem auch Wert auf das Nutzungskonzept des neuen Eigentümers, damit das Objekt in einem denkmalgerechten Zustand erhalten werden kann." Klar sei aber, dass im Hotelbereich ein Neustart erforderlich ist und das bisherige Konzept "keine Fortführungsperspektive" habe.