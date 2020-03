Bad Rappenau. (fsd) Spätestens seit Montag ist klar, dass auch in der Kurstadt das neuartige Corona-Virus angekommen ist. Ein Pfleger im Pflegeheim "Alpenland" hatte nach einer Mailand-Reise zunächst einen 85-jährigen Bewohner und dann eine 54-jährige Arbeitskollegin angesteckt, die wiederum ihre Tochter infiziert hat.

Zunächst verhängte der Pflegeheim-Betreiber ein Besuchsverbot und stellte die betroffene Wohngruppe unter Quarantäne. Am Montagabend ordnete die Stadtverwaltung eine Erweiterung der Sicherheitsvorkehrungen an und erklärte den gesamten Altenpflegebereich zur Quarantäne-Zone. Und auch für die Mitarbeiter gilt seitdem eine besondere Anordnung. Sie dürfen ihre Wohnung nur noch zum Zwecke der Arbeit verlassen und alleine in ihrem Auto anreisen.

Und wie wirkt sich das auf die Familien der rund 50 potenziell vom Corona-Virus betroffenen Angestellten aus? "Für die gilt die Anordnung nicht, sofern sie sich in der Wohnung separieren können", erklärte Tamara Waidmann vom Landratsamt Heilbronn auf RNZ-Nachfrage. Das heißt: Wenn ein Angestellter über ein Zuhause mit mehreren Zimmern und Toiletten beziehungsweise Bädern verfügt und somit seinen Angehörigen aus dem Weg gehen kann, bleiben diese von der Quarantäne verschont. "Ist das nicht der Fall, wird auch die Familie unter Quarantäne gestellt", erklärte Waidmann weiter. Dies habe man auch den Mitarbeitern mitgeteilt, die sich nun beim Gesundheitsamt melden müssen.

Wie wird die Quarantäne der Mitarbeiter kontrolliert?

Interessant ist nur, wie die Behörden das Einhalten der Quarantäne kontrollieren wollen. "Personen, die unter normaler Quarantäne stehen, führen ein Tagebuch und werden einmal am Tag angerufen." Doch was ist, wenn das Auto für den Weg zur Arbeit getankt werden muss? "Es gibt wahrscheinlich viele Eventualitäten", sagte Waidmann. "Wir wollen es im Rahmen des möglichen halten. Sie sind erst einmal angehalten nicht zu tanken, werden aber von Kontaktpersonen auch mit Lebensmittel versorgt." Zudem hätten die Mitarbeiter Nasen- und Mundschutz, und es gebe an Tankstellen auch Außenschalter zur Bezahlung.

"Nach und nach" sollen laut Waidmann nun auch die etwa 70 unter Quarantäne stehenden Bewohner sowie die rund 50 Mitarbeiter auf das neuartige Virus getestet werde. "Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", betont Waidmann, die schätzt, dass man mit der ursprünglich betroffenen Wohngruppe beginne.

Erste Absage in Bad Rappenau

Aber nicht nur im Pflegeheim, sondern auch außerhalb der Einrichtung ziehen die ersten Corona-Fälle in der Kurstadt Konsequenzen nach sich. So hat der Bad Rappenauer Touristikbetrieb (BTB) nach Abstimmung mit den Künstlern seine Veranstaltung "Pop-Geschichten" mit dem SWR1-Musikexperten Werner Köhler und dem Solisten Uwe Grau, die am Freitag, 13. März, im Kurhaus hätten auftreten sollen, abgesagt. "Eine Stunde nach Bekanntwerden kamen einige Besucher zu uns und wollten ihre Tickets zurückgeben", berichtete Sabine Eggensperger von der BTB. "Wir haben den Zuschauerwunsch entsprochen." Ob anderen Veranstaltungen abgesagt werden, ist noch offen. Nach aktuellem Stand soll der Schlager-Abend mit Hansy Vogt bei der die BTB nicht Veranstalter, sondern nur Verkaufsstelle ist, am kommenden Freitag stattfinden.

Auch bei der Stadt habe man sich noch nicht dazu entschlossen, Veranstaltungen abzusagen, sagte Hauptamtsleiter Wolfgang Frank auf Nachfrage. Stand jetzt soll alles wie geplant stattfinden. Jedoch räumt die Stadt ein, dass Personen, die aufgrund der aktuellen Lage keine Veranstaltungen mit vielen Besuchern besuchen möchten, ihre gekauften Eintrittskarten zurückgegeben können und ihr Geld zurückerhalten.

Die Freiwillige Feuerwehr hingegen hat ihre Jahreshauptversammlung am 7. März abgesagt – um ihrer "Aufgabe der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr gerecht zu werden", heißt in einer entsprechenden Mitteilung.

Update: 3.3.2020, 16.40 Uhr

Bad Rappenau. (RNZ/mün) Nach 4 Corona-Infektionen in einem Altenheim in Bad Rappenau verschärfen die Behörden am Montagabend die Sicherheitsvorkehrungen. So wurde die Einrichtung "Alpenland" zur Quarantäne-Zone erklärt, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Es bestehe der Verdacht, dass auch weitere Wohngruppen betroffen seien.

Das bedeutet: Die etwa 60 Bewohner dürfen das Gebäude nicht mehr verlassen. Am Vormittag hatte es lediglich ein Besuchsverbot gegeben, also dass niemand die Menschen in dem Heim besuchen durfte.

Die Sanktionen betreffen auch die etwa 50 Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung, für die eine "erweiterte Quarantäne-Anordnung" gilt. Sie dürfen ihre Wohnung ausschließlich zur Arbeit im Altenpflegeheim verlassen. Auf dem Weg dorthin und nach Hause dürfen sie lediglich alleine mit dem eigenen Auto unterwegs sein. Auch müssen sie während der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Die Quarantäne wird zunächst für die Dauer von 2 Wochen angeordnet, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Es wird betont, dass keine Gefahr für die Nachbarschaft des Pflegeheims bestehe.

Update: 2. März 2020, 18.15 Uhr

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Nun hat die Krankheitswelle mit dem neuartigen Corona-Virus auch die 22.000 Einwohner zählende Kurstadt Bad Rappenau erreicht. Wie das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration am Montagmorgen mitteilte, haben sich fünf weitere Personen angesteckt. Damit steigt die Anzahl der Erkrankten im Landkreis auf sechs. Am Freitag wurde der erste Fall in Heilbronn bekannt.

Nach Informationen der RNZ stammen drei der Neu-Infizierten aus dem Bad Rappenauer Pflegeheim "Alpenland". Ein 85-jähriger Bewohner hat sich offenbar bei einem 32-jährigen Pfleger der Einrichtung, der wohlmöglich nach einer Mailand-Reise über grippeähnliche Symptome geklagt hat, angesteckt. Darüber hinaus wurde auch eine 54-jährige Arbeitskollegin infiziert, die wiederum das Virus an ihre Tochter weitergetragen hat. Der Bewohner, die Pflegerin sowie ihre Tochter befinden sich seit vergangenem Freitag auf der Isolierstation der Lungenklinik in Löwenstein.

Des Weiteren hatte sich ein Mann aus dem Landkreis ohne jegliche Krankheitssymptome am Freitag testen lassen – auch bei ihm wurde eine Infektion bestätigt. Außerdem wurde am Wochenende eine Kontaktperson des Mannes aus dem Kreis Ludwigsburg positiv getestet. Sie befand sich seit Freitag in häuslicher Isolation. Die stationäre Aufnahme wurde veranlasst, heißt es hierzu vom Sozialministerium. Indes haben sich Gerüchte über einen Fall in Sinsheim nach jüngsten Erkenntnissen nicht bestätigt.

"Wir befinden uns in einer dynamischen Lage", sagte Manfred Körner, Sprecher beim Landratsamt Heilbronn. "Die Hauptaufgabe ist nun, die Gefahr einzudämmen." Aktuell würden die Kontaktpersonen der Neu-Erkrankten ermittelt und Abstriche angeordnet. Man konzentriere sich auf die Kontaktpersonen der sogenannten Stufe 1 nach der Vorlage des Robert-Koch-Instituts – also Menschen, die mindestens 15 Minuten "Face-to-Face"-Kontakt mit dem Infizierten hatten. Dahinter stecke ein hoher organisatorischer Aufwand. Und die Proben müssten auch erst einmal getestet werden. "Die Labore sind stark gefordert", betont Körner. Zudem sei auch die seit Freitag eingerichtete Heilbronner-Corona-Hotline stark frequentiert. Körner betonte, man solle von Anrufen beim Gesundheitsamts absehen. Alle Mitarbeiter dort seien mit der direkten Gefahrenabwehr befasst.

Nach Informationen unserer Zeitung wurde die betroffene Wohngruppe im Pflegeheim abgeriegelt und Essens- beziehungsweise Aufenthaltsräume gesperrt. Die Bewohner werden momentan auf ihren Zimmern versorgt. Darüber hinaus hat die Einrichtung ein Besuchsverbot verhängt.

Für eine Stellungnahme zum aktuellen Geschehen war die Einrichtungsleitung am Montag allerdings nicht zu erreichen. Auch die Pflegeheim-Zentrale in Sonthofen äußerte sich nur spärlich zum Corona-Fall in Bad Rappenau. So habe man alle mit dem Gesundheitsamt abgestimmten Maßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ebenso sollen bei erneutem Auftreten von grippeähnlichen Symptomen die Betroffenen – ebenfalls nach Abstimmung – getestet werden.

Auf weiterer RNZ-Nachfrage betonte die Zentrale, dass es in den letzten Tagen keinen Austausch des Pflegepersonals mit anderen "Alpenland"-Standorten wie beispielsweise in Öhringen gegeben habe. Wie Landratsamts-Sprecher Körner auf Nachfrage mitteilte, seien die Fälle dem Gesundheitsamt erst Freitag bekannt. Einem anonymen Schreiben an die Medien und Behörden zufolge, sollen die Fälle aber bereits am Dienstag aufgetreten sein. Das bestätigten jedoch weder Körner noch die Pflegeheim-Zentrale.

"Alle Fälle, die wir aufgenommen haben, geht es gut", sagte Mathias Burkhardt, Sprecher der SLK-Kliniken, zum aktuellen Gesundheitsstand der Betroffenen. Bislang sind in Baden-Württemberg 25 Corona-Erkrankte bekannt, sechs davon im Landkreis Heilbronn. Diese sind allesamt in der Löwensteiner Lungenklinik untergebracht. Wie viele Patienten dort auf einer Isolierstation untergebracht werden können, wollte Burkhardt nicht sagen. Es gebe allerdings ein standortübergreifendes Konzept für Gesundbrunnen, Lungenklinik und Plattenwald falls die Zahl der Erkrankten weiter steigen sollte: "Die Betten sind vorbereitet."

Während mancher Einwohner der Kurstadt Bad Rappenau beunruhigt ist und sich zu ersten Hamsterkäufen hat hinreißen lassen – in manchen Supermärkten sind die Regal mit Konserven, Spaghetti, Mehl und Spülmittel leer geräumt – ruft Oberbürgermeister Sebastian Frei zu Besonnenheit auf: "Es gibt keinen Grund zur Panik. Es war absehbar, dass die Geschichte auch uns erreichen wird." Man befinde sich in einem ständigen Austausch mit dem Gesundheitsamt in Heilbronn, und man habe angeboten zu helfen, wo man kann.