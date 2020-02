Anneliese Wagner floh 1937 in die USA und verarbeitete die Schreckenszeit in den Bänden: „Hand Work“, „Fish Magic“, Muderous Music“, „Two Grandmothers“ und „Salt“, die zum Teil sogar ausgezeichnet wurden. Foto: Karoline Beck

Von Karoline Beck

Bad Rappenau. "Erstaunlich, dass man so lange nichts von ihr gehört hat", meint ein Besucher nachdenklich. Mit "ihr" meint er Anneliese Wagner, die Schriftstellerin und Lyrikerin aus New York, die mittlerweile viele Bände veröffentlicht hat, aber von deren Existenz nur wenige wissen. Es ist die Frau, die als jüdisches Mädchen in Heinsheim zu Hause war und gerade noch der Deportation in ein Konzentrationslager entkam.

Über ihren Lebensweg und ihr literarisches Werk referierte nun Dr. Andreas Rothenhöfer, Lektor für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Bremen, bei einer Veranstaltung des Freundeskreises "Synagoge Heinsheim" im Wasserschloss. "The Girl who escaped from Germany" – das Mädchen, das aus Deutschland entkam, war der Vortrag überschrieben.

Spät hat die Lyrikerin mit dem Schreiben und Veröffentlichen begonnen, denn so wie sie berichtet, war es ihr früher einfach nicht möglich. In einem Nachwort der Gedichtsammlung "Murderous Music" sagt sie, dass die Erinnerung an ihr früheres Leben in Deutschland und anfangs auch in den USA lange Zeit nicht existent war und dass sie alles Geschehene verdrängt und vergessen habe. Doch das Schreiben von Gedichten brachte manches Verlorengeglaubte wieder ans Licht und half ihr, ein Stück weit das Trauma aus der Schreckenszeit zu verarbeiten.

Anneliese Wagner, geborene Ottenheimer, erblickte 1929 in Heinsheim das Licht der Welt und verbrachte ihre ersten acht Lebenjahre in dem kleinen Dorf. Hier besuchte sie den Kindergarten und die Grundschule und war sich gar nicht bewusst, dass man sich sorgen musste, jüdisch zu sein. Bis ihr eines Tages ein Junge hinterher brüllte und sie "dreckiger Jude" nannte.

Als die Zeiten schwierig wurden und die Eltern Hitler sagen hörten "Wir werden die Juden los", floh sie mit Vater Isaak und Mutter Mina 1937 – gerade noch rechtzeitig – nach New York. In einem Gedicht in dem Band "Salt" berichtet sie von ihren Erlebnissen und Gefühlen auf der Überfahrt an Bord der "Kolumbus", auf der sich die Familie möglichst unauffällig verhielt, während mitreisende Nazis fröhlich "wenn das Judenblut von den Messern spritzt" sangen.

Trauer fühlte sie, weil ihre geliebte Großmutter Berta, die für sie eine wichtige Bezugsperson war, nicht bei ihnen sein konnte. Sie war in Südfrankreich im Lager Gurs interniert und wurde später nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.

In New York kam die Familie bei Verwandten unter. In einem Gedicht erinnert sich die Autorin an ihre Kindheit im Stadtteil Bronx; an Spiele, Lachen, Stechschrittlaufen – und an die Briefe von der Großmutter aus Gurs.

Später besuchte Anneliese Wagner Heinsheim und fasste auch diese Impressionen in Verse. Sie schrieb von Menschen, die sie von früher kannte, und dem Dorf. Von der Synagoge, aus der eine Autowerkstatt geworden war, von Kindern, die Silberkettchen mit den Kreuz- und Davidsternanhängern tauschen.

Anschaulich erläuterte Andreas Rothenhöfer das Leben der Literatin anhand ihrer Gedichte, die sie nur in englischer Sprache niederschrieb. Als Lektor hatte er sie für den Vortrag ins Deutsche übertragen. Ein Anliegen ist es Rothenhöfer, der aus Bad Rappenau stammt, das Werk Wagners bekannter zu machen und außerdem die Aufbauarbeiten der Synagoge in Heinsheim zu fördern. Deshalb hielt er die Lesung ohne Honorar und erbat stattdessen Spenden für das Gotteshaus.

Bei diesem Vortrag war auch Elise Wagner anwesend, die Tochter der 2013 verstorbenen Elisabeth Vogt, die eine Freundin Anneliese Wagners aus Kindertagen war. Diese Verbindung unter den Freundinnen, die nie abriss, wird heute mit Elise Wagner fortgesetzt: Sie besuchen sich noch regelmäßig.