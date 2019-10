Bad Rappenau. (fsd) Ein lang gehegter Wunsch soll nun in Erfüllung gehen. Der Gemeinderat hat sich in seiner zurückliegenden Sitzung für die geplante Weiterführung des Fuß- und Radwegs zwischen dem Knotenpunkt Siegelsbacher Straße/Johann-Strauß-Straße und dem Waldstadion einstimmig ausgesprochen.

"Der Weg ist längst überfällig", sagte Ulrich Feldmayer (Grüne), "ich warte schon seit 20 Jahren darauf." Allerdings findet er die Planungen der Stadtverwaltung nicht ausgewogen. Ihm fehle die Gesamtbetrachtung. So forderte Feldmayer, dass der Fuß- und Radweg am Stadion klar erkennbar sein müsse, damit dort keine Autos parken. Zudem hätte der den Radweg lieber auf einer Breite von drei statt den geplanten 2,50 Metern gehabt. Dies schlüge auch das Baden-Württembergische Verkehrsministerium vor.

Einen weiteren Kritikpunkt trug Feldmayer in puncto Sicherheit vor. So habe der Weg in Richtung Siegelsbacher Straße ein deutliches Gefälle. So hoffe er, dass vor der Straße noch eine Vorkehrung getroffen wird, damit die Radfahrer nicht direkt auf die Straße fahren könnten. Zudem habe er sich den Radweg "etwas südlicher gewünscht", damit die Radfahrer die dreispurige Hauptverkehrsstraße per Ampelanlage hätten geradeaus überqueren können. Sein Vorschlag sei aber bereits abgelehnt worden. Feldmayer regte an, dass man zumindest prüfen solle, ob in diesem Bereich der Siegelsbacher Straße eine Tempo-30-Beschränkung möglich ist.

Bereits 2015 war die Einmündung der Johann-Strauß-Straße in die Siegelsbacher Straße durch einen Linksabbiegerstreifen ergänzt worden. Das neue rund 200 Meter lange Teilstück des Wegs werde befestigt und beleuchtet, betonte Oberbürgermeister Sebastian Frei. Ebenso werde man Vorkehrungen treffen, dass die Radfahrer nicht ungebremst auf die Straße einfahren können, versprach er.

"Was lange währt, wird endlich gut", freute sich Freie-Wähler-Sprecher Bernd Hofmann. "Die Leute freuen sich darauf." Anne Silke Köhler von der CDU sah die Planung als ebenfalls "nicht optimal" an, aber man soll nun "das beste daraus machen. Wir können mit der Lösung leben."

Nach aktuellen Schätzungen schlägt das Vorhaben mit rund 278.000 Euro zu Buche. Die Stadt hat allerdings einen Förderantrag gestellt. Sollte dieser bestätigt werden, erhält verringern sich die Ausgaben um rund 98.000 Euro. Die Arbeiten sollen in den nächsten Wochen ausgeschrieben und noch vor Jahresende vergeben werden. Eine Fertigstellung ist bis Ende Mai 2020 vorgesehen.