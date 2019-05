Von Anjoulih Pawelka

Bad Rappenau. Eigentlich ist es der perfekte Abend für ein Festival. Wenn das ganze dann auch noch mit Bier zu tun hat, kann es fast nicht besser sein. Die Sonne wärmt die Wiesen rund um den See im Bad Rappenauer Kurpark auch noch am Abend. Überall sitzen und stehen Leute mit Bier, aber auch Wein in der Hand an den vielen Getränkeständen, die um den ganzen See verteilt stehen. Die Stimmung ist locker und entspannt.

Auch neben der großen Volksbank-Bühne, auf der in wenigen Minuten die ersten Musiker spielen werden, stehen Bierbänke und -tische. Einige Meter entfernt gibt es sogar Liegestühle mit dem perfekten Blick auf die Bühne und auf den kleinen Ausläufer des Sees. Pünktlich um 19.30 Uhr beginnt die Band zu spielen. Erst einmal Lounge-Musik, später werden es poppigere Lieder sein. Die drei Männer von "Me and the Heat Akustik" sind mit ihrer Trompete, der Gitarre und dem Keyboard gar nicht so akustisch, denn nach wenigen Liedern singen sie auch. Schon nach dem ersten Lied ist das Publikum begeistert, applaudiert. Bald wird es auch jubeln. Eine kleine Gruppe aus zwei Frauen und einem Mann tanzt vor der Bühne. Es scheint eine Art Choreografie zu sein, denn alle drei bewegen sich mit der gleichen Schrittfolge zum Rhythmus.

"Me and the Heat Akustik" unterhielt die Besucher zunächst mit Lounge-Musik, wechselte dann aber ins Pop- Genre und animierte zum Mitsingen.

Die Kellner in schwarzer Kleidung laufen mit bunten, liebevoll dekorierten Getränken durch die Gegend. Kinder tollen auf der Wiese, verschönern das Gewässer mit weißen Fliederblüten. Von irgendwoher ist lautes Lachen zu hören. Auf der Bühne singen sie mittlerweile "Fly me to the Moon". Beim Trompetensolo verausgabt sich der Musiker so, dass sein Gesicht ganz rot wird. Das Publikum belohnt die Anstrengung mit Applaus.

Die Gäste des Craft-Beer-Festivals sind bunt gemischt. Es gibt viele ältere Leute, aber auch Familien und Jugendliche besuchen das Festival. Zum mittlerweile fünften Mal findet es im Bad Rappenauer Kurpark statt. Rund 20 Aussteller sind es, die am Freitag und Samstag ihre Bierbraukünste zeigten. Dabei gab es nicht nur regionale, sondern auch überregionale Brauereien, genauso wie kleine Biermanufakturen und Craft-Beer-Brauer, also Bierhersteller, die ihr Bier in einer unabhängigen Brauerei produzieren lassen. Da gibt es beispielsweise altfränkisches Bier, genauso wie Helles oder den "Brückenaff", ein Craft-Beer einer Heidelberger Brauerei.

Auf der Bühne geben die Musiker Tipps, welches Getränk probiert werden sollte, bevor das Publikum beim nächsten Lied mitsingen soll. "Für die Uhrzeit gar nicht so schlecht", sagt der Gitarrist ins Mikrofon. "An der Lautstärke müssen wir noch üben. Aber das wird gut heute Abend. Ich verspreche es." Einige Minuten später sollen die Gäste des Craft-Beer-Festivals mitklatschen. Das irritiert Keyboarder und Sänger Dario so sehr, dass er lachend ins Mikrofon sagt: "Ich habe gerade meinen Text vergessen." Der Texthänger dauert nicht lange, und Dario stimmt "Happy" von Pharrell Williams an.

"Das Ambiente ist total schön", sagt Bärbel Kohn, die in Bad Rappenau in Reha ist und die freie Zeit zusammen mit ihrer Freundin genutzt hat, das Festival zu besuchen. "Aber es sind relativ wenige Leute", sagt sie weiter. Vor allem auf der anderen Seite des Sees sei sehr wenig los.