Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Am Anfang ein Skandal und bis heute heiß diskutiert: der "Bikini". Das wohl spektakulärste Kleidungsstück der Modegeschichte, feiert seinen Geburtstag. Vor 75 Jahren präsentierte Louis Réard, gelernter Maschinenbauingenieur, im Pariser Schwimmbad Molitor einen nabelfreien und für die damaligen Verhältnisse viel zu knappen Zweiteiler, der die ganze Welt schlagartig in einen Atemstillstand versetzte. Heutzutage ist der Bikini aus den Bädern und Badeseen nicht mehr wegzudenken.

Die Wahl des Namens war wesentlich für die Erfolgsgeschichte verantwortlich. Réard benannte das Stückchen Stoff nach dem gleichnamigen Bikini-Atoll, das durch die wenige Tage zuvor stattgefundenen Atombomben-Tests der US-Amerikaner die Schlagzeilen der Titelseiten der internationalen Presse dominierte. Seine Erfindung sollte hierdurch mit der Sprengkraft einer Atombombe assoziiert werden. Und so ging das Wort "Bikini" unübersetzt in alle Kontinente.

Réard war im Jahr 1946 seiner Zeit weit voraus. Es dauerte Jahre bis zum endgültigen Durchbruch und bis zur Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. Ursula Andress’ ikonische James Bond Filmszene, als sie im weißen Gürtelbikini 1962 mit Messer und Muschel in den Händen dem Meer entstieg, und die sexuelle Revolution in den 1960er-Jahren etablierten das winzige Badebekleidungsstück, das bis heute die Strände der Welt beherrscht.

Ohne den Bikini würde es wahrscheinlich in der Kurstadt auch nicht das weltweit erste Museum für Bademoden und deren Geschichte, das "BikiniArtMuseum" (BAM), geben. Dieses wurde vor zwölf Monaten in Bonfeld eröffnet und feiert an diesem Montag ebenfalls Geburtstag. Die Verantwortlichen blicken durchaus auf ein abwechslungsreiches Premierenjahr zurück. Eröffnung, Schließung, Wiedereröffnung, Schließung: So wirklich in einen Regelbetrieb kam das Museum noch nicht. "Die Corona-Zeit ist schwer für uns, aber wir sehen wieder Perspektiven", sagt Museumsleiter Maximilian Lang. "Wir haben seit einigen Wochen wieder geöffnet, und die Leute sind begeistert. Das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk für uns." Bei den Besucherzahlen gebe es allerdings auch noch "Luft nach oben".

Der Zweiteiler gilt als feministisch und politisch, leidenschaftlich und persönlich, unterhaltend und aufwühlend, ästhetisch und sinnlich, berührend und voller Erinnerungen und verbirgt in der Kombination mit der jeweiligen Trägerin immer ein Geheimnis.

In jahrelanger Kleinstarbeit hat das Museumsteam um die Eigentümerfamilie Ruscheinsky die aussagekräftigen Exponate ihrer Ausstellung zusammengesucht. Eine Wegbegleiterin hierbei auch Ghislaine Rayer. Ihre Bademoden-Sammlung ist im Museum integriert. Momentan arbeitet sie an einer Réard-Biografie, die voraussichtlich 2022 erscheinen soll. "Das BAM wird in gewisserweise beteiligt sein", lässt Lang durchblicken. "Aber mehr möchte ich noch nicht verraten." Momentan bündele man alle Informationen. Dass Rayer mit der Biografie dann auch in Bonfeld zu Gast sein wird, hält der Museumsleiter für denkbar. "Wir lassen alles auf uns zu kommen." Doch zum Jubiläum werden schon jetzt ein paar Einblicke in das bislang kaum beleuchtete Leben des Modeschöpfers gegeben. Unter anderem wird bisher unveröffentlichtes Fotomaterial von Filmikone Brigitte Bardot mit Louis Réard, für den der Weltstar bereits mit 19 Jahren modelte, gezeigt.

Eine Sonderausstellung gibt es zum 75. beziehungsweise ersten Geburtstag allerdings nicht. "Vielleicht wird es Sonderführungen geben, aber der Fokus liegt erst einmal auf dem Normalbetrieb", sagt Lang. Zudem erwartet das BAM in den nächsten Wochen auch "endlich" seine neuen Ausstellungshöhepunkte. Beispielsweise ein historisches Badekostüm von Elisabeth Taylor, das die Schauspielerin 1957 im Film "Raintree Country" getragen hat. Dieses Exponat hatten die Museumsverantwortlichen im vergangenen November bei einer Online-Auktion in den USA ersteigert. "Es ist formal abholbereit. Es gibt Licht am Ende des Tunnels", freut sich Lang. Bereits vor Ort, aber noch nicht ausgestellt, ist die rote Badeshorts von "Baywatch"-Star David Hasselhoff. "Das machen wir in den kommenden Wochen."