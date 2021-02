Bad Rappenau. (fsd) Wie das Landratsamt Heilbronn bestätigt, sind mehrere Erzieherinnen des Kindergartens Sankt Raphael in Bad Rappenau mit dem Corona-Virus infiziert. Bei mindestens einer Erzieherin wurde auch eine Mutation des Virus nachgewiesen. Alle bisher bekannten Kontaktpersonen wurden nach Bekanntwerden in Quarantäne geschickt.

Dies betrifft derzeit 19 Kinder und ihre Haushalt. Die Nachverfolgung weiterer Kontaktpersonen dauere laut Landratsamt noch an. Zusammen mit der Stadt Bad Rappenau soll für die betroffenen Kinder, die in den Faschingsferien die Einrichtung besucht haben, noch für diese Woche ein Corona-Test organisiert werden, sagt Waidmann. Laut einem Schreiben an die Eltern der Kinder in dem Kindergarten soll die Einrichtung bis 5. März geschlossen bleiben.