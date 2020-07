Bad Rappenau. (fsd) An der Grundschule in der Bad Rappenauer Kernstadt gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Das hat Rektor Ulrich Bürgy auf Nachfrage der RNZ bestätigt. Bereits am Mittwochabend wurde er über den positiven Fall in Kenntnis gesetzt. "Wir haben die betroffene Klasse und die Lehrer umgehend informiert", sagt Bürgy. Daraufhin mussten die Kontaktpersonen am Donnerstag zu Hause bleiben.

"Es gab keinen Direktkontakt in der Schule", versicherte der Rektor. Zur Stunde werden die Kontaktpersonen im Kurhaus auf das Corona-Virus getestet. Wann mit den Ergebnissen zu rechnen ist, ist ungewiss. Ebenfalls unklar ist, was bei negativem Testergebnis passiert, also ob die Betroffenen vor dem Beginn der Sommerferien am kommenden Donnerstag überhaupt noch in die Schule zurückkehren.

"Darüber kann ich keine Auskunft gegen. Das liegt nicht in meiner Macht, sondern entscheidet das Gesundheitsamt", betont der Rektor, der zugleich die Zusammenarbeit zwischen Schule, Stadt und Gesundheitsamt lobt.