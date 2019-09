Bad Rappenau. (jou) Es ist schon fast Tradition, dass Bürgermeister Sebastian Frei in regelmäßigen Abständen zu einer Bürgerversammlung einlädt. Am Mittwochabend ging es im Ratssaal des Rathauses um Themen, die die Kernstadt betreffen. Es ging darum, wie das Baugebiet "Kandel" erschlossen wird, und den Kindergarten im Baugebiet. Ebenso ging es in der Veranstaltung um einen Verbindungsweg zwischen der Siegelsbacher Straße und dem Waldstadion. "Wir freuen uns, dass wir einen Weg bekommen", lobte ein Bürger das Stadtoberhaupt. In der offenen Fragerunde bemängelte er allerdings, dass der Parkplatz beim Waldstadion oft als "Drifting-Platz", also zum Kreise drehen mit Autos, genutzt, und so viel Schotter aufgewirbelt werde. Die Stadt plant daher, den Parkplatz zu teeren und Parkflächen einzuzeichnen. Damit könnten die Autofahrer diesen effizienter nutzen.

Aber auch die Anbindung der K2120 an die L530, die sogenannte Südumgehung waren Themen, über die die Stadt informierte.

Die wahrscheinlich größte Überraschung allerdings war die Bekanntgabe des Oberbürgermeisters, dass Zimmerhof bald einen eigenen Supermarkt bekommen soll. Seit März 2018 sei die Stadt mit einem Betreiber im Gespräch gewesen. Wer dies ist, wollte Frei auf Anfrage der RNZ allerdings nicht sagen. Die Sache sei nicht in trockenen Tüchern, die Verträge noch nicht unterschrieben. Daher wolle er das Vorhaben nicht gefährden, erklärte Frei. "Uns geht es um den Erfolg." Zurzeit seien sie mittendrin in den Abklärungen mit den Behörden.

Auch der Standort ist noch nicht ganz klar. Der Stadt gehört eine Fläche am südlichen Ortsrand von Zimmerhof in Richtung Bad Rappenau. Dort würde der OB den Supermarkt gerne ansiedeln. Frei sieht zwei positive Effekte in dem Vorhaben. Zum einen werde die "Nahversorgung gestärkt", aber auch für die Verkehrssituation in der Kernstadt erhofft sich der Bürgermeister dadurch eine Entlastung. Plan ist, dass die Bewohner aus Zimmerhof und Heinsheim dann nicht mehr direkt in Bad Rappenau einkaufen, sondern eben den näher gelegenen Supermarkt im Teilort nutzen. Dadurch könnte die starke Verkehrsbelastung in der Heinsheimer Straße deutlich sinken.

Überhaupt war das Thema Verkehr eines, das viele der rund 40 Besucher der Bürgerversammlung bewegte. Vor allem der Verkehrslärm in den unterschiedlichsten Straßen und die damit verbundene Frage nach einer 30er-Zone kam oft zur Sprache. Genauso wie falsch parkende Autos.

Eine Bürgerin erzählte über die schlechten Zustände der Aufzüge auf dem Bahnhof. Sie habe zwei Mal mit ihrem im Rollstuhl sitzenden Mann die Bahn verpasst, weil die Aufzüge nicht funktionierten. "Ich bin richtig sauer", sagte sie. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden äußeren Aufzüge der Stadt gehören, der andere der Bahn. "Diese Dinger sind ein einziges Ärgernis", sagte Frei. Die Stadt sei "enorm hinterher", die Aufzüge zu reparieren, diese gingen aber ständig wieder kaputt. Trotzdem versprach er, dass die Stadt schaue, was sie machen könne.