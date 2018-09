Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Babstadt. Graue Wolken ziehen über das Land und entladen sich in einem Guss. Regen, der mit Urgewalt vom Himmel fällt, und in wenigen Minuten zig Liter Wasser pro Quadratmeter auf die Erde prasseln lässt. Sogenannte Starkregenereignisse nehmen immer mehr zu - auch im Kraichgau. In der Region besonders davon betroffen ist der Bad Rappenauer Ortsteil Babstadt. Erst im Mai liefen nach einem Gewitter zahlreiche Keller voll - und das nicht zum ersten Mal. Bei einem Unwetter war 2016 unter der Wasserlast eine Mauer zusammengestürzt. Mehrere Wohnungen liefen mit Wasser voll. Ein Starkregenrisikomanagement-Konzept soll dies künftig verhindern und den Schaden für die rund 1100 Einwohner gering halten. Dem Gemeinderat wurde das Konzept jetzt vorgestellt.

Dominika Jagiella vom beauftragten Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim präsentierte zunächst eine Bestandsanalyse. In dieser hatte sie Babstadt in fünf Bereiche - Linsenberg (Norden), Hochwasser-Rückhaltebecken (HRB) Hagelhöhe (Nordwesten), Schlosspark (Südwesten), Dammstraße/Feuerwehr (Südosten) und Waldäcker/Mühlbach (Nordosten) - eingeteilt. Simuliert wurde ein Starkregenereignis, bei dem die Kanalisation kein Wasser mehr aufnehmen kann. Der Bereich Linsenberg sei demnach durch einen Graben und Erdwall teilweise von zufließendem Wasser von den Äckern rundherum geschützt, jedoch nicht ausreichend. In den Senken der Straßen sammele sich das Wasser. Die maximale Überflutungshöhe liege bei 95 Zentimeter. Das Risikopotenzial liege im mittleren Bereich. Durch einen ausgeweiteten Graben könne die Gefahr deutlich minimiert werden.

Ebenfalls ein mittleres Risiko herrsche laut Jagiella im Bereich Mühlbach/Waldäcker. Außengebietswasser fließe in den Mühlbach. Die südlich gelegenen Grundstücke des Neubaugebietes würden jedoch überflutet werden. Eine Mauer entlang des Mühlbaches, zumindest auf Seiten des Neubaugebietes, könne hier nach Einschätzung der Expertin eine Verbesserung herbeiführen. Was die Gebäude anbelangt, könnten bereits Schutztore, wasserdichte Kellertüren oder Aufstockelemente an Kellerfenstern die Situation verbessern.

Als hoch wurde jedoch das Überflutungsrisiko in den weiteren drei Bereichen eingestuft. So sei das Regenrückhaltebecken "Hagelhöhe" für Hochwasser-Ereignisse zwar ausreichend dimensioniert und könne wie von Jagiella vorgeschlagen noch eingeleitetes Wasser der Außengebiete aufnehmen, der Graben am Sportplatz fasse aber das dort einlaufende Wasser nicht, und die Anlage würde infolgedessen überschwemmt. Darüber hinaus ziehe das Wasser an der Schule vorbei in Richtung Zentrum und sorge dort für ein hohes Schadenspotenzial. Die Obergimpernerstraße und der Wiesenweg liefen voll, die Überflutung von Grundstücken und Gebäuden sei die Folge. Bis zu 1,30 Meter hoch stünde hier im Ernstfall das Wasser, so die Expertin.

Als Verbesserung schlug Jagiella einen Erdwall oder eine Mauer als Art Tribüne am Sportplatz vor. So werde das Wasser dort gestaut und der Platz fungiere als natürliches Regenrückhaltebecken.

Beim Schlosspark ufert der Graben bei Hochwasser aus. Hier sollen ein neuer Durchlass am Tiefpunkt der Schlossparkmauer und die Schließung der bisherigen Durchlässe für eine Verbesserung sorgen, in dem das Wasser kontrollierter abfließen kann. "Manche Dinge wurden bereits umgesetzt", erklärte Oberbürgermeister Sebastian Frei.

Im Bereich Dammstraße/Feuerwehr herrsche zumindest für den Ortskern kein Risiko. Vielmehr würde die auf der anderen Seite der Bahnlinie entlanglaufende Straße in Richtung Kernstadt überschwemmt werden. Abgesehen vom Sportplatz sind nach Erkenntnissen der Risikoanalyse keine öffentlichen Gebäude wie Bürgerbüro, Kindergarten, Feuerwehr, Sporthalle, Schule und Leichenhalle unmittelbar vom Hochwasser betroffen.

Frei betonte im Anschluss, dass man nun priorisieren müsse, welche der Vorschläge zuerst umzusetzen sind. Andreas Gailing (SPD) wollte wissen, ab wann man loslegen könne. "Das Konzept steht. Man kann parallel dazu jetzt schon arbeiten und Maßnahmen angreifen", erklärte Jagiella.

Als größte Entlastung für die Babstadter Einwohner bewertete sie das geplante Regenrückhaltebecken "Zehnmorgen" im Südwesten des Ortsteils. "Hier können die Planungen starten und eine Lösung für den Grunderwerb gefunden werden", sagte Frei. Nun werde man mit den Erkenntnissen auf die Bürger zugehen und eine Bürgerversammlung veranstalteten. "Wir sind auf einem guten Weg. Kleinere Maßnahmen gehen wir sofort an."