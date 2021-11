Bad Rappenau. (fsd) "Ja, der Markt findet statt", eröffnet Kulturamtsleiterin Birgit Böhm auf Nachfrage der RNZ und ergänzt: "Mit Abstand, Mund-Nase-Maske und ,2G‘-Regel." Entsprechende Nachweise sollen an den beiden Eingängen kontrolliert werden, kündigt Böhm an. Man werde dafür mehr Personal als üblich einsetzen. Im Inneren des Schlosses soll eine Einbahnstraßen-Regelung für möglichst wenig Kontakte sorgen. Zudem werde vermehrt gelüftet. Auch die Stände, die normalerweise nur auf einem Stockwerk zu finden sind, wurden nun auf zwei verteilt. "Wir machen alles, damit es so sicher wie möglich ist", betont Böhm, wenngleich sie auch weiß: "Ein Restrisiko gibt es trotzdem."

Demnach können Interessierte an diesem Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr beim Markt "Advent im Wasserschloss" auf die Jagd nach Weihnachtsgeschenken gehen oder sich selbst noch mit der ein oder anderen Deko für die festlichen Tage eindecken.

Wie in jedem Jahr sind die Aussteller aus den verschiedensten Bereichen: So gibt es beispielsweise Patchwork, gehäkelte Mützen, Topflappen und Schals, Schmuck aus Metall, Fahrradschläuche, Gold und Bernstein, Filzcapes, Seidenschals, Designer-Schachteln aus Papier, Holzdekorationen, handgemachte Karten, selbstgenähte Kinder- und Babykleidung, Bienenwachskerzen sowie Mitbringsel aus Papier.

Auch im Schlosshof sind verschiedene Aussteller, die ihre Waren anpreisen. Zudem wird für das leibliche Wohl gesorgt sein, verspricht Böhm.