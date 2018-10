Kirchardt. (isi) Der Geh- und Radweg entlang der Heilbronner Straße vom Supermarkt am Kreisel zur Ortsmitte steht seit Langem auf dem Programm von Gemeinderat und Verwaltung. Nun kommt der Ausbau zügiger daher als bislang angenommen. Bereits am heutigen Mittwoch beginnen die Arbeiten.

Was die Radfahrer in Zukunft freuen wird, drückt von morgen an den Autofahrern Falten in die Stirn: Denn die B39 wird zwischen Einmündung Vorstadtstraße/Industriestraße bis zum Rewe-Kreisverkehr komplett gesperrt. Das heißt: Im Kreisverkehr müssen die Fahrer ins Industriegebiet abbiegen und können nicht direkt in Richtung Ortsmitte fahren. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Industriestraße und die Daimlerstraße. Nötig ist sie, weil zeitgleich mit dem Geh- und Radwegebau die Bundesstraße einen neuen Fahrbahnbelag erhält, weshalb eine Komplettsperrung in diesem Bereich nötig ist.

Die Sperrung soll bis 10. November dauern, also ebenso lang wie für den Ausbau der Hauptstraße zwischen Einmündung in die Ittlinger Straße bis kurz nach der evangelischen Kirche ebenfalls eingeplant ist. Auch hier ist eine Umfahrung ausgeschildert.