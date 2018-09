Von Christian Beck

Sinsheim. Es ist eine außergewöhnliche Maschinerie, die sich zurzeit auf den Feldwegen zwischen Rohrbach und Adersbach tummelt: Mit Hilfe einer selbstfahrenden Seilwinde und eines Kabelpflugs werden dort momentan eine Gasleitung und ein Rohr für Glasfaser verlegt. Zwei Bagger und eine Walze sorgen schließlich dafür, dass der Weg kurze Zeit später wieder befahren werden kann. Innerhalb dieser Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, erklärt Roland Kress, Leiter Kommunikation der zuständigen MVV Energie.

Ausgangspunkt der Gasleitung ist die Bioabfallvergärungsanlage der AVR BioTerra GmbH - sie wird momentan auf dem Gelände der Deponie gebaut. Das Biomethan, das dort ab April oder Mai mit Hilfe von Bioabfällen produziert werden soll, führt dann über Rohre, die momentan verlegt werden, zur Verdichteranlage, die das Gas unter Druck setzen und ins Netz einspeisen wird. Das entsprechende Gebäude wird auf Rohrbacher Gemarkung entstehen, unmittelbar an der Straße, die nach Adersbach führt.

1,60 Meter tief reißt der Pflug den Feldweg auf und verlegt Rohre und Warnbänder. Bagger schaufeln den Graben wieder zu. Foto: Christian Beck

Große Kräfte sind nötig, um die Leitungen zu verlegen: Die Seilwinde, die auf einem Lkw montiert ist, verfügt über ein Abstützschild, das sich in den Boden gräbt. Mit Hilfe zweier Stahlseile und 160 Tonnen Zugkraft setzt sich der Pflug in Bewegung. So entsteht ein Graben von 1,60 Meter Tiefe. Darin verschwindet die Gasleitung. Sie ist aus Kunststoff und verfügt über 16 Zentimeter Durchmesser. 40 Zentimeter darüber verläuft dann die Datenleitung, weitere 20 Zentimeter darüber wird ein gelbes Warnband in den Boden eingebracht. All das verläuft mit Hilfe des Kabelpflugs in einem Arbeitsschritt.

Die Distanz, die so pro Tag bearbeitet wird, ist überschaubar: "Ein Kilometer ist gut, drei Kilometer sind sehr gut", berichtet Pflugführer Werner Maier. Gestern dürfte es eher ein Kilometer gewesen sein, der Boden ist fest und steinig, am Morgen riss sogar eines der schweren Stahlseile und musste ausgetauscht werden. Die MVV ist trotzdem zufrieden mit dem Verlauf der Arbeiten, laut Kress liegen sie im Zeitplan.

Einzelne Segmente der Gasleitung mussten erst verschweißt werden, bevor sie als ganzes eingepflügt wird. Die 20 Meter langen Teilstücke hat Installateur Bahattin Erol in den letzten drei Wochen im Spiegelschweißverfahren verbunden. Über 4,3 Kilometer wird sich die Trasse erstrecken. Die komplette Verlegung mit allen Anschlüssen ist laut Kress voraussichtlich in vier Wochen erledigt.

Ein besonderes Hindernis stellt dabei allerdings die B 292 dar. Die Gasleitung wird darunter verlegt, die Straße wird im Horizontalbohrverfahren unterquert. Dieses Unterfangen soll in den nächsten Wochen in Angriff genommen werden, einen genauen Termin gibt es laut Kress aber noch nicht. Hier wolle sich die MVV noch mit den Landwirten abstimmen, die die Felder in diesem Bereich bearbeiten. Laut Kress wird der Verkehr von der Baumaßnahme aber nicht beeinträchtigt.

Rund 1000 Haushalte sollen einmal mit dem Gas versorgt werden können, das die Bioabfallvergärungsanlage erzeugen wird. Rund 60.000 Tonnen Bioabfall aus dem Rhein-Neckar-Kreis sollen dazu pro Jahr verarbeitet werden. Daraus soll neben Biogas auch Kompost gewonnen werden, der vor Ort erworben werden kann. 13 neue Arbeitsplätze entstehen in der Anlage, die an sechs Tagen pro Woche 24 Stunden am Tag in Betrieb sein wird.